Guillermina Tiramonti criticó la antigüedad y falta de renovación de la escuela media en el país, y remarcó la necesidad de modificar tanto los contenidos como las prácticas educativas. Además, se mostró a favor de la educación presencial, por la importancia de la socialización en la vida de los adolescentes. “No se aprende aisladamente, fuera del contexto y de la relación con los otros”, indicó la máster en Educación de FLACSO en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Guillermina Tiramonti es Licenciada en Ciencia Política y Magíster en educación y sociedad, se desempeña como investigadora del área de educación de FLACSO Argentina, y ocupó diferentes cargos en la institución. Las investigaciones que realiza se centran en el análisis de las políticas públicas y del sistema educativo en general, con especial foco en la educación secundaria.

Educación argentina: lo urgente e importante

Nuria Am: ¿Cómo está viendo el paquete de medidas de Javier Milei?

Me parece que son medidas que no responden a la problemática de la educación. Yo creo que la educación no es un tema más, sino que requiere una mirada más específica. Hay cosas, como poner un examen al final de la secundaria, en las que estaríamos de acuerdo. Incluir las evaluaciones está muy bien, y que los padres se enteren de cuál es el contenido, las evaluaciones de la escuela, me parece adecuado. Pero primero, antes de evaluar, es necesario modificar la educación media en la Argentina. La Argentina tiene una escuela media muy antigua, que es necesaria renovar tanto en sus contenidos como en sus prácticas, viendo lo que se está haciendo en el mundo en relación a eso. Entonces, no me parece que haya que empezar con el examen final, sino que es necesario repensar la escuela secundaria para después hacer una evaluación acorde con los cambios que hayas hecho.

No es que me parezca mal un examen al final del nivel medio, sino que primero pongámosle la cabeza y el esfuerzo a un cambio en la educación secundaria, porque tenemos una educación secundaria que solo sostiene hasta el final al 50% de los chicos, y los que salen lo hacen sin saber lo esencial, lo elemental, para poder manejarse en la vida. Entonces veamos qué es lo que produce esto, que no creo que sea el resultado de no tener una evaluación al final, y luego sí planteemos evaluaciones, porque necesitamos evaluar para conocer los resultados y para redireccionar aquello que funciona mal.

Alejandro Gomel: ¿Por qué se llegó a que la mayoría no termina la escuela y quienes terminan lo hacen flojos de contenido?

Yo te diría que es el resultado de la confluencia de varios problemas. El primero, es que la Argentina amplió el alcance de la educación media para todos los sectores sociales, hoy tenemos una educación media en la que ingresan casi todos los sectores sociales, pero no pensó una pedagogía para esta heterogeneidad de grupo. Por el contrario, pensó que era nada más que meter más chicos en la escuela, sobreutilizar la mano de obra que tiene, entonces tenemos profesores con una cantidad de horas de clase que es imposible atender bien, tenemos una multiplicación de los alumnos y demás.

El debate sobre el nivel educativo en Argentina

Por otro lado, no hemos puesto en discusión el modelo pedagógico de la primera mitad del siglo pasado y seguimos teniendo un currículum enciclopedista donde los chicos tienen que cursar 11 o 12 materias, como pensando que a la realidad se accede a través de una parcialización de la misma por disciplina. Eso ya no va en el mundo, tenemos que discutir ese modelo pedagógico.

Además, tomar en cuenta que la práctica pedagógica debe estar acorde con un sujeto que ya no es el sujeto del siglo pasado. Hoy tenemos chicos digitales, permanentemente estimulados por Internet, y no hemos sabido resolver el problema de inclusión de la tecnología en la escuela.

Los jóvenes y la escuela secundaria

NA: Cuando decís eso pienso en el homeschooling que se propone a partir de 4° grado. ¿Estás de acuerdo con que haya una combinación de clase presencial y remota?

La pandemia nos mostró que los chicos necesitan la presencialidad, porque la socialización y el intercambio con sus pares es fundamental en la vida del chico. De manera que, yo no estoy en desacuerdo con que haya familias que decidan, como en el siglo XVIII, educar a sus chicos en su casa. Habrá que establecer un sistema de exámenes para que después las titulaciones se den, pero no me parece que el Estado tenga que negarse a eso. Digo que para los chicos no es bueno. No es bueno porque no se aprende aisladamente, fuera del contexto y de la relación con los otros, al contrario, sabemos que es importante que los chicos estén con otros chicos porque la educación es algo muy complejo, no solo aprender cosas sino aprenderlas en la relación con nosotros.

AG: Tuvimos un laboratorio forzoso en la pandemia con esto. ¿Fue desastroso como se dice?

Según las evaluaciones, en la Argentina no fue tan desastroso en cuanto a los aprendizajes de los chicos. Sí hay mucha información respecto de problemas psicológicos y emocionales de los chicos. Básicamente, los adolescentes pasan una etapa de la vida donde los pares son muy importantes.

NA: ¿Se deja de exigir en este proyecto el examen de ingreso?

Me tomás en offside. En Argentina hay ingreso en algunas escuelas del Estado. No escuché que dijera eso. Lo que dice, sí, es sobre las universidades, que el ingreso es abierto, que no es ninguna novedad. Dice algo sobre que se les puede cobrar a los extranjeros no residentes, cosa que me parece bien, y nada más, porque la propuesta es muy sobre instrumentos y muy escueta, muy poco relevante para el tema educativo.

