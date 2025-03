La jueza Capuchetti archivó la denuncia de Facundo Manes contra Santiago Caputo por el cruce en el Congreso

La jueza federal María Eugenia Capuchetti decidió archivar por inexistencia de delito la denuncia presentada por el diputado radical Facundo Manes contra el principal asesor presidencial, Santiago Caputo. El legislador había acusado a Caputo de amenazas coactivas durante la apertura de las sesiones ordinarias del Congreso, el pasado 1 de marzo.

En su resolución, la magistrada consideró que el altercado entre Manes y Caputo fue “una disputa política cuya real naturaleza excede el ámbito punitivo pretendido”. Capuchetti subrayó que cualquier inconveniente relacionado con el orden o el comportamiento dentro del Honorable Congreso de la Nación debe resolverse mediante los mecanismos administrativos previstos en los reglamentos internos del cuerpo legislativo, sin que ello implique necesariamente la intervención de la justicia penal.

La jueza insistió en que “la indignación personal sobre la manera en que se desarrollan ciertos acontecimientos, particularmente aquellos que se exhiben en las instituciones públicas de gobierno, con publicidad y de cara a la opinión general, no implica necesaria y automáticamente que deba intervenir el derecho penal”.

Capuchetti también sostuvo que “las discusiones en el interior del Congreso, aunque puedan ser intensas o contener momentos de confrontación verbal, deben ser comprendidas dentro de los márgenes de lo que se considera un intercambio político legítimo”. Además, señaló que si bien ciertas expresiones de tono elevado pueden resultar inadecuadas o reprobables desde una óptica ética, estas conductas ocurren en un ámbito donde la confrontación de ideas es parte del diseño institucional del sistema democrático.

La denuncia de Manes contra Caputo

El conflicto entre Manes y Caputo ocurrió durante el discurso del presidente Javier Milei ante la Asamblea Legislativa del 1 de marzo. En ese contexto, el diputado radical exhibió un ejemplar de la Constitución Nacional como protesta por la decisión del mandatario de nombrar jueces de la Corte Suprema por decreto, lo que derivó en un intercambio verbal con Milei. Sin embargo, desde uno de los palcos, Caputo comenzó a gritarle a Manes.

“¿No me escuchas? ¡Ya me vas a escuchar! ¡Ahora me vas a escuchar!”, relató Manes sobre lo que le decía el asesor presidencial en ese momento. En la denuncia, también se indicó que Caputo habría agregado: “Te voy a hacer mierda”.

Encuentro en los pasillos del Congreso

El episodio continuó posteriormente en los pasillos del primer piso del Congreso. Caputo se dirigió al encuentro de Manes, y la discusión quedó registrada en los celulares de varios testigos. Según la denuncia de Manes, “Caputo se puso a mi lado e hizo un acercamiento cara a cara muy intimidante. Luego, levantó su mano derecha y la colocó sobre mi rostro, en otra clara y evidente actitud hostil, para después acercar su boca a mi oído y decirme en tono amenazante: ‘Vos para hacer lo que hiciste, tenés que estar limpio. Vos no me conoces a mí. Ya me vas a conocer a mí’”.

También archivaron la denuncia contra Fran Fijap

Además de archivar la denuncia de Manes contra Caputo, la jueza también desestimó otra denuncia presentada por Fernando Miguez contra Franco Iván Jeremías Antunes Puchol, conocido como “Fran Fijap”. Este militante libertario también fue señalado por Manes como responsable de haberle dado dos golpes durante el altercado en el Congreso.

Con estos fundamentos, la jueza Capuchetti concluyó que los hechos denunciados no encuadraban dentro del ámbito penal y decidió archivar ambas denuncias.

