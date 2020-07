El hit del año llega desde La Plata

Alejandro Lingenti

La cuarentena no detuvo los planes de 107 Faunos. La banda de La Plata, desde hace unos cuantos años una de las más consistentes y aventuradas de la escena independiente nacional, prepara su nuevo disco, El ataque suave, conclusión de un díptico iniciado con el anterior, Madura el dulce fruto (2018). “Los dos nacieron de un conjunto de treinta y pico de canciones que fueron compuestas, en su mayoría, en nuestra sala de ensayo. Después las grabamos en cuatro jornadas en estudios Romaphonic a fines de 2017. La estructura de los temas la encontramos ahí en los ensayos, junto a los primeros arreglos. Y fuimos dando en el estudio con el sonido de cada canción, con el timbre y la textura de cada instrumento”, cuenta Javier Sisti Ripoll, guitarra y voz del grupo, que completan su hermano Félix, Mora Sánchez Viamonte, Pipe Quintans y Juan Pablo Bava.

“Fue un proceso muy diferente al de Últimos días del tren fantasma (2014), donde las canciones llegaban a los ensayos terminadas por su autor y no hubo mucho margen para la producción –agrega Javier–. Hubo algunos cambios en la formación que modificaron la dinámica de trabajo, también. La banda se siente hoy más dinámica y compacta. Ganaron más lugar los teclados, y la guitarra encontró su sitio. No es que pasó a segundo plano, pero no somos una banda tan guitarrera en este momento. Con Madura el dulce fruto empezamos una etapa nueva, y la verdad es que nos sentimos en un gran momento. El próximo disco sigue ese camino: canciones eclécticas unidas por un concepto estético y sonoro. Son temas que van del power pop al indie clásico, o a cierto pospunk más bailable”.

Autor de la mayor parte del repertorio de esta banda, que es uno de los mascarones de proa del sello independiente Laptra (que edita también los discos de El Mató a un Policía Motorizado, Las Ligas Menores y Bestia Bebé), Sisti Ripoll revela que el insumo para escribir canciones nace generalmente de frases que va anotando todos los días en una libreta. “Algunas llegan a ser pequeños poemas, otras son simplemente oraciones sueltas –explica–. Cosas que escucho por ahí, ideas que surgen a partir de lecturas o simplemente de alguna observación. Voy por la vida juntando esas imágenes y viendo cómo sirven para representar situaciones de una manera lateral, rompiendo un poco el anclaje del proceso de significación más inmediato”.

Una de las buenas noticias que recibió 107 Faunos este año fue su incorporación al sello español Primavera Labels, del festival Primavera Sound, lo que le abrió una puerta para hacer pie en ese país europeo, siempre receptivo con la música argentina. “El año pasado hicimos una gira de un mes por España y estrechamos lazos con sellos y bandas de allá –revela Javier–. Tocamos en el Primavera Sound, uno de los festivales más importantes de Europa, y quedó una buena relación con su sello. España siempre fue un lugar privilegiado para el indie. Bandas insignes cómo Galaxie 500 y Television Personalities supieron tener más público en España que en otros lugares, por ejemplo. En España, la escena de rock pop independiente está ahora en su mejor momento. Hay artistas buenísimos y gente de todas las edades que los acompaña. Eso es algo que se está perdiendo acá porque el público está cada vez más segmentado. Se llama indie al mainstream, y el circuito y la cultura under se están diluyendo. Es notable cómo se llega desde YouTube o una lista de Spotify a Niceto, el Lollapalooza o el Luna Park. El pop es cada vez más lavado y estandarizado, y hay pocas propuestas disruptivas que tengan visibilidad. Ser under no es que no te conozca nadie, es una actitud política. El under se suponía un espacio para la experimentación no solo artística, sino también en el modo de producción y circulación de cultura. En algún momento eso fue contracultural”.

LAS LETRAS COMO REACCIÓN

Hace rato que los artistas del rock argentino se replegaron en la intimidad a la hora de escribir letras. En líneas generales, la mayor parte de las canciones de las bandas actuales más populares –e incluso las del circuito alternativo– parecen abstraerse del contexto, con la excepción de algunas artistas que tomaron como bandera las reivindicaciones y los reclamos del feminismo (Paula Maffia, Flopa, el catálogo del sello Goza, fundado por Barbi Recanati). Para Javier Sisti Ripoll el fenómeno “es una reacción contra la música que escuchaban nuestros padres”.

El cantante entiende que hubo una ruptura y se dejó de lado la literalidad de la protesta y la necesidad autoimpuesta del rock de ser contestatario. “Todo eso se convirtió en un cliché, y nosotros nos dimos cuenta muy pronto de que lo político pasaba por otro lado –sostiene–. Nos tocó pasar por crisis sociales violentas, pero no sentimos la necesidad de relatarlo. Nuestro público también las vivió. Todos sabemos que el mundo es injusto, que los pobres son cada vez más pobres y los ricos cada vez más ricos. Poner énfasis en eso en una primera lectura sería visto simplemente como un acto de demagogia. Creo que el mensaje político de la banda está connotado en muchas otras acciones: en la manera de producir y en cómo nos posicionamos ante la industria. No hace falta la literalidad del panfleto. Tampoco caemos en un culto desmedido al hedonismo, a la riqueza, al relaje, que es un gran malentendido de la música urbana contemporánea: una imitación de reivindicaciones del empoderamiento negro del hip hop que acá termina significando una celebración del éxito y la riqueza como meta. No veo mucha ironía ahí”.