Patricia Bullrich culpó a Massa por la escalada del blue: "Lo único que hace es ahondar la crisis"

En medio de la volatilidad cambiaria que hizo que el dólar blue supere los $1.000 y marque un nuevo récord, la candidata presidencial de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, encabezó una conferencia de prensa en la que responsabilizó a Sergio Massa por la compleja coyuntura.

Rodeada por Carlos Melconian, su compañero de fórmula Luis Petri y los principales referentes de JxC, Bullrich interrumpió los actos de campaña para apuntar los cañones contra el ministro de Economía al sostener que "está cavando cada vez más profundo el pozo que recibió" y anticipó que su fuerza "sacará al país desde donde lo reciba". "Por más profundo que sea el pozo, nosotros sabemos cómo salir", agregó.

Massa apuntó contra los supuestos "árbitros" de la disparada del dólar blue: "Hasta que no los vea en cana, no paro”

"Frente a quien, por un lado, genera la crisis y la profundiza todos los días como ministro de Economía y quien, por otro lado, asusta a los argentinos con sus ahorros, Juntos por el Cambio viene a decirle al pueblo argentino que tiene la tranquilidad de tener las herramientas y estamos dispuestos a tomar las riendas del país desde el lugar donde lo dejen", consignó la expresidenta del Pro.

Siguiendo esa línea argumental, aseguró que su fuerza no quiere "más incendios ni medidas irresponsables como está tomando el ministro de Economía. Queremos responsabilidad y ofrecemos tranquilidad y responsabilidad al pueblo argentino", acotó.

A propósito la crisis del dólar, la dirigente de la oposición aseveró que "lo único que hace Massa es ahondar la crisis cuando lleva al Congreso proyectos que son absolutamente infinanciables en este momento y cuando dice a la gente que le va a bajar impuestos y le baja impuestos pero, por otro lado, le dispara la inflación". "Es evidente que esta crisis iba venir. Massa especuló con que esto venía después del 22 de octubre", agregó sobre el complejo panorama.

Y añadió: "Frente a una irresponsabilidad tamaña cuyo único objetivo es ganar un voto, lo único que está sucediendo es que este gobierno que pensaba llegar arrastrándose está generando un movimiento tan rápido que estamos al borde del precipicio".

Con la mira puesta en el jefe del Palacio de Hacienda, Patricia Bullrich disparó: "Que Massa no vaya a buscar responsables por fuera de él. El único responsable es él. ¿Quiere meter preso a alguien? Se tiene que meter preso a sí mismo porque es el que está generando la crisis".

En simultáneo, Bullrich también aprovechó sus minutos en cámara para arremeter contra Javier Milei al expresar que "llama dolarizar porque quiere cumplir su idea aunque 46 millones de argentinos pierdan salario".

"Nosotros no queremos que los argentinos pierdan más porque la angustia social es profunda. Tenemos un gobierno totalmente irresponsable y un candidato que prende fuego a un fuego ya prendido", argumentó antes de cerrar la conferencia.

El mensaje de Patricia Bullrich antes de la conferencia de prensa

Minutos antes del inicio de la rueda de prensa, el equipo de comunicación de la dirigente opositora compartió un mensaje grabado en tono electoral con renovadas críticas hacia Massa y Milei por el contexto económico.

"Hoy el dólar pasó los mil pesos y reina la incertidumbre. Mientras tanto, Massa, el mismo que llevó al país a este desastre, que duplicó la inflación y que llevó a más de dos millones de argentinos a la pobreza, sigue pidiendo el voto. Milei festeja porque el dólar suba, aunque tu sueldo baje", comienza diciendo Patricia Bullrich.

Y continuó: "Frente a toda esta angustia, quiero darte tranquilidad. Estoy lista para hacerme cargo y sacar al país adelante desde el lugar donde lo dejen estos irresponsables. Estoy liderando una fuerza política que tiene el poder y la decisión de hacerse cargo de la dolorosa situación que atraviesa el país".

Cuánto necesitó una familia tipo para no ser pobre en la Ciudad de Buenos Aires

Bajo su perspectiva, los economistas de JxC "están listos y preparados para ordenar la debacle de la inflación, el desequilibrio fiscal, la suba permanente del dólar y la destrucción del ingreso de los argentinos que deja el kirchnerismo".

"No salimos de este caos con más caos. Instruí a todo Juntos por el Cambio para actuar con templanza y equilibrio y llevarle a los argentinos certeza. Sabemos cómo salir de este infierno", cerró el breve video.

Las críticas de Patricia Bullrich contra Sergio Massa y Javier Milei

Esta mañana, la ex ministra de Seguridad había apelado a sus redes sociales para cuestionar en duros términos a sus dos principales contendientes electorales, Massa y Javier Milei, por el salto del tipo de cambio paralelo.

La dolarización de carteras se acelera de cara al 22 de octubre

"Entre el pirómano de Massa, que nos está llevando a la hiperinflación, y la irresponsabilidad de Milei, que fomenta la corrida cambiaria, están los argentinos angustiados por el presente y el futuro", lanzó la extitular del Pro en su cuenta de Twitter.

Al mismo tiempo, Bullrich aseguró que en la coalición opositora que encabeza tienen "el plan, los especialistas, la voluntad y el poder político para ordenar la economía y el país".

La crítica de la postulante a la presidencia contra el libertario hace referencia a sus recomendaciones de no renovar los plazos fijos en un contexto como el actual al plantear que "el peso es la moneda que emite el político argentino, por ende no puede valer ni excremento, porque esas basuras no sirven ni para abono”.

MFN