El Gobierno de la provincia de Buenos Aires anunció esta semana la eliminación de la repitencia en la escuela secundaria a partir del ciclo lectivo 2025. Alberto Sileoni, director de Educación del gobernador Axel Kicillof, defendió hoy la medida al decir que está muy trabajada. "No es un piletazo", sostuvo el funcionario y aclaró que esto no quiere decir que no vaya a haber exigencia con los estudiantes.

“Estamos cambiando los contenidos, las materias. Estamos haciendo concursos para la estabilidad de las conducciones de las escuelas. Hace dos días que estoy hablando de la repitencia, pero no es el corazón del tema", dijo este viernes 7 de junio el director general de Cultura y Educación bonaerense.

Secundaria Bonaerense: duras criticas del PRO al "no se repite más" de Kicillof

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

En declaraciones a Radio Continental, Sileoni afirmó que el foco está puesto en ver cómo la escuela recibe a los jóvenes y así "ayudar a construir el oficio de estudiante”. En ese sentido aclaró que el punto central de la reforma es que tenga un formato más parecido al universitario, con acreditación de conocimientos “por materia” y calificaciones de forma cuatrimestral.

Además, “el último año de la secundaria tendrá mayor flexibilidad horaria y un acercamiento con el mundo universitario y del trabajo”, explicó el ministro bonaerense, aclarando que además de pasantías en grandes empresas también se incluirán en PyMEs y organizaciones sociales.

"El 73% de las escuelas tienen posibilidades de recursar a contraturno, y estamos trabajando otras posibilidades. No es el siga siga, no es el ‘hacé lo que quieras’”, agregó.

Alberto Sileoni.

“¿Que un estudiante tenga que dar de nuevo una materia que ya aprobó eso está bien. Y no está bien tratar de pensar un camino distinto que sea más justo para todos y todas? Pero bueno, ya sabíamos que esto iba a ser así”, apuntó el también exministro Educación de la Nación.

"No quiere decir que no va a haber exigencia”

Más tarde, en diálogo con Radio 10, el funcionario de la Administración de Kicillof remarcó que se trata de un cambio necesario y que ya estimaban que tendría detractores. "Sabíamos que iba a tener impacto, pero es por el mejoramiento de la escuela".

"La repitencia, que todo el mundo coincide en que no aporta nada nuevo al aprendizaje, era uno de los obstáculos que más desalentaba la trayectoria de los chicos”, argumentó Sileoni. Para ello, detalló que de 10 chicos que arrancan la escuela, 6 terminan en tiempo, 2 un poco más tarde y 2 abandonan. "No nos importan tanto los que terminan más tarde, mientras terminen… El tema es los que abandonan", dijo.

Por otro lado, manifestó que la idea busca cambiar un "paradigma clásico de 100 años" y aclaró que no fue aprobado por él, sino mediante un Consejo de Educación pluripartidario. "Estamos trabajando con 3 mil y pico de directores desde hace un año y medio, con docentes, con estudiantes. O sea que no es un piletazo, está muy trabajado", sostuvo.

Encuesta: en el ránking de gobernadores, Axel Kicillof quedó último y Javier Milei cae en 14 provincias

"Es cierto que no hay repitencia, pero que no haya repitencia no quiere decir que no haya exigencia”, lanzó el director de Educación bonaerense. También adelantó que además de que este sistema se implementará a partir del próximo ciclo lectivo, en 2026 cambiarán los contenidos y el Gobierno provincial trabaja en la construcción de 30 nuevas escuelas y en la distribución de medio millón de notebooks.

Por último, criticó al presidente Javier Milei por haber ido "a un solo colegio en seis meses de gestión" -al que asistió en su juventud- y recordó las declaraciones del legislador libertario Alberto "Bertie" Benegas Lynch. "Le estamos poniendo el pecho a las complejidades en un contexto en el que un diputado dijo que 'no es necesario que sea obligatoria la educación porque por ahí a los chicos los necesitan como peones de estancia o aprendices en los talleres de los papás’".

La crítica de Victoria Villarruel a Kicillof

La vicepresidenta Victoria Villarruel.

“En una provincia donde para el gobernador Kicillof sus referentes son estos impresentables, sacar la repitencia avala y acrecienta los desastrosos resultados en los cuales los estudiantes no comprenden textos, no pueden hacer operaciones matemáticas y no comprenden el valor del esfuerzo que siempre tiene premio”, comenzó diciendo la vicepresidenta Victoria Villarruel después de que se conociera la medida.

“¿Qué podemos esperar de un burro más que una patada?”, expresó en una publicación en la red social "X", donde añadió una foto del gobernador bonaerense junto a Estela de Carlotto, titular de Abuelas de Plaza de Mayo, y otros dirigentes como el gremialista de Suteba, Roberto Baradel, y el diputado Máximo Kirchner.

FP/ff