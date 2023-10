Luego de la disparada del dólar y de que el Gobierno haya responsabilizado al candidato presidencial Javier Milei de incentivar una corrida, el libertario salió al cruce en redes sociales.

"El gobierno kirchnerista de Alberto Fernández, Cristina Kirchner y Sergio Massa debe hacerse cargo del descalabro económico que han producido. Emitir a mansalva para financiar un gasto público exorbitante con el que los Insaurralde de la vida pagan su vida de monarcas tiene consecuencias y las estamos pagando todos los argentinos de bien”, dijo Milei a través de Twitter.

“Pretender responsabilizar al único candidato que no ha ejercido nunca la función pública y que viene a plantear un cambio rotundo de modelo para eliminar la inflación para siempre es una canallada únicamente esperable del kirchnerismo. No saben hacer otra cosa más que echarle la culpa a un tercero”, consideró.

“La debacle económica que estamos viviendo es responsabilidad pura y exclusiva de todos aquellos que defienden este modelo empobrecedor basado en la emisión monetaria para financiar al Estado”, agregó.

“Sistemáticamente hemos ejercido la prudencia para evitar que explote la bomba que vienen gestando el Presidente Fernández, la Vicepresidente Kirchner y el Ministro Massa. Somos los únicos que hemos hecho una propuesta concreta para evitar la crisis. Háganse cargo”, concluyó.

Patricia Bullrich culpó a Massa por la escalada del blue: "Lo único que hace es ahondar la crisis"

El mercado cambiario se vio sacudido este martes cuando el dólar informal superó la barrera sicológica de los 1.000 pesos por billete verde, una abrupta depreciación de la moneda local que reavivó los temores de una hiperinflación, a días de las presidenciales del 22 de octubre.

La volatilidad coincide con la recomendación del candidato ultraliberal Javier Milei, favorito en las encuestas, de no renovar plazos fijos en pesos: "Jamás en pesos, jamás en pesos. El peso es la moneda que emite el político argentino, por ende, no puede valer ni excremento, porque esas basuras no sirven ni para abono“.

Tras estas afirmaciones, el dólar blue llegó a los $1.010, el MEP a $844,81 y el CCL a $892,03.

La presión cambiaria fue de tal magnitud que el Gobierno se vio obligado a unificar las cotización del dólar tarjeta, el Qatar y el dólar ahorro a $731.

En este marco, el secretario de Finanzas del Ministerio de Economía, Eduardo Setti, aseguró que "el valor de los dólares financieros está casi un 15% por debajo del llamado blue, cuando históricamente estuvo 4% por encima. Es evidente que hay 4 vivos que de manera ilegal operan sobre expectativa de ahorro de la gente generando temor e incertidumbre".

Por su parte, la Asociación de Bancos Argentinos (ADEBA), a través de un comunicado, pidió responsabilidad democrática a los candidatos presidenciales a días de las elecciones generales.

"En el marco de los 40 años de Democracia en pocos días se celebrarán las elecciones presidenciales. Una Democracia fuerte requiere de instituciones sólidas y de una dirigencia política madura y responsable", señaló la entidad

"Es por ello que los candidatos que aspiran a gobernar la cosa pública tienen que mostrar responsabilidad en sus campañas y declaraciones públicas. En ese sentido los candidatos deben evitar hacer declaraciones infundadas que generen incertidumbre en la gente y volatilidad sobre las variables financieras. Recomendar no renovar los depósitos no hace otra cosa que generar preocupación en un sector de la población. La carrera a la presidencia debe basarse en las competencias de ideas y capacidad de implementación de las mismas", agregó.

LD