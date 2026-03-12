Las cinco recomendaciones culturales de la semana: fotografía, teatro, arte y más

"Una sombra voraz": segunda temporada

Con funciones los sábados a las 20 y los domingos a las 18, "Una sombra voraz" de Mariano Pensotti / Grupo Marea presenta su segunda temporada en Dumont 4040 con las actuaciones de Patricio Aramburu y Diego Velázquez.

La obra tuvo su estreno mundial —en versión francesa y con otro elenco— en el Festival de Avignon en 2024 y, en 2025, se estrenó la versión austriaca en el Festival de Viena. "Una sombra voraz" es la primera obra de Mariano Pensotti / Grupo Marea en estrenarse en la Argentina luego del éxito de "Los años" en la sala Martín Coronado y marca el regreso del grupo, después de casi veinte años, a una sala independiente.

Sinopsis

Julián Vidal es un escalador, hijo de un famoso alpinista que desapareció intentando llegar a la cumbre del Annapurna en 1989, cuando él era pequeño. En 2017, con 40 años y antes de retirarse, Julián quiere intentar completar la escalada en la que murió su padre. Pero, al hacerlo, algo absolutamente inesperado sucede y vuelve famosa su historia.

En 2021 se filma una película sobre lo que le ocurrió a Julián. Para interpretarlo, convocan a Manuel Rojas, un actor cuya carrera viene un poco estancada en los últimos años. Realizar la película cambiará su vida y le permitirá descubrir que su biografía tiene varios puntos en común con la historia de Vidal.

Durante la obra, vemos en escena juntos por primera vez a Julián Vidal y Manuel Rojas, cada uno representando su versión de la experiencia. Ambas historias se narran de manera intercalada, evidenciando los paralelismos y las diferencias entre la realidad y la representación ficcional de los hechos.

Equipo

Texto y dirección: Mariano Pensotti

Elenco: Diego Velazquez, Patricio Aramburu

Escenografía y vestuario: Mariana Tirantte

Música: Diego Vainer

Luces: David Seldes

Colaboración artística y Producción: Florencia Wasser

Dramaturgista: Aljoscha Begrich

Prensa: Marisol Cambre

Fotos: Sebastián Arpesella

Colaboración en Producción: Zoilo Garcés

Reposición de iluminación: Facundo David

Asistencia de escenografía y vestuario: Lara Stilstein

Asistencia de dirección: Juan Francisco Reato

Sábados a las 20 y domingo a las 18.

Dumont 4040 (Santos Dumont 4040)

Duración: 90 minutos

Entradas: $28.000 (Alternativa Teatral)

Geonnitus: un concierto audiovisual sobre el fracking

El miércoles 18 de marzo a las 20:30 horas el Centro de Experimentación del Teatro Colón presenta Geonnitus por primera vez en la Ciudad de Buenos Aires. Se trata de una obra escénica híbrida que articula formas del concierto, la instalación y el dispositivo audiovisual en una única maquinaria performativa con la capacidad de generar una experiencia inmersiva.

La obra fue comisionada por Proyecto Eco Eco (una iniciativa de Periodistas por el Planeta coordinada por Marina Aizen y Pablo Schanton) y estrenada en Investigaciones del Futuro (Villa Lynch) en 2024 como parte del Festival RUIDO. Para su estreno en el CETC, Geonnitus se presenta en una nueva versión ampliada que incluirá nuevas imágenes y sonidos captados en el territorio y composiciones originales para un ensamble de vientos y percusión. Una estructura industrial construida con cuerpos de andamios convertidos en órgano neumático se expande desde la sala del Centro de Experimentación hasta parasitar sus pasillos subterráneos. Ritmos electromecánicos, vibraciones inducidas, pelopinchos en loop y proyecciones audiovisuales conforman un sistema que oscila entre lo documental y lo especulativo.

Geonnitus surge de un laboratorio de campo realizado en Vaca Muerta (Neuquén) por un equipo artístico interdisciplinario integrado por la compositora Cecilia Castro; el artista multimedia Leonello Zambon; el realizador audiovisual Julián D'Angiolillo y los curadores del festival RUIDO Javier Areal Vélez y Florencia Curci, quienes también desarrollan sus carreras como músico y artista sonora respectivamente. A este núcleo de investigación se sumaron en la etapa de creación de la maquinaria escénica los artistas Carlos Lescano y Rodolfo Marqués. Este grupo sintetiza una conjunción de prácticas heterogéneas como el arte sonoro, el cine documental, la creación objetual y la instalación, atravesadas por un genuino compromiso con el trabajo territorial situado y colaborativo.

Las próximas funciones tendrán lugar los días jueves 19, viernes 20, sábado 21, miércoles 25, jueves 26 y viernes 27 de marzo a las 20:30 y el domingo 22 de marzo a las 18:00.

Muestra fotográfica histórica de la Fototeca ARGRA

En marzo, Cuerda Mecánica (Juramento 4686, CABA) abre su temporada cultural 2026 con una programación atravesada por una idea central: la cultura como espacio de memoria, pensamiento y encuentro. En el año en que se cumplen 50 años del golpe de Estado de 1976, el centro cultural propone una serie de actividades especiales que dialogan con esa fecha y que forman parte de una línea de trabajo sostenida: integrar música, debates, filosofía, cine y artes visuales en una programación que busca interpelar el presente.

Ronda de Madres de Plaza de Mayo, Plaza de Mayo, Buenos Aires, 1981 Foto Carlos Villoldo / Fototeca ARGRA

La propuesta se organiza bajo el eje Mes de la Memoria, con una muestra fotográfica histórica de la Fototeca ARGRA que se inaugura el 15 de marzo a las 16. Una selección de fotografías históricas que documentan la violencia del terrorismo de Estado, las luchas por la memoria y el largo proceso de construcción democrática en Argentina.

Horarios de visita

Lunes a jueves de 9 a 16.

Viernes de 9 a 23.

Sábados de 18 a 23.



Sylvie González Janeiro presenta “Les Anges de la Nuit”

La artista argentina Sylvie González Janeiro presenta "Les Anges de la Nuit"(Los ángeles de la noche, por su traducción en francés), su primera exposición en alusión a una serie de obras pictóricas que se inscriben en un lenguaje surrealista, romántico y pop, orientado a la exploración del subconsciente como territorio simbólico y emocional.



La exposición tendrá lugar los días 12 y 13 de marzo en el Palacio Balcarce (Quintana 161, CABA) de 15 a 20, con entrada libre y gratuita. El vernissage se realizará el viernes 13 a las 18, con música en vivo, con canto y piano interpretado por la artista.

Les Anges de la Nuit propone un recorrido pictórico por los distintos estados de la noche entendida no como ausencia de luz, sino como territorio simbólico del subconsciente.

Presentación de "Cine vivo", de Albertina Carri

Este jueves 12 de marzo a las 18 en Libros del Pasaje (Thames 1762, CABA) se presenta Cine Vivo de Albertina Carri. La autora conversará con Eugenia Zicavo y Juan Laxagueborde. Además Laura Paredes realizará una lectura en vivo.





El libro reúne décadas de escritura, manuscritos inéditos, guiones, documentos internos de trabajo de una de las cineastas centrales del panorama latinoamericano contemporáneo. Como en su propio cine, este libro es el resultado de una inmersión en un corpus disperso y paralelo a su obra publicada o exhibida en libros, salas de cine, festivales, museos, espacios de memoria, dentro y fuera de Argentina.

“El cine está vivo porque en el momento mismo de la captura el instante ya está muerto y ese plano o esa escena pasa a ser un archivo de lo viviente, con todas las contradicciones que atesora esa operación. En el momento en que se hace una imagen, es otra la que se deja afuera. El cine, entonces, es un archivo sesgado o al menos parcial de aquello que sería lo vivo. Qué bendición que así lo sea, porque de ese modo el cine sigue vivo; sigue pidiendo más imágenes, más sonidos, más palabras, más dispositivos y más corazonadas y más sonidos y más imágenes. Y más y más”.



