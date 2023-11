Alfredo Olmedo, aliado de Milei, reivindicó los castigos físicos en el aula: "El puntero funcionaba de una forma increíble"

Alfredo Olmedo, electo legislador del Parlasur por La Libertad Avanza (LLA), se pronunció a favor de la propuesta de privatizar la educación mediante vouchers y reivindicó el castigo físico en las escuelas. “Me han enseñado a punterazos y no me he olvidado más de las tablas de multiplicar”, dijo.

"Tiene razón Milei. Que el Estado pague la cuota, le dé la plata al que no pueda pagar, para pagar ese colegio (...) Que el Estado pague la cuota para que ese joven que hoy no tiene acceso a una educación que no tiene calidad, que es culpa de la política", dijo Olmedo en declaraciones al programa Mejor País del Mundo (Radio Con Vos).

En esa línea, si bien dijo que “no” tendrían que volver los castigos físicos, consideró que “tendría que volver a la autoridad de la maestra y al guardapolvo blanco para que sean todos iguales” y recordó que cuando él cursó la primaria recibió castigos físicos: “Yo nunca tuve un problema psicológico por aprender así".

Consultado respecto de si le parecía pedagógico ese tipo de enseñanza, el salteño aseguró que "funcionaba de una forma increíble". "A mi me han enseñado a punterazos y no me he olvidado las tablas de multiplicar".

"Cuando no sabías las tablas de multiplicar la maestra nos ponía los deditos al borde y nos pegaba con el puntero, aprendía uno a la perfección", sostuvo el ex diputado nacional.

Desde su vinculación con la política en el año 2007, el empresario y chacarero estuvo en la mira de la justicia en varias oportunidades: fue investigado por trata de personas y reducción a la servidumbre; imputado por homicidio culposo por un siniestro en la ciudad de Buenos Aires que dejó tres heridos y un muerto; y también por lavado de activos y por una presunta vinculación con la organización del narcotraficante Enrique "El Oso" Argumedo.

El vínculo de Alfredo Olmedo con Javier Milei

"Yo con Javier Milei compartimos ideales desde antes que sea político (...) lo mío con él no es ningún tipo de oportunismo político, es una comunidad de ideales", aseguró.

Además recordó que fue él quien presentó un proyecto para eliminar el Banco Central y lo llevó en varias oportunidades a su provincia para dar charlas.

Olmedo dijo que lo considera "un distinto": "Se ha preparado toda la vida y no tengo duda que la gente lo va a votar para presidente de la Nación", sostuvo.

