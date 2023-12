Cuales son las propuestas de los especialistas para dejar atrás el “apagón educativo” que la pandemia nos dejó

Con una presentación numerosa de autoridades de la CEPAL, OCDE y UNESCO se presentaron los resultados de las pruebas PISA 2022: el resumen de esta "radiografía" de la educación global es malo: casi todos los países obtuvieron resultados iguales o peores que en la anterior, algo entendible por el “apagón educativo” de la pandemia del 2020. Argentina quedó básicamente estancada en niveles bajos, similares a los test de años atrás.

La caída fue grande en toda la región: las 14 naciones de Sudamérica cayeron al fondo de los rankings en las pruebas de rendimiento y saberes de matemáticas, lectura y ciencias. Según Daniel Salinas, un experto de la Ocde, las PISA se realizan periódicamente a estudiantes de 15 años para determinar sus competencias y conocimientos en matemática, lectura y ciencias. En las de 2022 se analizó el rendimiento de 690 mil chicos de 15 años de 81 países de naciones desarrolladas y en desarrollo.

Prácticamente la totalidad de los países no lograron avanzar en estas competencias desde el año 2018 o antes. Y muchos directamente, retrocedieron en forma significativa. La principal razón apunta al aislamiento que impidió la concurrencia presencial a los colegios y la deficiente opción "virtual" que dejó afuera a muchísimos jóvenes debido a que no contaban con recursos digitales adecuados.

América Latina muestra un atraso de casi 5 años en saberes matemáticos respecto a países desarrollados

A modo de resumen Claudia Oribe, funcionaria de la UNESCO contó que América Latina muestra un atraso de casi cinco años en saberes matemáticos respecto a países desarrollados. "Nuestros alumnos de 6° grado tienen conocimientos similares a los de chicos de 1° o 2° de otros países. En la “lectura”, apenas el 50% de los chicos de la región, en promedio, alcanzaron competencias básicas.

"Estos resultados no me sorprendieron. De hecho pensé que iban a ser todavía peores tras la pandemia", le contó a PERFIL la pedagoga Irene Kit. Y la presidenta de la “Asociación Civil Educación para Todos” agregó: "también influyen en los resultados que —por primera vez— se hicieron pruebas digitales y eso, normalmente, hace caer los números".

Según la experta, hay que considerar estos resultados pensando que ya se han hecho diversas intervenciones educativas: incluyendo mayor inclusión escolar y presupuesto y sumando el uso de tecnología a lo largo de los últimos lustros. Sin embargo, nada pudo cambiar los resultados obtenidos.

"Pareciera que estamos en un "default" técnico", dijo Kit. ¿Qué significa? "Que las decisiones y las variadas estrategias didácticas que se fueron tomando ya lo dieron todo. Ahora necesitamos cambiar otras cosas esenciales. Esto incluye desde mejoras significativas en la capacitación docente hasta reducir la cantidad de contenidos anuales y fijar las prioridades estratégicas a lo que sí se da. También sería recomendable comenzar a trabajar sistemáticamente los aprendizajes en forma de proyectos, sobre temas que realmente les interesen a los chicos y planteando las enseñanzas en forma de resolución de casos y de problemas".

El deterioro de la educación es un mal augurio para lograr alcanzar un desarrollo sostenible

Según Kit, entre los cambios que deben venir, es fundamental desarrollar un contexto institucional superador y que no se le encargue a la escuela cumplir roles no educativos. Por ejemplo, que sean otros actores sociales, no los docentes, los que se encarguen de la alimentación cotidiana o resolver temas sociales.

Para la psicopedagoga Patricia D’Alvia, "no podemos dejar de relacionar una parte de los estancados resultados educativos con el aumento de la pobreza. Y a esto se le suma que se hicieron muchos años de buenas políticas de inclusión en el aula, pero no se preparó a los docentes en forma acorde”, le dijo a PERFIL. “O sea que ya no es fácil que puedan trabajar bien con grupos de chicos que no son homogéneos como sí lo eran décadas atrás". Esto hace, según la experta, que se dificulte el cumplimiento de las trayectorias (años de ingreso y egreso) escolar. "Y facilita también el aumento de situaciones de bullying que dificulta el aprendizaje".

Alarma en educación: 7 de cada 10 estudiantes argentinos no alcanzan los niveles básicos en Matemática



Para D’Alvia sigue habiendo situaciones de falta de flexibilidad en la forma de dar clases y es muy importante mejorar los recursos didácticos. Esto no implica necesariamente más presupuesto. “También puede ser un mejor aprovechamiento de lo que ya hay”. Y propuso reformar las currículas actuales, "mejorando la transición de las formas de escuela primaria a las de la secundaria".

Implementar algunas de estas medidas de manera efectiva y rápida parece ser esencial. Porqué, tal como dijo José Manuel Salazar-Xirinachs, secretario ejecutivo de la CEPAL: "el deterioro de la educación es un mal augurio para lograr alcanzar un desarrollo sostenible".



El rendimiento argentino

De las tres categorías evaluadas (Matemática, Lectura y Ciencias) Argentina ocupó el puesto 65º, 58º y 59º, respectivamente. Esto la puso en el grupo de rendimiento "por debajo del promedio". En "Matemática", obtuvo 377,5 frente a 379,5 de 2018 (una caída de dos puntos), mientras que en los países de América Latina el deterioro fue de 15 puntos. En "Lectura", Argentina obtuvo 400,7 puntos contra 401,5 en las del año 2018 lo que implica una caída de 0,8, mientras que el deterioro en América Latina fue de 8 puntos entre las dos pruebas. Finalmente en Ciencias tuvo una mejora de 2 puntos en relación a 2018, mientras que en Latinoamérica en ese ítem la caída fue de 4 puntos. La muestra local se realizó sobre más de 12 mil estudiantes de 15 años, que asisten a 460 escuelas del país. Un detalle importante es que los argentinos tuvieron estos rendimientos independientemente de su nivel socioeconómico. También hubo brechas de género ya que en muchos países el rendimiento de las chicas fue peor que el de los varones.