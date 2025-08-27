El adiós a Eusebio Poncela: el actor que vivió con Fito Páez y Cecilia Roth y que protagonizó el videoclip de “Matador”

Este 27 de agosto falleció a los 79 años el actor español Eusebio Poncela que tuvo una trayectoria destacada de más de 30 años de trabajo y un vínculo estrecho con el cine argentino. Fito Páez le dedicó un conmovedor mensaje en sus redes sociales.

"Eusebio Poncela fue uno de los más grandes actores del mundo. Todo mi amor para sus familiares y amigxs en esta hora amarga. Nuestro tiempo juntos me lo llevo conmigo. RIP", escribió el músico para despedir a Eusebio Poncela con quien compartieron hogar en la década de los '90. En aquellos años Poncela vivió en Argentina en la casa que tenían Cecilia Roth y Páez.

Además del vínculo con la actriz y el pianista, Poncela tuvo otro paso icónico por el mundo musical argentino, ya que protagonizó el videoclip de "El Matador" de Los Fabulosos Cadillacs.

La producción audiovisual en simbiosis con el tema, marcaron un hito en la estética sonora y de imaginería que retomaba lo popular y lo ritual. "El Matador", fue un hit del rock latinoamericano y Poncela fu parte de él. En esa micronarrativa, hace el papel central de un bandido, perseguido en una especie de himno antidictatorial de los Cadillacs.

La canción fue parte de Vasos Vacíos y catapultó a la banda a un público mucho más amplio e internacional. El rodaje del clip fue en el barrio de La Boca, específicamente en el pasaje Padre Federico Grote (cerca de Colón Fábrica y Fundación Proa).

La enfermedad que padecía Poncela

Nacido el 15 de septiembre de 1945, Poncela se destacó como actor, pintor, productor y guionista. Estudió y se graduó en la Real Escuela Superior de Arte Dramático (RESAD) y dio sus primeros pasos en el teatro en la década del '60. Participó en películas como Arrebato, con Cecilia Roth, La ley del deseo, de Pedro Almodovar, y Martín Hache, de Adolfo Aristarain, con Juan Diego Botto, Federico Luppi.

Hace un año le diagnosticaron cáncer y murió este 27 de agosto de 2025 en Madrid, la misma ciudad española que lo vio nacer.