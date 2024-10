La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, encabezó este viernes 11 de octubre el primer acto de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires, en el barrio de Villa Elvira, en las afueras de La Plata. El evento se realizó en el Club COPARA (calle 85 y 5 bis). Hubo incidentes y agredieron a un militante libertario.

La funcionaria presentó LLA en La Plata para disputarle el poder territorial al peronismo bonaerense en la antesala del año electoral. Junto a ella estuvieron el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y Sebastián Pareja, presidente de La Libertad Avanza en Buenos Aires.

"Nosotros no nos vamos a quedar con los brazos cruzados. No les tenemos miedo", dijo Milei, ante un público que enarbolaba banderas y previamente había realizado cánticos contra el kirchnerismo. “Quieren que este gobierno fracase. Les pido por favor, juntemos fuerzas, redoblemos los esfuerzos para poder llevar las ideas de la libertad a cada rincón de la Argentina”, agregó.

Al igual que durante el acto en Lezama, donde habló por primera vez frente al público, pidió "trabajar el doble" y "estar en todos lados con la Libertad Avanza fuerte para llenar el Congreso de Diputados y Senadores que apoyen las reformas que necesitamos para salir adelante”

En la misma sintonía fue Menem: “Vamos a sostener el rumbo del Gobierno como lo hacemos desde hace diez meses, y quienes nos insultan no pueden decir nada porque manejaron el país durante 25 años, prohibido olvidar”. Incluso, adelantó que LLA planea no hacer alianzas electorales en 2025, sino "ideológicas".

Durante su exposición, Pareja también se refirió a los hechos de violencia que ocurrieron afuera y dijo que "intentan voltear a un gobierno democrático". "No le tenemos miedo a absolutamente nadie", indicó.

Violencia antes del acto de Karina Milei en La Plata

El evento estuvo marcado por momentos de tensión: militantes libertarios denunciaron haber sido agredidos antes de acto.

Los jóvenes denunciaron haber sido golpeados en patota con piedras y también insultados. "Bajamos del colectivo para ir para el evento, y vinieron en patota unas 20 personas, entre hombres y mujeres, nos empezaron a agredir verbalmente y después se acercaron y nos empezaron a tirar piedras", relató el joven agredido en declaraciones al diario local El Día.

El militante, que lucía parte de su rostro ensangrentado, añadió: "No sé cómo no me desmayé". En tanto, una mujer que lo acompañaba denunció que los agresores "querían hacer lo mismo que hicieron con Fran", en referencia a Franco Antunez, el youtuber libertario que fue agredido en las inmediaciones del Congreso durante las protestas por el veto a la ley de Financiamiento Universitario.

El hecho registrado en La Plata requirió la intervención de la Policía Bonaerense y del personal de salud.

"Para terminar con la casta, nos encontramos este viernes en La Plata", señalaba el aviso en las redes sociales de La Libertad Avanza (LLA). El acto forma parte del proyecto que encabeza la hermana del Presidente junto al diputado Martín Menem para extender el alcance de La Libertad Avanza como partido con presencia tangible en todo el país.

Así ya hubo actos en Parque Lezama con el presidente Javier Milei, en Santiago del Estero con Karina Miley Martín Menem, Y el mismo titular de Diputados pasó este jueves entre tensiones, insultos y huevazos por Río Gallegos, serie que seguirá esta tarde en Villa Elvira.

"Tu presencia es fundamental para ayudarnos a que Argentina se convierta en el faro de la libertad", señaló LLA al promocionar el acto en el club COPARA. La Libertad Avanza asigna una importancia crucial a la disputa electoral del año próximo en la provincia de Buenos Aires, por lo que se espera que eventos como este en las afueras de La Plata se repitan en las próximas semanas en otras zonas de la provincia gobernada por Axel Kicillof.

"Te necesitamos para seguir enfrentando a la casta que hundió a nuestro país durante décadas y sigue haciendo todo lo posible para frenar los cambios que queremos llevar adelante", sostiene el partido en la invitación.

