La versión del Gobierno sobre la salida de Barcia de la subsecretaría de Género: "No tuvo códigos"

El Gobierno de La Libertad Avanza sumó otra pelea interna, ahora con Claudia Barcia, que hasta hace algunas horas era la subsecretaria de Protección contra la Violencia de Género. Anoche, en sus redes sociales, publicó que había recibido una comunicación telefónica mediante la cual se le informó que su área "ya no existiría como tal" y que, por esa razón, presentaba su renuncia. En diálogo con PERFIL, el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Alberto Baños, contó que fue él quien se comunicó con la ahora exfuncionaria, pero desmintió parte de su versión: "No tuvo códigos", aseguró.

En mayo, la Subsecretaría de Protección contra la Violencia de Género había sido transferida del Ministerio de Capital Humano a Justicia, bajo la órbita de Mariano Cúneo Libarona. Las políticas de género, mujeres y diversidad, sin dudas, son los blancos preferidos de ataque del gobierno de Javier Milei. Por eso, la noticia sobre la disolución del área se interpretó como otro hito en la narrativa antifeminista.

La inflación de CABA fue del 4,4% y acumula 80,2% en lo que va de 2024

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Baños lo negó. El funcionario sostuvo que todos los objetivos y las misiones del área continuarán llevándose adelante bajo su órbita. Aclaró que la decisión de disolver el área no fue suya, sino de Presidencia, y que responde al objetivo de cuidar los recursos del Estado. En esa línea, hizo hincapié en la cantidad de trabajadores que estaban bajo la órbita de Barcia. Además, ofreció su versión sobre su renuncia.

"Yo le transmití a las 19.57 que habíamos estado trabajando toda la tarde con la jefa de Gabinete, que le habíamos hecho saber al ministro nuestra conclusión y que se había decidido que la estructura de la subsecretaría no iba a pasar a Derechos Humanos como venía, pero sí las misiones y funciones. Ella me dijo que quería hablar con Mariano. Ella podría haber continuado en algún área de la secretaría de Justicia. Quedamos en hacer una transición ordenada y se lo agradecí. Ella dice que la echamos, pero no fue así. Jamás hablé de eso. No me corresponde porque no tengo potestad para derogar una subsecretaría. Enloqueció, ¿qué querés que te diga? Cuado la gente se aferra a los cargos no hay nada para hacer", descargó Baños.

El secretario de Derechos Humanos sostuvo que en el análisis que hizo con su equipo de la subsecretaria de Protección contra la Violencia de Género observaron que el área funcionaba con 900 empleados, de los cuales 300 eran contratos cerrados a través de la Organización de Estados Americanos (OEI). "En Capital Humano este mecanismo se usó un montón. No sé si los hizo Barcia, pero están en la dotación de la subsecretaría. Es una mega estructura para un solo tema. Acá, en la secretaría, tenemos un total de 300 empleados para las direcciones que tratan asuntos vinculados a grupos minoritario vulnerables, violencia institucional, y reclamos internacionales", agregó el secretario.

El ex intendente de Pinamar Roberto Porretti fue hallado sin vida en una pileta

El secretario aseguró que Barcia estaba al tanto de la intenciones de Cúneo Libarona de pasar la motosierra por Género. "Hace veinte días hubo una reunión de Gabinete y le informaron que debía bajar a 100 la cantidad de empleados. Se lo dijo el propio ministro. Y ahora se fue sin haber reducido un solo puesto", se quejó y agregó: "No estoy en desacuerdo con que se vaya. Quizás lo interpretó como una cuestión de dignidad, y es bueno que los funcionarios defiendan su dignidad, pero me pareció raro el modo. A Mariano tambiénn y él tenía una buena relación con ella".

La sorpresa, según Baños, radica en que la conversación telefónica había sido en buenos términos. "Ella planteó que yo le dije que la echábamos, pero yo jamás hablé de eso porque no me correspondía", lanzó. "Jamás le dije que dejaba de trabajar o que su designación iba a ser revocada. Es más, podría haber seguido en algún área de Justicia. Quedamos en hacer una transición ordenada, le agradecí y de repente empezaron a entrar oficios en los que informaba la cantidad de computadoras que tenía, los programas que funcionaban y le mandó la reuncia a Mariano", contó.

"No tuvo códigos. No puede salir a decir de repente que el secretario de Derechos Humanos la echó por WhatsApp porque no fue así", insistió.

La reorganización de la secretaría de Derechos Humanos

Baños está absolutamente alineado al discurso de La Libertad Avanza e insistió en que buena parte de los problemas de la administración nacional radica en la cantidad de empleados y, sobre todo, en aquellos que no trabajan. De todas maneras, reconoció la complejidad de la gestión y habló de su experiencia al frente de la dirección.

Día 180: Alguien quiere que no se publique

"La secretaría tenía 39 directores, pero ahora fueron reemplazados por 5", contó. La consecuencia, aseguró el director, es que para que las políticas puedan seguir llevándose adelante él debe absorber todo tipo de tareas. Y puso un ejemplo: "Por ejemplo, me dediqué a recorrer el edificio para ver a dónde metía al del Inadi que está llegando. Se van a hacer despachos con mamparas, pero tenés que ver en el piso dónde están las conexiones de teléfono. La semana que viene empieza a llegar la gente que quede del área de Género. En el medio me enteré que Mariano denunció a dos periodistas", contó para ejemplificar la demanda a la que debe responder.

En esa línea, agregó: "Acá hay un tema. Dicen que cierra el Inadi, que no va a haber más políticas contra la discriminación; que cierra Género y que no va a haber más políticas contra la prevención de la violencia. Pero las políticas van a continuar. Presidencia resuelve cerrar áreas y yo no tengo nada que ver, a mí me entran empleados nuevos y tengo que organizarlos".

El director de Educación de Axel Kicillof defendió que los estudiantes no repitan el secundario: "No es un siga siga"

Solo Baños y Barcia sabrán cómo fueron los detalles de la conversación que tuvieron y que derivó en la renuncia de la funcionaria. De lo que no quedan dudas con este nuevo episodio es que no hay área del Ejecutivo nacional que no esté atravesada por el caos administrativo y las internas.

Gi