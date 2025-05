Causa Vialidad: Cristina Kirchner recusó Ricardo Lorenzetti, juez de la Corte Suprema

Con un posteo en redes sociales, la exvicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, anunció que recusó al juez de la Corte Suprema, Ricardo Lorezentti, en la Causa Vialidad sobre la cuál los cortesanos deben expedirse.

En su argumentación, la exmandataria sostiene que: "Hoy, en la causa “Vialidad”, recusamos a Ricardo Lorenzetti, juez de la Corte Suprema. Sus declaraciones públicas del pasado jueves 1 de mayo en América 24 no hacen más que confirmar las veladas amenazas “en off” vertidas en el diario Clarín el día anterior a la votación del pliego del juez Ariel Lijo en el Senado de la Nación. En ese mismo sentido, son de público y notorio todas las circunstancias que rodearon la nominación de dicho magistrado como nuevo miembro de la Corte, y el rol de Lorenzetti en ese proceso."

Y agrega: "Estos hechos fueron denunciados por una Senadora Nacional en la sesión pública y no sólo nunca fueron desmentidos, sino que, casi un mes después, son increíblemente ratificados por el propio Lorenzetti en un reportaje. Las interpretaciones de terceros ajenos al respecto no dejan lugar a dudas acerca del verdadero objetivo que persigue el funcionario recusado: dejarme fuera del proceso electoral inminente y en el cual, además, ya comenzaron a correr los plazos". Para finalizar diciendo: "En realidad, nada nuevo bajo el sol: PROSCRIBIR es el verbo… y el sujeto, el PERONISMO.



Qué dijo Ricardo Lorenzetti

El juez de la Corte Suprema Ricardo Lorenzetti concedió una entrevista a principio del mes de mayyo en la que adelantó qué pasará con la causa Vialidad, que involucra a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, acusada de haberle adjudicado durante su gestión decenas de obras públicas con fondos nacionales al empresario Lázaro Báez.

“¿Va a fallar la corte la causa de Vialidad y Cristina?”, le preguntó Luis Novaresio a Lorenzetti. El juez le respondió: “Sí, por supuesto”. El periodista insistió con el tema: “¿Pero antes de la elección?”, a lo que el magistrado se sinceró: “Deberíamos, porque no hay ninguna razón para demorarlo más, por supuesto, esto es una decisión interna”.

"Lo que tiene que hacer la Corte acá es analizar si está bien o mal denegado el recurso extraordinario. Si está bien, se abre el recurso y comienza la revisión. Si no está bien la queja, queda firme. Este tema tenemos que tratar y no el fondo. No deberíamos demorar mucho. Es importante la imparcialidad", agregó el juez.

La causa Vialidad

La Corte Suprema envió el expediente de la causa Vialidad al Procurador General de la Nación, Eduardo Casal, para que determine si corresponde revisar o agravar la pena de seis años de prisión contra la expresidenta Cristina Kirchner. Se trata del primer paso que debe dar la Justicia para activar el trámite de 17 recursos de queja presentados en el caso.

De esa manera, el máximo tribunal dio vista a Casal para que resuelva sobre la queja directa que presentó el fiscal Mario Villar ante la Cámara Federal de Casación, donde reclama que se agrave la situación de la expresidenta y se la condene a doce años al sumar el delito de asociación ilícita al de administración fraudulenta. Además, definirá si queda imposibilitada de ser candidata para ocupar cargos públicos.

En caso de que la Corte confirme la condena, la expresidenta deberá cumplir la pena en prisión (pudiendo solicitar domiciliaria por tener más de 70 años) y no podrá postularse a cargos de por vida. La activación de la causa llega en un momento clave para el futuro del peronismo, ya que se había comenzado a barajar la posibilidad de que sea candidata a legisladora provincial en Buenos Aires. Si es electa, tendrá fueros que le darán inmunidad de arresto.

Luego de un juicio oral, la expresidenta fue condenada por el delito de fraude a seis años de cárcel e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, decisión que fue confirmada por la sala IV de la Cámara Federal de Casación y ahora llega a la Corte mediante recursos de queja directa. En ese contexto, el máximo tribunal pidió opinión a la Procuración en relación a si sostiene o no la apelación de la fiscalía.