El misterio del Tesoro de los Perlas: piratas y botines ocultos en las costas de Ensenada

En las costas bonaerenses de Ensenada, la leyenda del Tesoro de los Perlas persiste como uno de los relatos más intrigantes de la piratería rioplatense. Según la tradición oral y antiguos registros, un valioso cargamento de gemas y metales preciosos permanece oculto bajo los sedimentos del río desde la época colonial.

El origen de la historia se remonta a las incursiones de navegantes extranjeros que desafiaban el monopolio español en el estuario. Los relatos mencionan naves que, perseguidas por naves de la corona o sorprendidas por las sudestadas, debieron alijar sus bodegas en zonas de difícil acceso como Punta Lara.

Del santo misionero a la fiesta global: por qué el 17 de marzo se celebra el Día de San Patricio

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

A diferencia de los grandes galeones del Caribe, los protagonistas de este misterio son naves menores que aprovechaban la geografía de canales y bañados. La Ensenada de Barragán ofrecía refugio natural, pero también trampas de barro que terminaron sepultando embarcaciones enteras con sus respectivos botines.

El nombre "Tesoro de los Perlas" proviene de un supuesto cargamento de perlas finas extraídas en el Caribe que habrían sido desviadas hacia el sur para evitar controles aduaneros. Se cree que los contrabandistas, al verse rodeados, enterraron los cofres en un punto marcado por hitos naturales.

Durante el siglo XIX, varios expedicionarios intentaron localizar el sitio exacto siguiendo mapas de dudosa procedencia. El historiador local e investigador del pasado ensenadense, Carlos Asnaghi, ha documentado cómo la fisonomía de la costa cambió drásticamente con los años, borrando las pistas físicas.

Leyendas de piratas y tesoros enterrados en la costa argentina

El área de la selva marginal de Punta Lara es señalada como el epicentro de las excavaciones clandestinas más frecuentes. Vecinos y aficionados a la detección de metales han buscado durante décadas señales de hierro o madera podrida que indiquen la presencia de restos de naufragios coloniales.

Las crónicas de viajeros mencionan que los piratas no solo buscaban oro, sino que utilizaban la Ensenada como base logística para el contrabando con Buenos Aires. En este contexto, los entierros de valores eran prácticas comunes para asegurar la mercancía mientras se negociaba su entrada ilegal a la ciudad.

Un documento del Archivo General de la Nación sugiere la existencia de una embarcación portuguesa que encalló en 1750 con una carga no declarada. Aunque no especifica la naturaleza de los bienes, la coincidencia temporal alimenta la teoría de las joyas sumergidas en el lodo del estuario.

La arqueología subacuática ha tenido dificultades en la zona debido a la nula visibilidad de las aguas y la profundidad del fango. Expertos señalan que cualquier resto de madera de hace tres siglos estaría hoy varios metros bajo la superficie terrestre actual debido al avance de la costa.

El misterio del Albatros: la desaparición del avión militar que conmovió a Tucumán y al país

El mito también incluye componentes de la cultura popular, como las supuestas luces que aparecen en el monte durante las noches de tormenta. Para los lugareños, estas señales indican la ubicación exacta donde el "Capitán Perla" habría dejado su fortuna antes de ser capturado o perecer.

Existen relatos de finales del siglo XX sobre hallazgos de monedas de plata boliviana en las inmediaciones del arroyo El Gato. Si bien estos descubrimientos son reales, los investigadores los atribuyen a naufragios menores de cabotaje y no necesariamente al mítico cargamento de perlas.

La construcción del puerto de La Plata a finales del siglo XIX removió grandes cantidades de tierra, pero no se reportó el hallazgo de cofres. Sin embargo, los defensores de la leyenda sostienen que las obras se realizaron lejos del canal natural que utilizaban los antiguos corsarios.

Escritores como Guillermo Enrique Hudson describieron la atmósfera salvaje de estas tierras, donde lo oculto parecía siempre estar al acecho. La densidad de la vegetación y lo impredecible de las mareas convirtieron a Ensenada en un escenario ideal para guardar secretos que nadie pudo recuperar.

La persistencia del relato del Tesoro de los Perlas refleja la necesidad de mantener vivos los vínculos con el pasado marítimo de la región. Cada bajante extraordinaria del río renueva la esperanza de los buscadores de tesoros, quienes recorren la ribera esperando ver un destello entre el barro.

El impacto de este mito trasciende lo económico y se instala en la identidad de la comunidad costera. Ensenada no solo es recordada por su importancia estratégica militar, sino también por ser el último puerto de una riqueza que el Río de la Plata se negó a devolver a los hombres.