Gastón Manes: "Santiago Caputo es la casta, y son ellos quienes atacan al pueblo"

Luego del tenso cruce que protagonizaron Santiago Caputo y el diputado nacional Facundo Manes, su hermano y presidente de la Convención Nacional de la Unión Cívica Radical (UCR), Gastón Manes, repudió el accionar del asesor presidencial y lo tildó de "casta", además de asegurar que "son ellos quienes atacan al pueblo". "No solo fue una conducta intimidatoria, sino que fue una violación flagrante de la Constitución Nacional", sentenció en diálogo con La Previa Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio JAI (FM 96.3).

Gastón Manes es presidente de la Convención Nacional de la Unión Cívica Radical, abogado especializado en derecho internacional. Además, fue asesor de Dante Caputo, el excanciller de Raúl Alfonsín. Fundó, junto con su hermano Facundo, el Instituto de Neurología Cognitiva.

Alejandro Gomel: ¿Hay algo de patotero, de mafioso, en el estilo de Santiago Caputo?

Mirá, yo no te puedo decir que sea la conducta habitual de él, porque no lo conozco, lo conozco por afuera, digamos, pero no puedo saber si es una conducta patoteril. Lo que sí, claramente, constituyó eso la actitud que tuvo el día sábado. Que realmente fue no solo una conducta intimidatoria, sino que fue una violación flagrante de la Constitución Nacional, porque hay un artículo específico para esta situación, que es el artículo 68, que prevé que los diputados nacionales no pueden ser molestados en el ejercicio de su función. "Molestados", dice la palabra. En 1853 ya se previó esto, hace más de 160 años. ¿Qué quiere decir con esto? Que esta gente, este gobierno, evidentemente le importa poco la Constitución Nacional.

Si ustedes observan, lo que originó todo esto fue que Facundo le exhibió la Constitución Argentina al presidente, entendiendo que la estaba violando cuando designaba jueces por decreto, cuando dijo que aumentaba las penas por delitos en el discurso, el diputado Juliano, que estaba al lado de Facundo, le dijo: "Bueno, que aumenten también las penas por estafa". Todo eso descolocó al presidente. El presidente contestó. Yo quiero hacer una diferencia. Si bien no estoy de acuerdo con lo que dijo, de todas maneras lo contestó, en el marco del diálogo político, con chicanas, como sea, pero no pasó de ahí. Con lo cual, lo que hizo el presidente no constituyó una conducta delictiva, ni mucho menos, fue una chicana política, cosa que es razonable.

Ahora, esto derivó evidentemente por la forma en que funciona este gobierno, que el principal asesor, dicho por el propio presidente, que es la figura más prominente, junto con la hermana del presidente del gobierno, se descolocara y empezara a insultar y amenazar a Facundo desde la grada. Con lo cual, hasta eso podríamos entender que es parte, si bien ya constituyó una falta. Porque también la ley, el reglamento de la cámara, establece que los que no son miembros no pueden estar ahí y agredir o molestar a los diputados. Pero ya la conducta dolosa se constituye cuando él baja a buscarlo a Facundo y lo intimida. Después, el gobierno intentó minimizar el hecho, diciendo que si las piñas fueron golpecitos cortitos o no. Cualquiera que vio la imagen sabe que una persona de ese poder político, que maneja los cuatro organismos del Estado, tan influyentes como la SIDE, que históricamente en Argentina se usó para perseguir adversarios políticos, que maneja la AFIP, que muchas veces también se usó para lo mismo, que estaba sentado al lado de quien maneja los hechos del Ministerio de Justicia, o sea, la relación con los jueces, y además estaba al lado también de quien maneja toda esa caterva de trolls descerebrados que tiene el gobierno. Obviamente, si todo eso junto viene a una persona y en el oído le dice: "Te voy a hacer mierda", imaginate que cualquier persona eso lo amedrenta. Entonces, constituye de todas maneras una clara amenaza. Es una amenaza coactiva.

Elizabeth Peger: ¿Ustedes ya formalizaron la presentación de la denuncia en la justicia?

Sí, esta madrugada se presentó, con el patrocinio de los doctores Mariano Vergés, que es un experto penalista, y el doctor Andrés Gil Domínguez, que es constitucionalista. Nos pareció importante que haya un doble patrocinio de dos ramas del Derecho, porque fueron las dos ramas del Derecho que estuvieron involucradas en este tema. Porque constituyó un delito penal agravado de amenazas agravadas, del artículo 149 del Código Penal, y se agrega el artículo 68 de la Constitución, que expresamente prevé esta situación.

EP: ¿El diputado Facundo Manes, pidió también protección a su familia por la amenaza?

Sí, bueno, eso es un accesorio que el juez lo va a determinar si lo cree necesario. De todos modos, entiendo que la tramitación de la causa va a derivar en eso o no, depende de la actitud que tome el acusado, el imputado. Pero yo quiero aclarar esto. Insisto, hay una diferencia entre lo que pasó desde el palco, que también fue una amenaza, y luego seguir, bajar y buscarlo, porque ya hay una decisión más premeditada. No solamente un exabrupto que uno puede cometer en una tribuna y demás, sino que claramente fue intentar condicionar, no solo a Facundo, sino al resto de los diputados. Estaba la diputada, por ejemplo, de la provincia de La Pampa, la diputada Marcela Coli, que es una docente. Yo la vi esa noche misma después de este suceso, nos encontramos y la vi realmente afectada, a la diputada Coli. Me gustaría que la entrevisten cuando puedan, porque es una docente de La Pampa que es diputada nacional, es una ciudadana común. Obviamente que no tiene ningún privilegio. Es una ciudadana argentina y fue intimidada porque estaba al lado de Facundo, por la persona más poderosa del Estado, que amenaza con que va a poner toda la fuerza del Estado en contra de quien piensa distinto.

EP: Es un tema que alguien que maneja todos los principales resortes del Estado no sea funcionario, ¿no? ¿Cuál es la responsabilidad? ¿Cuál es su responsabilidad? Alguien que ocupa un cargo tiene distintas responsabilidades. Pero acá es una persona que es monotributista, es el principal asesor y ha designado a todas personas de su máxima confianza en áreas clave, como vos bien dijiste: la ex AFIP, ARCA; en la Justicia, ni que hablar; lo que tiene que ver con la SIDE. Es llamativo esto.

Sí, ponete en los zapatos de Facundo, que es un médico que todavía ejerce su trabajo. Nosotros a partir de esto cambiamos un poco la actitud. Nosotros somos exageradamente respetuosos de todos los temas, creemos mucho en el diálogo político, creemos mucho en la moderación de los discursos, porque sabemos que los cambios que la Argentina necesita, la agenda política que Argentina tiene por delante, no se pueden construir desde los extremos. Tanto desde el extremo que gobernó en los últimos 20 años, como el extremo de ahora que representa Milei.

Pero lo que pasa es que ya estamos viendo mucha semejanza con la caída de la República de Weimar. Hay un libro ahora que está de moda, que es "El Síndrome 1933". Si uno lee eso, se le ponen los pelos de punta, porque hay tanta similitud entre lo que pasó en esa época, que derivó en el nazismo y un gobierno autocrático, y lo que está pasando acá. Y uno ve a los principales asesores del presidente, como estos influencers, no sé cómo se llaman, que son gente que no tiene ninguna formación intelectual, que son violentos, que son simplistas. Yo veía por televisión este fin de semana un programa en el cual estaba la diputada Lemoine, que no la conozco ni nada, pero se burlaba del hecho con un tono infantil. ¿Qué país es Argentina? Hemos llegado hasta esto, que estemos en manos de esta gente, realmente es muy preocupante.

Y lo que decía que vamos a cambiar la actitud también con lo que yo llamo los colaboracionistas, porque hasta ahora uno podía entender el famoso dicho: "Vamos a darle las herramientas para gobernar". Pero después de este episodio, yo escuché el otro día por radio al diputado Ritondo minimizando el hecho y diciendo que Facundo había sido irrespetuoso cuando hay videos, que también estuve viendo que salieron las redes este fin de semana, de Ritondo insultando a Alberto Fernández, insultando a Cristina Kirchner.

EP: Me acuerdo cuando insultó a la titular de la Cámara de Diputados en ese momento, la diputada Moreau.

AG: Fernando Iglesias hacía siempre un show cuando hablaba al presidente.

Exacto. Y que ellos vengan a decir ahora que Facundo fue irrespetuoso porque mostró la Constitución, realmente muestra una miseria moral que es alarmante. Y nosotros ya no nos vamos a callar, porque siguiendo la línea de la caída de la República de Weimar, los principales responsables quizás son estas personas, porque son los colaboracionistas que, por beneficios personales, están olvidándose de todos los postulados que defendieron antes. Eran republicanos, defendieron la república, y esto queda en evidencia, que no defienden nada, solamente defienden sus intereses. Entonces, porque la gente que votó a Milei, yo la respeto, obviamente, porque la gente quería cambiar un Estado putrefacto que casualmente representaban estos tipos que gobernaron hace unos años. Sin embargo, ahora se ponen del otro lado y hacen lo mismo que criticaban, lo cual me parece que estamos frente a una situación muy delicada, que hay que ponerle mucho trabajo para ponerle fin.

AG: Hubo muchísimas especulaciones, versiones desde el sábado hasta aquí. Una decía, a partir de lo que estás diciendo, que en realidad esto tiene que ver con un acuerdo que hizo Manes con el kirchnerismo, que lo prepararon desde ahí, que incluso estuvo en una banca que no era la de él, que esto fue preparado justamente para que sucediera así. ¿Qué tenés que decir de todo esto?

No, esto es un disparate, una bajeza. Y también dijeron que fue preparado. Yo también escuché una versión ayer que decían que estuvo preparado como acordado con el propio Caputo. Es un disparate. La denuncia penal da por tierra con esa versión. Y lo del kirchnerismo, la verdad es que se puede compartir o no, porque yo tengo muchos amigos que me dijeron "Yo creo que ahí no hizo bien", pero habló del kirchnerismo de derecha, ya lejos de hacer un acuerdo. Y Facundo se sentó en esa banca con el grupo de diputados porque claramente quería marcar que ellos son opositores. No, quería estar mezclados dentro de los colaboracionistas, porque la mayoría de los diputados opositores no fueron. Los únicos que fueron al Congreso esa noche, que son opositores, fue este grupo. Entonces, obviamente, se quisieron sentar separados para no estar mezclados entre los aplaudidores y pasar un mal momento, que evidentemente no lo pudieron evitar.

EP: Interesante lo que planteas, como que esto cambia muchas cosas, lo cambia para ustedes y para todos porque el Congreso ha sido muy, usando tu propio término, bastante colaboracionista, ¿no? Sectores del Congreso, más allá de los sectores claramente opositores. La Izquierda, el kirchnerismo, algún sector del radicalismo también. ¿Puede cambiar a partir de ahora la dinámica del Congreso por lo que pasó?

No lo sé. Yo no sé si va a cambiar la dinámica del Congreso, pero yo quiero aclarar que nosotros hacemos una oposición racional. Nosotros somos opositores al gobierno, pero Facundo y el grupo del bloque de Democracia para Siempre ha votado algunos artículos que consideraba, votó Ficha Limpia, pero no en la última versión de la Ficha. La votó en la anterior, cuando el gobierno todavía evidentemente... O suponiendo con un pacto con el kirchnerismo, los propios diputados de Milei no votaron Ficha Limpia, o se borraron un rato antes. Con lo cual, hay una hipocresía.

Lo que graficó para mí este episodio fue un punto de inflexión. No porque se trate de Facundo, insisto. Creo que se trata de un punto de inflexión porque la cara de Santiago Caputo amenaza a un médico honesto, trabajador, que hasta se metió en política el mismo día que Milei, en el 2021. Sigue trabajando de médico, dona su sueldo. El primer día nunca lo habíamos dicho esto, pero ahora es importante decirlo. Mientras Milei sorteaba públicamente su sueldo, hacía un acto de marketing de eso, Facundo calladamente donaba el sueldo del primer día y nunca cobró un sueldo como diputado. Porque tiene una conducta ética, tiene una conducta que se corresponde con toda su trayectoria. Esta gente no tiene trayectoria.

Entonces lo que quedó en evidencia en esa cara desencajada de Caputo es que él es la casta ahora, y son ellos quienes atacan al pueblo. O sea, Facundo representó el sábado la voz de todos los que no están de acuerdo, el ciudadano de a pie, y la casta fue la que fue a amenazar con tirarle el Estado encima. Eso es lo que se invirtió. Y creo que es lo que debe cambiar la dinámica a partir de ahora. A partir de ahora y mirando para adelante.

AG: ¿Cómo imaginas lo que se viene, ya en modo electoral? Tiene que haber ahí un conglomerado de la oposición que tiene que unirse. ¿Lo ves factible? ¿Con quién te imaginás un frente para enfrentar al gobierno?

Mirá, yo no quiero hacer ningún tipo de comentario en ese aspecto porque esto va a parecer como una especulación política y estoy dando de comer a quienes creen que esto estuvo armado. Lejos de eso. Facundo me contaba ayer: "Yo tenía reservada una mesa en un restaurante para llevar a mi mujer, que hace mucho no la llevaba, el sábado a las 10 de la noche, para después de eso ir a comer." Fíjate lo poco vinculado que está esa decisión con lo que pasó. Quiero decir, no había nada.

Entonces, si yo ahora te digo, mira, nosotros pensamos, especulamos... No, aparte no estamos haciendo eso, no hay que vincularlo con lo electoral. Acá el presidente Milei tiene varios años por delante de mandato. Lo que hay que hacer es que cumpla la Constitución y en eso vamos a trabajar. Luego, como quienes estén del lado de la Constitución de la República y la defensa real de un sistema republicano, vamos a estar juntos. Supongo, si el principal punto de agenda política es el cuidado de la República. Ahora, después, obviamente hay diferencias entre quienes estamos en política, pero eso es parte de la propia actividad política, la conversación, el diálogo y buscar puntos de consenso para que Argentina avance y vaya hacia un lugar que tiene que estar.