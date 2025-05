En el marco del Día del Trabajador, Javier Milei dio una entrevista a El Observador en la que habló de crecimiento económico, inflación y su relación con el Papa Francisco. Además, volvió a arremeter contra el periodismo crítico y aseguró que “lo que molesta no es la opinión, sino las mentiras”.

El presidente apuntó especialmente contra el periodista Carlos Pagni, a quien acusó de “banalizar el Holocausto” y anunció que denunciará penalmente por sus dichos. “Sabés cuál es el tema? Lo que molesta e irrita es la mentira”, afirmó tajante. Según el presidente, no se trata de un rechazo generalizado al periodismo, sino de una reacción frente a lo que considera falsedades sistemáticas: “No es con todos los periodistas. El problema es cuando te equivocás para el mismo lado siempre. Entonces hay algunas cosas que no están bien”.

Milei señaló a Pagni por una supuesta comparación con Hitler: “Si el señor Pagni me hace una analogía para asimilarme con Hitler, eso está mal y además es delito. Entonces le voy a caer con todas las de la ley”. Milei también criticó una nota de La Nación, donde, según él, se recortaron declaraciones para tergiversarlas: “Es un escándalo porque siempre se publica la nota completa de las atrocidades que dicen en la editorial. Lo recortaron. Después trataron de arreglar y embarcaron de otra manera, con lo cual eso ya muestra la culpabilidad”.

Añadió que “es casi de criatura, porque hoy están los videos, con lo cual es muy grave el intento de ocultar la mentira y la barbaridad que hizo Carlos Pagni, motivo por el cual además lo voy a llevar a la Justicia porque uno no puede estar banalizando el Holocausto en Argentina”.

Otros periodistas también fueron blanco de sus críticas. Sobre Jorge Fernández Díaz, dijo: “Mintiendo descaradamente y abiertamente diciendo que somos unos improvisados y que terminamos yendo al Fondo Monetario Internacional en una situación desesperante. Nosotros veníamos trabajando en el acuerdo desde el mes de agosto”. Y respecto a Joaquín Morales Solá, lo acusó de distorsionar sus dichos sobre las retenciones al campo: “Mintiendo descaradamente lo quería mostrar como una apretada al campo. Una vergüenza”. Incluso mencionó a Florencia Donovan, a quien calificó de “mentirosa” por afirmar que él “amenaza con un garrote al campo”.

Milei insistió en diferenciar opinión de mentira: “La opinión, cada cual que opine lo que se le da la gana. Eso no es un tema. Acá el problema es la mentira. Si la mentira fue un error, bueno, que pidan perdón. Pero el problema acá es que no piden perdón y siguen sosteniendo”. Para él, las redes sociales cambiaron el juego: “Antes sin redes sociales no los podías traquear. Hoy Fernández Díaz es un mero mentiroso fabulador, que es un gran escritor, pero para la ciencia ficción”.

Javier Milei: “La economía está creciendo fuerte”

Milei destacó los avances de su gestión en materia económica. “La verdadera batalla que tenemos es sacar a la Argentina adelante. Y en eso creo que estamos siendo muy exitosos”, afirmó. Según el presidente, “hemos logrado estabilizar la economía” y proyectó que “para mitad del año que viene la inflación va a ser historia”. Además, resaltó el crecimiento: “La economía está creciendo fuerte. El último dato fue de 5,7 %, pero si tomas el desestacionalizado, lo analizas y te da 10%. El primer trimestre va a estar mostrando una economía creciendo al seis, el segundo al ocho”.

El mandatario también subrayó la reducción de la pobreza: “Hemos bajado más de veinte puntos la pobreza sacando a diez millones de personas de la situación de pobreza”. Aunque admitió que “quedan cosas” por hacer, calificó lo alcanzado como “verdaderamente increíble”: “Pensar que nosotros metimos un ajuste fiscal de 15 puntos del PBI y cuando vos mirás la evidencia empírica ajustes mucho menores han generado caídas entre puntas del 15% y nosotros crecimos 6 puntos. Estamos verdaderamente frente a un caso inédito”.

Milei mencionó que este éxito generó un interés internacional: “Patricia estuvo en el Fondo Monetario Internacional explicando la contención social y de la calle frente a un ajuste de estas características. Al propio Federico Sturzenegger lo sumaron como asesor (en el FMI) en temas de desregulación. Tanto Toto como yo estamos siendo convocados por universidades muy prestigiosas para explicar el caso argentino”.

Crecimiento y apertura comercial: “Hay que saber esperar”

El presidente también habló sobre las medidas económicas anunciadas por el ministro Caputo, como la quita de aranceles. “Van en esa línea”, confirmó, y explicó: “Nosotros en esa presentación dejamos plasmado todos los elementos por los cuales nosotros generamos crecimiento económico”. Sin embargo, advirtió que “Argentina es un país que viene de una decadencia de más de cien años y hablar del crecimiento económico no fue parte de la discusión argentina. Siempre estuvimos corriendo atrás del dólar, atrás de la inflación”.

Milei identificó pilares clave para el crecimiento: “Un elemento importante es el capital humano, que no sólo es el trabajo que se hace en niñez y familia, en salud, en educación, en reincorporación de la gente al mercado de trabajo. Tiene que ser en términos de libertad económica. Una de las patas de la libertad económica es la apertura comercial, otra tiene que ver con el respeto de los derechos de propiedad, las desregulaciones y el ahorro fiscal”. Citó un estudio de Juan Pablo Nicolini: “Una situación de equilibrio fiscal como el que logramos nosotros te brinda un piso de crecimiento del 4%".

Aun así, pidió paciencia: “Es cuestión también de saber esperar, no hay que ponerse ansioso. Yo entiendo que la gente necesita los resultados, pero al tratar de forzar resultados artificiales, el costo termina siendo enorme, porque uno cree que avanza dos pasos, y después termina dando diez para atrás”.

Relación con el Papa: “Me pidió que cuidara de los más vulnerables”

Milei dedicó varios minutos a describir su vínculo con el Papa Francisco. “Cuando él me llamó por teléfono en medio de una nota fue muy afectuoso. Después lo visité en Roma. Yo le pedí perdón por mis exabruptos. Tuvimos una charla maravillosa. Me pidió que cuidara de los más vulnerables y yo me comprometí a hacerlo”, relató. Este compromiso, según él, se canalizó a través de la ministra Sandra Pettovello: “Ella hablaba con el Papa con una frecuencia de un mes, cada quince días le pasaba los reportes”.

El presidente también mencionó a Guillermo Ferraro: “Lo conoció desde sus dieciséis años, era el celador cuando él era alumno en el colegio. Mantenían cierta regularidad”. Para Milei, estas interacciones reflejan la preocupación del Papa por los vulnerables: “Las veces que me llamó a mí también era sobre cómo estábamos con ese tema”. Añadió que “si sacamos a diez millones de personas de la pobreza no estoy diciendo que el problema haya dejado de existir. 33% de argentinos pobres es un número aberrante, pero 57% era mucho peor”.

Pobreza inflación e indicadores: “Somos optimistas”

Sobre los indicadores sociales, Milei explicó cómo su gobierno monitorea la pobreza con mayor frecuencia que los datos oficiales del INDEC: “En Argentina el dato de pobreza e indigencia se publica con una frecuencia semestral, entonces cuando vos tenés las tendencias marcadas esa frecuencia te oculta lo que está pasando”. Según él, al final del gobierno de Alberto Fernández, “el promedio del semestre estaba subestimado porque ese número estaba creciendo y encima tenías precios controlados y problemas de escasez. Nosotros vamos siguiendo distintas metodologías que tienen frecuencia mensual y trimestral”.

Milei defendió la precisión de estos indicadores: “Martín González Rozada lo hace mensual y siempre acierta. Celaya (Carlos) lo hace con frecuencia trimestral y también acierta. Ha habido un consenso en el área de los profesores que trabajan en esto de tener una metodología robusta”. Su equipo, dijo, informaba al Papa de estos avances: “Lo íbamos informando de estos indicadores, cómo iban bajando para que no tuviera que esperar seis meses”.

Consultado por la inflación, que se conocerá en dos semanas, Milei fue cauto: “Hay títulos que cotizan y por lo tanto yo no podría estar dando información que podría ser entendida como útil en el mercado”. Sin embargo, expresó optimismo: “Frente a todos los pronósticos catastróficos que tiraron, no se van a materializar. Todo el mundo tiene claro que frente a la volatilidad que se generó la demanda de dinero en el mes y medio previo a la salida del cepo y que derivó en un salto en la tasa de inflación el mes de marzo, todos pronosticaron que se iba a acelerar. Si estuviéramos en el mismo nivel, ya sería un logro. Nosotros tenemos la expectativa y la esperanza que pueda ser menor”.

