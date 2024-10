Luis Secco: "La inflación está siendo más difícil de bajar de lo que pensaba el Gobierno"

Ricardo Arriazzu, uno de los economistas más escuchados por Javier Milei, afirmó que el programa de corto plazo viene mejor de lo esperado, lo que no es igual a que venga bien. Sobre estas afirmaciones, Luis Secco analizó que el panorama todavía "es complejo" porque la inflación sigue alta y porque "la construcción de confianza es lenta”, lo que demora “las inversiones, el capital de trabajo y el consumo”. El economista proyectó un 2025 complicado si no hay corrección de la política cambiaria y si el presupuesto no logra dar respuesta a los problemas actuales. “Hay una gran incertidumbre que ni siquiera esta resulta en el presupuesto porque tiene hipótesis no creíbles”, observó en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Luis Secco es economista y director de la consultora Perspectiva. Anteriormente, fue docente de la Universidad de la Plata, se desempeñó en el estudio de Miguel Angel Broda y fue asesor económico de Fernando de la Rúa.

Arriazu también dijo que el Gobierno aplicó un programa a lo Álvaro Alsogaray y Krieger Vasena. ¿Cómo ves estas interpretaciones y cuál es la tuya?

A Ricardo Arriazu lo respeto enormemente y en su momento hice un curso con él para aplicar un modelo que tenía en la cabeza.

¿Cuál era ese modelo? ¿El del contador?

Sí. La partida doble.

No sabía que, además de la partida doble, Luca Pacioli inventó el número de la belleza. Ese es el número con el que están hechas la tarjeta de crédito y los retratos, supuestamente es la proporción áurea. Hay que ponerle belleza a la economía…

A veces hay economistas que son reconocidos por la elegancia de sus modelos, y si son aplicables o no es otra cosa.

Tratando de interpretar a Arriazzu, la idea de que estamos mejor de lo que se esperaba no signifique que estemos del todo bien, tiene que ver con dos cuestiones. Una es que la inflación está resultando más difícil de bajar de lo que pretendía el Gobierno por su modelo, y lo segundo es que viene lenta la construcción de confianza.

Hay mucha esperanza desde algunos sectores de la sociedad argentina, como el mercado o el ambiente empresario, pero esa esperanza todavía no es sustituida por confianza. Por eso se demoran las inversiones reales, el capital de trabajo y el consumo.

Hay una situación de impasse del modelo, y aunque el Presidente intenta llenar la agenda, pasan pocas cosas desde el punto de vista económico, y es como que nos acostumbramos a esto. Mejoran los bonos, cae un poco el riesgo país, la brecha está más chica, el Gobierno sigue interviniendo, la inflación es del 4% pero la economía se recupera en algunos sectores, pero muy lentamente, con muchísima dispersión.

Al Gobierno le cuesta mucho encontrarle la vuelta a las expectativas. Tratando de interpretar a Ricardo, hay una sensación de que las expectativas no terminan de definir ese cambio de rumbo que despierte una confianza más fuerte en todo el proceso de estabilización.

¿Cuál es tu pronóstico para el 2025?

Veo un 2025 muy complicado, en la medida en que el Gobierno no reconozca la necesidad de corregir la política cambiaria. En el tema fiscal y monetario diría que se han hecho mejoras sustanciales, pero la cuestión cambiaria es relevante y el Gobierno la toma como algo secundario o innecesario.

Dicen que se equivocan todos los economistas que dicen que con cepo no se puede crecer y los que dicen que con este tipo de cambio no se puede acumular divisas, pero me parece que eso es una simplificación.

Creo que el Gobierno viene demostrándonos que tiene miedo a flotar, y se lo han transferido a la sociedad. Hoy hay mucha gente que dice que, si se devalúa, va a haber un salto inflacionario. Cuando transferís ese miedo en expectativas, empezás a incorporar esa eventualidad de un salto cambiario, y creo que buena parte de por qué no se corrige la inflación al nivel que pretende el Gobierno tiene que ver con eso.

Hoy la Argentina funciona con un ancla fiscal, y te puede gustar más o menos cómo se logró, pero no hay déficit, con un ancla monetaria, y puede gustar más o menos cómo se corrigió el balance del Banco Central, pero ya no se emite por origen fiscal. Además, hay un ancla cambiaria del 2% mensual y un ancla de la brecha donde el Gobierno interviene el mercado.

Luis "Toto" Caputo, ministro de Economía | El economista sostuvo que la política cambiaria y el tipo de cambio genera ruido en los agentes económicos y frena la baja de la inflación.

Es una economía que funciona con cuatro anclas nominales y las expectativas de inflación están por encima del 2% mensual, y la observada mes a mes, en el 4% mensual. Es como que algo está fallando, y ahí está esa idea de que, si con todo esto no se logra bajar la inflación, algo le hace ruido a los agentes económicos.

Creo que ese ruido tiene mucho que ver con la política cambiaria y hay un precio que tiene que ser corregido, que es el tipo de cambio, que es determinante de un montón de precios. Eso hace que se prevean otros aumentos.

Mi canal preferido es Diputados TV porque es la primera fuente de las cosas. Ayer, le preguntaron al secretario de Hacienda y al de Finanzas cuestiones relacionadas con el presupuesto y no pudieron responder cuánto van a aumentar las tarifas el año que viene si se quiere prever que los consumidores cada vez paguen una fracción más grande de las facturas.

Hay como una gran incertidumbre nominal que ni siquiera esta resulta del todo en el presupuesto porque tiene hipótesis no creíbles. Se está haciendo difícil trabajar el futuro, y cuando pasa eso, eso te trae al hoy, y ahí es donde está fallando el programa.

