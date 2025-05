Insultos, burlas y tecnicismos: la fórmula de Javier Milei para comunicarse en la Expo EFI 2025

Veinte insultos, burlas y descalificaciones entremezcladas con tecnicismos económicos. Esa fue la impronta desplegada por el presidente Javier Milei durante su discurso brindado en la Expo EFI 2025, celebrado en el Centro de Convenciones de Buenos Aires. El violento estilo discursivo que el Ejecutivo utilizó durante la jornada de clausura del evento donde se abordaron temas como alternativas de financiamiento para empresas, el rol de los bancos frente al desafío de las PyMEs y la convergencia digital fue puesto bajo la lupa en la mesa de "Soy casta".

"Yo no vengo acá a llorar, sino que el problema más grave fue esa estupidez de ley que sacó el imbécil, incapaz e infradotado de Guzmán, que obliga a tener que pasar un programa del Fondo Monetario Internacional por el Congreso. Es decir, el lugar donde están los degenerados fiscales”, fue uno de los tantos exabruptos que Milei mencionó y cuya lectura hicieron las periodistas del programa que se emite por Bravo TV.

La periodista Gabriela Delelisi hizo una lectura sobre Milei en cuanto a que su emergencia expresa una “crisis de representatividad que no fue advertida”. Destacó que no se originó en 2023 sino durante los "dos últimos gobiernos fallidos que no le dieron respuestas a los ciudadanos", en referencia al de Mauricio Macri, primero, y al de Alberto Fernández, después. Según un informe de la consultora Zuban Córdoba, publicado en abril de 2025, el 63% de los argentinos considera que "ningún espacio político actual los representa", una cifra que creció de forma sostenida desde 2021.

“Cuando la gente está tan enojada y rota empatiza con los mandatarios que reflejan eso mismo”, explicó desde su punto de vista la conductora del programa, Carmela Bárbaro. Luego amplió: El pueblo "canaliza la bronca y el cansancio por los derechos no garantizados. Dejaron de creer en los modos amables que utilizaban los políticos para engañar a la población", expresó. Bárbaro comparó además las actitudes de Javier Milei con las de una persona que tiene algún padecimiento mental.

El presidente redobló en su discurso su ofensiva contra la clase política: “Toda esa manga de parásitos que viven del Estado se va a tener que acostumbrar a que la fiesta se terminó”, lanzó. Su estilo confrontativo parece seguir galvanizando apoyos entre sus votantes más fieles, pero a la vez acentúa la brecha con otros sectores que reclaman mayor moderación.

BR / FPT