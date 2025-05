Adorni habló de “Ficha Limpia” y Bregman lo cruzó con dureza: “Es un miserable y caradura”

"Es una pena que se necesite 'Ficha Limpia' porque nadie debería votar a alguien condenado. Como todavía nos falta maduración republicana, hoy sí se la precisa", expresó este miércoles Manuel Adorni, vocero presidencial y candidato a legislador porteño. "Es un miserable y un caradura", lanzó Myriam Bregman, exdiputada nacional y dirigente del Partido de los Trabajadores Socialistas (PTS) en "Soy casta". La dirigente de izquierda aludió así a las denuncias de corrupción que salpican al gobierno de Javier Milei en relación con acusaciones sobre malversación de fondos públicos en el PAMI.

"Ficha Limpia", proyecto de ley que, de promulgarse, imposibilitaría candidaturas nacionales de quienes posean condenas ratificadas en segunda instancia, como es el caso de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, cuenta con media sanción y se debate en la cámara de Senadores este miércoles 7 de mayo.

Bregman no solo desestimó el planteo hecho por Adorni sino que además apuntó directamente contra la figura del vocero: "En todo lo que dice se trasluce una pelea muy miserable. Vivimos en una democracia muy restrictiva, no hay posibilidades reales de acceso a ella”, expresó, en referencia a los tironeos políticos que buscan desde el oficialismo aplazar la promulgación de la ley para que ésta no sea capitalizada con fines electoralistas por la candidata a legisladora porteña por el PRO Silvia Lospennato, artífice del proyecto.

En la mesa del programa que se emite por Bravo TV de lunes a viernes a las 19, Bregman fue más allá y señaló que si bien “es innegable que en el gobierno de Cristina Kirchner hubo corrupción”, la actual administración de Javier Milei no se queda atrás, y se refirió a la estafa con la criptomoneda $Libra que envuelve al Ejecutivo desde el pasado 14 de febrero.

La dirigente remarcó las denuncias de corrupción en el PAMI donde, según evaluó, se está utilizando al organismo como caja política: “Están acomodando gente dócil para que den parte de su salario para la campaña. Adorni va a terminar escondido en la Legislatura de la Ciudad porque está muy manchado”, lanzó.

Además, Bregman criticó con fuerza la situación de los jubilados y el deterioro del sistema previsional. “Los jubilados están muy mal. Hoy volvieron a reprimir, me solidarizo con ellos. En unos meses va a estallar el sistema jubilatorio y nadie se va a poder jubilar”, advirtió.

Adorni en campaña: promete despidos y celebra el cierre de fondos fiduciarios para ciencia y vivienda

En el mismo tono, la periodista y conductora Carmela Bárbaro se sumó a las críticas contra el oficialismo y apuntó a la justicia: “Siembra más dudas que certezas”, sostuvo en clara alusión a que si bien considera noble el objetivo que persigue "Ficha Limpia", la eventual futura ley podría alimentarse de fallos judiciales motivados con fines políticos.

Lejos de centrarse únicamente en la transparencia electoral, el debate sobre "Ficha Limpia" se entrelaza con una disputa mayor: la legitimidad de quienes hoy ocupan el poder, las denuncias cruzadas de corrupción y la crisis que golpea con fuerza a los sectores más vulnerables, como los jubilados. En ese marco, las declaraciones de Adorni, lejos de cerrar filas en torno de la moral de quienes llevan las riendas del Estado, reaniman las diferencias en la ya fragmentada escena política argentina, según se apreció en la mesa.

BR / FPT