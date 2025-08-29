viernes 29 de agosto de 2025
Murió Teresa Anchorena, gestora cultural y referente de la defensa del patrimonio

Fue presidenta de la Comisión Nacional de Monumentos, fue secretaria de Cultura y asesora de Raúl Alfonsín. Transitaba una recaída de una enfermedad

Teresa Anchorena falleció a los 78 años
Teresa Anchorena, gestora cultural y referente en la defensa del patrimonio argentino, murió a los 78 años este jueves por la tarde en su casa de Villa Crespo. Mientras preparaba una nueva exposición y continuaba su trabajo en el Fondo Nacional de las Artes, atravesaba una recaída de una prolongada enfermedad oncológica.

Con una larga trayectoria en el sector público, fue titular de la Comisión Nacional de Monumentos, fue secretaria de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires, legisladora porteña, directora del Centro Cultural Recoleta y asesora del presidente Raúl Alfonsín.

