Marianela Núñez no podrá participar del ballet “El lago de los cisnes”: “Escribo estas líneas con el corazón roto”

La bailarina invitada del Royal Ballet de Londres, Marianela Núñez, no podrá presentarse en las funciones de “El lago de los cisnes” debido a una lesión sufrida tras una caída durante una función reciente de "Giselle" en Londres. El Teatro Colón informó que la bailarina será reemplazada en las funciones del 20 y 22 del ballet.

Romina García Vázquez

El rol de Odette/Odile será interpretado por la primera bailarina del Ballet estable del Teatro Colón, Romina García Vázquez, quien compartirá escenario con el bailarín cubano Alejandro Virelles en el rol de Sigfrido y David Juárez como Von Rothbart.

Romina García Vázquez con Julio Bocca

En un mensaje dirigido al público, Núñez expresó: “Trabajé duro estas últimas semanas preparando Odette/Odile. Estaba lista y muy ilusionada por compartir con ustedes este momento, porque nuestros encuentros son importantes para mí y, por supuesto, para mi carrera”.

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“Durante mi última función de Giselle sufrí una caída mientras corría en el segundo acto. Por suerte pude finalizar el espectáculo, pero cuando llegué a casa esa noche tuve un espasmo en la zona lumbar, donde ya venía cuidando una inflamación severa. Esto me impidió tomar el vuelo de las 17h. Escribo estas líneas con el corazón roto. Pero les prometo que estoy pensando en un plan hermoso para devolverles este momento que no pudo darse”, continuó.

“En estos días voy a concentrarme y seguir todos los pasos que el equipo médico me está recomendando para que esta inflamación baje del todo, y también el espasmo. Normalmente voy a todo terreno, pero esta vez el espasmo fuerte no me permitió subirme al avión. Los quiero muchísimo y les prometo que voy a encontrar una forma hermosa de reemplazar este episodio”, concluyó.

Quienes deseen realizar la devolución de sus entradas correspondientes a estas dos funciones (20 y 22 de marzo) podrán hacerlo a partir del día de hoy y hasta el jueves 19 de marzo a las 12h, sólo en forma presencial, en la boletería del Teatro (Paseo de Carruajes-Tucumán 1171) en el horario de 9 a 20.

RB / EM

