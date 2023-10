Patricia Bullrich: "Si Massa quiere meter preso a los vivos que se meta él, a Cristina y a Alberto Fernández"

La candidata presidencial de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, volvió a apuntar esta noche contra su rival en las elecciones y también ministro de Economía, Sergio Massa, por la suba del dólar blue y sus dichos de que va a "meter presos a cuatro o cinco pícaros" a los que acusó de ser responsables de la suba del tipo de cambio paralelo.

"Si Massa quiere a los vivos en cana, se puede meter preso él, Alberto Fernández, Cristina Kirchner, el presidente del Banco Central (Miguel Pesce) y el viceministro de Economía (Gabriel Rubinstein)”, expresó la ex ministra de Seguridad en una entrevista en TN.

En ese sentido, señaló que ellos son "los responsables del peor desastre económico de Argentina". "Si Massa cree que es una especulación y no se da cuenta las medidas que ha tomado en este tiempo, generando estar al borde de la hiperinflación. Votó impuestos sin bajar gastos, recién acaba de votar el IVA que arranca en enero sin respaldo de un presupuesto sin déficit, eso significa más inflación", agregó.

Milei respondió a la acusaciones de hacer subir el dólar blue: "Una canallada únicamente esperable del kirchnerismo"

Asimismo, Patricia Bullrich comentó: "Todos los días Massa está generando una bola de nieve. Creyó que llegaba tranquilo al 22 de octubre".

"Si no quiere que mañana suba el dólar tiene que sacar hoy a ‘los ñoquis de La Cámpora. Tiene que bajar el presupuesto de AySA (la titular es la esposa de Massa, Malena Galmarini), los 1.000 millones de pesos que le da por día”, insistió.

En esa línea, subrayó: "No queremos que se profundice la crisis porque es menos dinero en el bolsillo de la gente. Ya hoy había desabastecimiento en supermercados".

"Massa es un mentiroso, un farsante. Dijo que venia a arreglar la economía y la destruyó. Todo por su ambición de ser presidente. Nos está llevando a la peor crisis de la historia argentina", prosiguió Bullrich con sus críticas.

El dólar blue perforó con fuerza la barrera de los $1000 en un clima de incertidumbre creciente

Patricia Bullrich: "A Milei solo le importa cuando le tocan a su hermana"

En cuanto a los nuevos dichos del candidato de La Libertad Avanza, Javier Milei, sobre los dichos contra ella de "montonera asesina".

"No fui una montonera asesina. Él tuvo un gravísimo error. Dijo que si yo acepto que vos no sos lo que yo te dije, si acepto que te arrepentiste, entonces por qué no aceptás que Barrionuevo se arrepintió. Al lunes siguiente fue a un programa de televisión y volvió a repetir lo mismo. Es una persona que miente sin importarle absolutamente nada. No le importan mis nietos, mi hijo. Solo le importa cuando le tocan a su hermana. Está tocando a mi familia. Sobre todo me importan mis nietos, los demás son más grandes", respondió la candidata de JxC.

Y concluyó: Si uno le dijo no es así y hubo una investigación periodística en el que dijeron que no hay ninguna constancia de que yo haya participado de nada".

ED