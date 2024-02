Alberto Sileoni: “La motosierra no es una buena compañera de la educación”

Alberto Sileoni destacó la importancia del Fondo de Compensación Salarial para sostener diversos aspectos de la educación, como la inversión en infraestructura, la jornada escolar, la formación docente, y los materiales como libros y netbooks. Además, señaló que, si bien hasta el momento no hay una tendencia de migración clara de escuelas privadas a establecimientos públicos, las familias sí empezaron a consultar, debido a la pérdida de capacidad de consumo. “Hay que discutir la eficiencia del estado, pero no eliminar fondos” indicó en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Alberto Sileoni es el titular de la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires. Fue ministro de Educación de la Nación entre 2009 y 2015, ocupó el mismo cargo en la Ciudad en 2006 y 2007. En medio de una crisis galopante el ciclo lectivo está a días de iniciar, sin embargo, la motosierra del gobierno amenaza su comienzo.

¿Llegó a escuchar el informe de Nuria sobre las dificultades que comienza el inicio del ciclo lectivo? Me gustaría conocer el panorama particular de la Provincia de Buenos Aires.

Lo escuché perfecto el informe, y por supuesto coincido. Quizá una reflexión, no en desacuerdo, pero que no haya habido conflictos los años anteriores en la provincia de Buenos Aires, me parece que tiene que ver con una voluntad del frente gremial y del gobernador de llegar a acuerdos, de sostener el valor adquisitivo del salario, porque no ha pasado solo con los docentes, también con los judiciales, con la salud, con la policía, pero sí, es un inicio conflictivo. Lamentamos que sea así, me parece que hay una responsabilidad del gobierno nacional de cortar con un fondo de incentivo docente.

Nuria hablaba de otro fondo que es el Fondo de Compensación Salarial y es muy importante para siete u ocho provincias, es un número que va mutando ese, pero en este momento eran siete u ocho provincias del norte. El fondo tiene 26 años de existencia en la Argentina, desde 1998. Pasaron 10 presidentes de todo signo político, o sea que es un fondo necesario, es un fondo que para la provincia de Buenos Aires son $14.500 millones por mes, es una suma muy considerable, $32.000 por cargo para cada uno de los docentes. Para el/la docente que recién empieza puede equivaler al 8%, 10% o 12% de su salario según la provincia.

En un contexto donde la nación no tiene servicios educativos tiene que hacer de articulador de las provincias, colaborar con ellas, porque de la mano de estos fondos de los cuales hablaba Nuria, también hay otras cosas que vamos perdiendo, que tiene que ver con la inversión en infraestructura, que tiene que ver con la inversión en incremento de la jornada escolar, con todos los fondos de educación técnica, con todos los fondos de formación docente, con los libros que no se van a distribuir, con las netbooks que no se van a distribuir.

Hay una actitud del gobierno nacional que usted la ha graficado y que dolorosamente ya pertenece al habla de los argentinos, la motosierra no es buena compañera de la educación, de los derechos, me parece que hace exactamente lo contrario, poda y elimina, cuando lo que hay que hacer es discutir la eficiencia del Estado, pero no eliminar fondos.

Cuénteme qué está pasando en la provincia, si frente a la pérdida de capacidad de consumo que tienen los salarios de todos, y de la clase media que es la que pagaba en algunos casos escuelas privadas, no puedan pagarlas y eso incrementa la cantidad de alumnos en el sistema público. ¿Está notando o le están indicando la posibilidad de que esto se convierta en realidad?

Hoy por hoy, no. Hoy lo que tenemos como dato que no teníamos antes es una mayor frecuencia, sobre todo en el conurbano, de familias que vienen a preguntar.

Desde fin de diciembre hasta ahora, inicios de febrero, que recuperamos la actividad, sí notamos que hay una asiduidad de las familias que no había antes. Esto de ningún modo se convierte en una tendencia, en un éxodo, no hay nada de eso todavía.

Le agradezco la pregunta porque llevo la tranquilidad a las familias.

En la provincia de Buenos Aires hay 6.300 escuelas privadas, 4.300 de las cuales casi el 70% tienen subvención.

En un contexto de desregulación, nosotros lo que le decimos a las familias es que el estado bonaerense va a seguir regulando las cuotas y la matrícula. Aquellas escuelas que tienen una subvención del 60%, 80% o 100%, el 80% y el 100% son la mayoría, no van a poder fijar la cuota libremente.

Hay una restricción que impone el Estado y nos parece que es la tarea que tenemos que hacer, porque es genuina la voluntad de las instituciones de aumentar, porque han aumentado los costos y va a aumentar una vez más el salario, pero también hay que resguardar a la familia. Eso es lo que vamos a tratar de hacer en la provincia de Buenos Aires. Pero todavía no hay una tendencia que permita suponer que vaya a haber masivamente una migración.

De esas seis mil escuelas privadas que hay en la provincia de Buenos Aires, ¿qué representa la educación privada sobre el total de la educación pública?

En la provincia, más o menos mantenemos la media nacional. Representa el 30% de las escuelas de la provincia y aproximadamente el mismo número, 1.400.000 estudiantes.

Estoy hablando de todos los niveles y de todas las modalidades, pero esa es la media bonaerense que coincide con la media nacional, con mucho más número de las escuelas, en proporción, diría, en el conurbano.

Vicente López y San Isidro son de los distritos que mayor educación privada tienen en la Argentina, y después hay 15 o 20 distritos del interior de la provincia de Buenos Aires que no tienen una sola escuela de gestión privada.

¿Qué aporte hace una escuela privada donde el 100% del costo que paga un padre está subvencionado por el Estado? ¿Cuál sería la lógica?

Usted conoce bien la historia, hay una lógica que se discutió en la década del 60 en la Argentina del siglo pasado, laica y libre.

Las escuelas privadas fueron teniendo su lugar, hay de todo tipo de escuelas, hay una gran cantidad de escuelas que pertenecen a las confesiones, por supuesto la mayoría a la confesión católica, de ese número de seis mil y pico hay escuelas de élite, pero diría que son la minoría, hay una gran cantidad de escuelas parroquiales, hay una gran cantidad de escuelas de barrio que ejercen un testimonio importante.

Nosotros no discutimos más eso, creemos que el sistema educativo bonaerense está equilibrado, tenemos si siempre puesto un ojo en la justicia de esa subvención, y por supuesto si hubiera un éxodo masivo de la escuela privada a la pública, la pública no estaría según el lugar en condiciones de absorber, así que no alentamos eso. El sistema educativo bonaerense tiene que mejorar mucho, pero no por ese lado.

Esperemos que haya posibilidades, porque a fin de este mes las familias van a tener su salario reducido, van a tener cuotas de escuelas privadas más altas, van a tener los útiles por las nubes, van a tener el subsidio al transporte eliminado, me parece que el gobierno está jugando y está generando una condición de inicio del ciclo lectivo muy conflictivo, que esperemos que recapacite y tome otras medidas.

También me parece que como vamos, y lo decía Nuria en su informe, va a estar eliminada la paritaria nacional, y la paritaria era una referencia para las provincias y ha servido en la historia reciente de la Argentina para mejorar el salario de los educadores.

