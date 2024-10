Liliana Franco: “El Gobierno está convencido de que el gran enemigo es la inflación”

En medio de la incertidumbre sobre cuándo planea el Gobierno salir del cepo y el hecho de que no se muestra un gran apuro en el ministerio de Economía, desde el entorno del poder ejecutivo piensan en seguir bajando la inflación de cara a las elecciones legislativas del 2025. En ese sentido, este medio se contactó con la periodista, Liliana Franco.

“En el Gobierno no están apurados por salir del cepo, pero puertas adentro reconocen que con cepo se puede crecer mucho más”, comentó Liliana Franco. “Están negociando con bancos internacionales, más la recaudación que se obtenga por el blanqueo, la actividad está repuntando y con la brecha cada vez más chica, todos estos factores son lo que van a evaluar para ver cómo seguir liberalizando el cepo”, agregó.

El objetivo para principios de 2025 es que no haya cepo

Posteriormente, Franco planteó: “La definición de salir del cepo cuando no genere estrés en la gente ni en la economía es un paraguas amplio, pero no quiere decir que el cepo vino para quedarse y nunca más lo van a levantar”. Luego, manifestó que, “el objetivo, a principios del año que viene, es que prácticamente no haya cepo”.

“El tema del cepo es una demanda para que se reactive la economía, que tampoco es inmediato porque cuando se libere el cepo le dará más cabida a inversiones de empresas multinacionales y los efectos en la economía no son inmediatos”, sostuvo la entrevistada, que después completó: “Para las elecciones importa la inflación, entonces, de ahí viene la frase de Caputo sobre que la salida del cepo no afecte a la gente ni traiga estrés a la economía”.

El foco central del Gobierno sigue siendo bajar la inflación

Por otro lado, la periodista señaló: “Durante septiembre se aceleró el ajuste del gasto, el Gobierno está convencido de que el gran enemigo, si hubiera que rankear, es la inflación, ya que le va a conferir votos y es lo que le va a permitir que se empiece a reactivar el mercado interno”. A su vez, remarcó que, “desde el Gobierno van a ser inflexibles con el tema del veto a las universidades y con lo que ocurra con Aerolíneas Argentinas”.

Para finalizar, Franco expresó: “En 2025 los vencimientos no son tan importantes, el mayor escenario de vencimientos lo tenemos en 2026, sin embargo, el Gobierno está en una posición negociadora con el FMI, el cual se encuentra golpeado por el cumplimiento de las metas en demasía”.