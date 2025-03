Causa Vialidad: fiscal pedirá 12 años de prisión para CFK

El fiscal ante la Cámara Federal de Casación Mario Villar ultima los detalles de su recurso de queja que presentará ante la Corte la semana que viene con el que aspira que a la exvicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner se le sume el delito de asociación ilícita y se le incremente la pena a 12 años de prisión en la causa conocida como “Vialidad”.

Fuentes judiciales confirmaron a PERFIL, que el acusador elevará su presentación el próximo lunes ante el Máximo Tribunal del país. Se estima que el resto de las defensas hagan lo propio pues el plazo vence el martes 1° de abril a las 9:30.

Según supo este medio, en las diez hojas que constará el recurso de queja, Villar sostendrá que el rechazo de casación en el recurso extraordinario de la semana pasada fue arbitrario en la sentencia absolutoria en la calificación de asociación ilícita. Asimismo, apuntará que dicha decisión no se fundamentó adecuadamente.

A criterio de Villar el fallo de la sala IV del Máximo Tribunal penal del país contempló los mismos razonamientos mayoritarios del Tribunal Oral Federal N° 2 en su condena del 6 de diciembre de 2022.

Tras el ingreso a la mesa de entrada de la Corte, los recursos de queja comenzarán un recorrido cuya primera escala será la Secretaría Penal para luego pasar a las vocalías de los ministros que analizarán si corresponde abrir cada recurso de queja o no.

Luego los supremos determinarán si corresponde o no correrle vista al Procurador General Eduardo Casal (no están en la obligación de hacerlo). La opinión del jefe de los fiscales no es vinculante a lo que la Corte pueda determinar, pero es importante señalar que para toda esta travesía judicial, el máximo tribunal no tiene plazos.

Sin embargo, la decisión para agravar o mantener las condenas en la causa vialidad podría extenderse más, esto si las defensas optan por recusar a uno o todos los miembros de la Corte. El más complicado en este apartado podría ser Manuel García-Mansilla por la manera en la que desembarcó en el cuarto piso del palacio de la calle Talcahuano.

Otra cosa que no se puede perder de vista es que el kirchnerismo impulsó el juicio político para los miembros de la Corte Suprema tras la condena de la causa Vialidad, sin embargo, el pedido quedó cerrado con la finalización del período legislativo hace exactamente un mes. De abrir el recurso de queja, eventualmente trasladarle vista al procurador y éste devolverla, la Corte estará en condiciones de resolver, pero no será en el plazo inmediato. Hay que tener en cuenta los planteos de las defensas como el de la exvicepresidenta, quien sostiene que el fallo condenatorio del Tribunal y de Casación implica un caso de gravedad institucional lo cual, si la Corte así lo entiende, puede que el análisis del caso sea mucho más extenso en el tiempo. En caso que los ministros decidan no abrir el recurso, la condena de 6 años e inhabilitación perpetua quedará firme.

Cristina Fernández de Kirchner podría ser la segunda vicepresidenta con condena firme por corrupción en la Argentina. El primero fue Amado Boudou por el caso Ciccone por los delitos de cohecho pasivo y negociaciones incompatibles con la función pública.

A comienzos de agosto del 2018 el Tribunal Oral N° 4 condenó al también exministro de economía a 5 años y 10 meses de prisión. Dicha pena fue ratificada en julio de 2019 por la Sala IV de Casación, la misma que intervino en Vialidad y confirmó la actual condena de Cristina.

La defensa de Boudou recurrió ese fallo con un recurso extraordinario en septiembre de ese mismo año que fue rechazado por Casación, por lo que llegaron a la Corte a través de la queja. No fue sino hasta casi un año y tres meses después, que el Máximo Tribunal desestimó este último recurso sin revisar el fondo de la cuestión a través del artículo 280 del Código Procesal Civil y Comercial que le permite no tratar y fundamentar ciertos asuntos.

Si bien el delito que se espera analice la Corte en “Vialidad” es el de defraudación a la administración pública y asociación ilícita, además de convalidar o no la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, puede llegar a ser poco probable que la decisión de los ministros que eventualmente deje firme la condena pueda salir antes del cierre de listas del 17 de agosto para las elecciones de octubre.