Senadores peronistas repudiaron la "amenaza de cárcel" de Milei contra Cristina Kirchner: "Busca tapar la estafa $Libra"

El bloque de senadores de Unión por la Patria (UxP) cuestionó este viernes los dichos del presidente Javier Milei, quien durante una entrevista sostuvo que Cristina Kirchner "sabe que va a ir presa" y le aconsejó a la exmandataria que aprenda a "escribir sus memorias en los ladrillos de la cárcel". En ese sentido, los legisladores afirmaron que el líder libertario "busca tapar la crisis" y "desviar la atención" tras el escándalo desatado por el caso de la criptomoneda $LIBRA.

Para la bancada que conduce el dirigente formoseño José Mayans, el Jefe de Estado "se encuentra cada vez más aislado frente a la profunda crisis económica y social que sufre la Argentina". A través de un comunicado difundido en la cuenta de la red social X del espacio, señalaron que "fiel a su estilo agresivo, pretende desviar la atención de los verdaderos problemas que tiene el pueblo y adelanta una sentencia amenazando de cárcel a la compañera Cristina Fernández de Kirchner".

"Yerno ideal, macho alfa y galán maduro": una encuesta revela qué piensan los porteños sobre sus candidatos y sus frases

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

"Nuevamente somos testigos de otro ataque a la democracia argentina. El jefe de Estado dio a conocer el supuesto futuro judicial de la dos veces presidenta de la Nación mediante información judicial clasificada de un poder que debería ser independiente", advirtieron a raíz de las declaraciones de Milei en diálogo con Radio El Observador.

Los integrantes de UxP en la Cámara Alta, que días atrás sufrieron una fractura en el bloque tras la partida de cuatro legisladores, señalaron que "dejó al descubierto los verdaderos motivos que lo impulsaron a designar a dos miembros de la Corte Suprema de Justicia por decreto", tras nombrar en comisión a Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla para que ocupen las vacantes en el Máximo Tribunal.

Según consideraron, el objetivo del mandatario es "manipular judicialmente y silenciar políticamente a la presidenta del principal partido de oposición para allanar el camino y profundizar el saqueo y el ajuste".

"El Presidente destroza la institucionalidad de la República Argentina al desconocer el concepto de la división de poderes, así como el funcionamiento del sistema republicano, y demuestra una vez más su desprecio por la Constitución Nacional", sumaron en el documento acerca de la situación de la expresidenta, condenada en dos instancias en la Causa Vialidad y en la cual el fiscal Diego Luciani adelantó que no solicitará la detención de la titular del PJ hasta que el fallo quede firme.

Por otro lado, los senadores del bloque justicialista expresaron que "la inseguridad jurídica que genera la aprobación de un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, del cual se desconocen montos, plazos y consecuencias para la política económica argentina".

Así, destacaron: "Fuimos claros: no vamos a acompañar ni reconocer ningún acuerdo que no tenga el debido tratamiento del Congreso de la Nación y que no respete la Constitución Nacional y las leyes vigentes en relación a una nueva toma de deuda por parte del Poder Ejecutivo con el FMI".

Cristina Kirchner y Javier Milei.

Por último, los legisladores que forman parte de la primera minoría en el Senado manifestaron que "con estas maniobras" el fundador de La Libertad Avanza quiere "ganar tiempo y tapar el escándalo por la estafa internacional con la criptomoneda $Libra", el token que el libertario compartió en redes sociales y que perjudicó a miles de inversores tras una abrupta caída. "Las denuncias abiertas en su contra en distintos países lo muestran como un estafador y corrupto", concluyeron en el escrito.

Milei contra CFK: "Sabe que va a ir presa"

Este jueves, Milei brindó una entrevista en la que afirmó que el kirchnerismo intenta hacer un golpe desde la vía institucional desde el Congreso porque "Cristina está nerviosa, ya que Casación le revocó el recurso y sabe que va a ir presa”. Sus dichos se dieron después de que el Gobierno de Estados Unidos le prohibiera el ingreso a la también exvicepresidenta y al exministro de Planificación Julio de Vido por hechos de corrupción.

El mandatario concluyó: “No me interesa lo que diga la futura presidiaria, que empiece a practicar cómo escribir sus memorias en los ladrillos de la cárcel o en la casa donde decida recluirse”.

FP