Tras el intercambio entre Facundo Manes y Santiago Caputo, la diputada Marcela Coli denunció que el asesor le dio “dos empujones” al legislador radical y aseguró que actuó con “bronca y violencia”.

“Si no decís, no aplaudís, no coincidís y no militás para ellos, no existís, y automáticamente te llevan a una grieta entre el kirchnerismo y ellos”, agregó en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio JAI (FM 96.3)

Marcela Coli es diputada nacional por La Pampa del bloque Democracia Para Siempre.

Ayer, mis compañeros entrevistaron a Gastón Manes, quien luego dijo a la producción que quien vio todo fue Marcela Coli, que estaba al lado. Así que le pedimos, ya que usted es testigo preferencial de lo que pasó, que nos cuente su visión de lo que sucedió allí.

Lamentablemente, hoy tenemos que contar una situación que realmente fue violenta. Íbamos saliendo del recinto junto a Facundo y Pablo Juliano, que estaba un poquito más atrás. Ni bien íbamos saliendo a la galería para tomar la escalera para salir a la calle, a Facundo lo entrevista una periodista. Él, con todo gusto, comienza a charlar con la periodista hasta que llegamos a la puerta de ingreso a la escalera, cuando viene el señor Santiago Caputo, acompañado por otras personas, entre ellos Fran Fijap, y se le acerca. Lo venía buscando a Facundo Manes.

Se le aproxima, le habla al oído y, mientras le habla al oído se le pone a milímetros de su rostro de una forma desafiante, de ira, de enojo. Luego le dice: “Ya me vas a conocer, ya me vas a conocer”, y le pega esas dos palmaditas que tratan de dibujarlas como que fue algo afectivo. No fue ni algo afectivo ni circunstancial, fue con bronca, fue con violencia. El rostro del señor Santiago Caputo lo manifiesta en todo momento en la escena.

Inclusive, esta periodista que lo venía acompañando a Facundo, logra filmar parte de la escena y se ve claramente cuando el guardaespaldas de Caputo o de Fran Fijap le tapa la cámara de forma violenta. Yo me pregunto por qué quiso taparla si era un lugar donde transitaba muchísima gente a la salida de la sesión. No solamente estaba esa cámara, está la cámara propia del edificio y había otras personas con teléfonos.

La verdad, es una situación poco digna. Cuando le dio esos dos empujones, tipo barra brava, se retiró. Si uno lo ve, la forma en que mastica un chicle dice todo sobre el estado de violencia que estaba y el enojo que tenía simplemente porque Facundo levantó la Constitución mientras decía el mensaje el señor Presidente y le dijo que tenía que leer la Constitución. Ya desde el recinto, Santiago Caputo lo indicaba a Facundo de una forma desafiante.

Entonces, me parece que esto a la democracia no le hace bien. El Congreso abarca a todos los partidos políticos, a todas las representaciones, a todas las voces. No es solamente una voz oficialista, sino que también se compone con voces de la oposición. Por eso estamos en un gobierno y en un sistema democrático que la Argentina decidió consolidarlo desde el año 1983 en adelante y que realmente sea el sistema que represente todas las voces de la Argentina.

Facundo no vivió una situación fácil. Por más que quieran decir que no fue así, creo que mirando una y mil veces los videos que hay, se nota esa ira y esa bronca que transmitía el señor Santiago Caputo, y no es un detalle menor quién es Santiago Caputo. Él está muy cerca del Presidente, al lado del famoso triángulo de hierro. Me parece que no le hace bien al señor Presidente tener a personas de estas características. Creo que un presidente tiene que estar dentro de un clima ordenado y pacífico, donde pueda tener la tranquilidad para poder conducir los destinos de la Argentina.

Hay distintas versiones que se crean, que obviamente tienen que ver con la era de la, de la, la fake news, de que el episodio fue orquestado entre los dos para opacar al kirchnerismo, y otras versiones que me parecían absolutamente disparatadas. ¿Cuál sería el justificativo de esta reacción por parte del agresor? ¿Cuál es su propia interpretación de esa escena?"

Desde ya, rotundamente, no existió ninguna estrategia que tenga que ver con alguno de los dichos que tratan de empañar o desdibujar el hecho de violencia de Santiago Caputo. Me parece que lo que pasó es lo que venimos viviendo que es una repetición de no escuchar a la oposición. Esta Cámara no está compuesta por una mayoría absoluta, sino que tiene que haber mucho diálogo, porque evidentemente, para lograr algunos avances en algunas leyes que plantea el Gobierno, se necesita un diálogo para lograr aprobar la mejor ley, más allá de que no quede como el proyecto original como muchas veces pretende el Gobierno, que no quiere que los agregados sean incorporados en la ley o en el proyecto de ley que se trata. Les molesta mucho que uno haga eso. No aceptan esta mirada diversa que tiene el Congreso de la Nación y pasa esto.

Si no decís, no aplaudís, no coincidís y no militás para ellos, no existís, y automáticamente te llevan a una grieta entre el kirchnerismo y ellos. Si nosotros planteamos alguna cuestión que tiene que ser agregada o incorporada, como cuando fue el tema de la ley de financiamiento de universidades o el veto, cuando no estábamos de acuerdo, ellos decían que éramos kirchneristas. Me parece que ya se terminó el tema de la grieta en la Argentina. Es una grieta con odio, y los argentinos ya no queremos más.

Hay que destacar que la sociedad tiene que saber que Santiago Caputo no es un funcionario, es un monotributista que hoy está encapsulando al señor Presidente de las realidades que está atravesando la Argentina, de esta realidad que tiene que abordar, que un verdadero diálogo y un verdadero consenso. Ya viene con dos errores muy importantes el señor Santiago Caputo, como son la interrupción en la entrevista del señor Presidente con Jony Viale para que diga lo que él quiere que diga y esto que vivimos nosotros.

Fuimos a hablar con el presidente de la Cámara, el señor Martín Menem, y minimizó la situación. No puede volver a suceder una situación de violencia de un monotributista que lo hacen ver como funcionario que está a la derecha del señor Presidente. Esto no se tiene que volver a repetir porque el Congreso es la casa de la pluralidad de pensamientos e ideas.

Facundo es una persona que vino de la parte privada, es un destacado profesional y viene a aportar a la Argentina desde su profesión, su trabajo, su conocimiento y su mirada. Tenemos que empezar a mirar cuánto queremos a nuestro país, qué es lo que queremos de nuestro país y respetar a los que no piensan igual.

