Ricardo Lorenzetti deslizó que la Corte va a sacar el fallo de la causa Vialidad contra Cristina Kirchner antes de las elecciones

El juez de la Corte Suprema Ricardo Lorenzetti concedió una entrevista en la que adelantó qué pasará con la causa Vialidad, que involucra a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, acusada de haberle adjudicado durante su gestión decenas de obras públicas con fondos nacionales al empresario Lázaro Báez.

“¿Va a fallar la corte la causa de Vialidad y Cristina?”, le preguntó Luis Novaresio a Lorenzetti. El juez le respondió: “Sí, por supuesto”. El periodista insistió con el tema: “¿Pero antes de la elección?”, a lo que el magistrado se sinceró: “Deberíamos, porque no hay ninguna razón para demorarlo más, por supuesto, esto es una decisión interna”.

"Lo que tiene que hacer la Corte acá es analizar si está bien o mal denegado el recurso extraordinario. Si está bien, se abre el recurso y comienza la revisión. Si no está bien la queja, queda firme. Este tema tenemos que tratar y no el fondo. No deberíamos demorar mucho. Es importante la imparcialidad", agregó el juez.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Mientras que la exmandataria confirmó el mes pasado que será candidata a diputada provincial por la Tercera Sección Electoral, el fallo de la Corte Suprema, si se sostiene, implicaría su inhabilitación para ejercer cargos públicos.

Cristina Kirchner

Lijo, García-Mansilla y una mujer a la Corte Suprema

Consultado sobre el rechazo del Senado a las propuestas del Poder Ejecutivo para designar a Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla como nuevos integrantes de la Corte Suprema de Justicia, el juez señaló que “el Congreso opinó más sobre el decreto que sobre los candidatos. Si las instituciones funcionan está bien, aunque no nos gusten lo que decidan”.

Con respecto a la decisión de García-Mansilla de renunciar a su cargo tras conocerse la decisión del Senado, Lorenzetti indicó que se trató de “una decisión muy personal, hizo lo que consideró razonable”, y no dudó en alabarlo: “Con nosotros fue una excelente persona, se movió muy bien, no tuvimos ningún inconveniente”.

Consultado por su relación con el presidente Javier Milei, el integrante de la Corte Suprema confesó: “Hoy no es conflictivo, no tenemos problemas de interferencias. Lo que hay son problemas históricos: el problema de la autonomía presupuestaria, el problema de la integración del Poder Judicial, la Corte no está integrada, los tribunales de grado tampoco, faltan recursos”.

Según Lorenzetti, el Ejecutivo tiene que proponer a una mujer para la Corte, pero "es difícil el consenso"

“Yo he hablado con todos los presidentes y creo que todos hacen un esfuerzo, pero lo que nos faltan a los argentinos son instituciones que funcionen periódicamente más allá de las circunstancias electorales”, agregó. El letrado además opinó que "la Corte está desequilibrada. Obviamente, creo que a esta altura debería ser mujer, pero es una decisión presidencial. Hay muchos candidatos. También es difícil el consenso. Se necesitan dos tercios y es muy difícil", reflexionó.

Lorenzetti también habló sobre su relación con los cinco presidentes que trató desde que forma parte de la Corte Suprema: “Tuve problemas con todos. Es importante que la Corte tenga problemas con los demás poderes. Cuando se diseñó el sistema de poderes, se diseñó para que haya desconfianza, controles, contrapesos. Si yo saco un fallo y ese fallo no le gusta y es lógico que se enojen. Yo asumí en 2004 y a los 6 meses me habían declarado persona no grata en un conflicto que tuvimos con Santa Cruz”.

Finalmente, el juez opinó sobre la inteligencia artificial: “Uno puede hablar con la persona que va a ser dentro de unos años o puede hablar con la persona que falleció. Eso empieza a generar una cantidad de problemas psicológicos muy interesantes y muy difíciles de manejar porque cada uno se encierra en su propio mundo”.

HM/ML