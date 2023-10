La candidata presidencial de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, intensificó sus críticas hacia su oponente de La Libertad Avanza, Javier Milei. "Actúa como un asesor de una cueva financiera”, manifestó. Y añadió: “La dolarización es un chamuyo total: Milei le está mintiendo a la gente”.

En diálogo con CNN Radio, Patricia Bullrich habló sobre el presente del ganador de las PASO y sobre los dichos del libertario sobre el peso, señaló que "en vez de actuar como un candidato a Presidente, actúa como un asesor de una cueva".

Además, agregó que Milei actúa de manera irresponsable ya que "lo que decís en un panel de televisión no tiene nada que ver cuando sos candidato a Presidente de la Nación".

En cuanto al proyecto de dolarización del libertario, aseguró que lo considera un “chamuyo”.

"Con una dolarización, el dólar estaría a $3000. Tendríamos el salario más bajo de Latinoamérica y quizás del mundo". Y agregó: "No podés dolarizar porque no tenés dólares. Milei le está mintiendo la gente, no la puede llevar adelante".

Patricia Bullrich culpó a Massa por la escalada del blue: "Lo único que hace es ahondar la crisis"

Sobre la situación económica actual, apuntó contra Sergio Massa y aseguró que "es el responsable. A partir de quedar tercero en las PASO, aceleró planes absolutamente incompatibles con la situación fiscal de la Argentina". Y señaló que "las medidas de Massa necesariamente iban a generar esta situación".

Sobre los bonos que impuso el ministro de Economía, afirmó que “son una mentira” porque “la inflación les termina ganando”.

"El Gobierno te mete dinero en un bolsillo y te lo sacan cobrándote el doble por el otro", sostuvo la candidata.

Carpetas, cámaras ocultas y extorsiones en la recta final de la campaña

En ese sentido, comentó: "Las medidas de Massa generaron una corrida cambiaria y una pérdida de ingresos". Y agregó que con el Plan Platita, Sergio Massa “está pulverizando el ingreso de todos los argentinos".

Por último, hizo referencia a los supuestos audios filtrados de Carlos Melconian y aseguro que "están todos editados, son fake".

"Son audios tomados fuera de contexto, todo mentira. Estuvieron hechos por un personaje siniestro que es Tomás Méndez", dijo, en referencia el periodista de Crónica TV.

BR/LT