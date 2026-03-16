Este lunes 16 de marzo, el santoral católico recuerda la figura de San Julián de Anazarbo (también conocido como Julián de Antioquía), un joven de sangre noble y corazón valiente que sufrió el martirio en el siglo IV. Hijo de un senador pagano y una madre cristiana, Julián se vio envuelto en las feroces persecuciones del emperador Diocleciano. Su historia es un relato de perseverancia absoluta, donde el poder imperial no pudo quebrar la voluntad de un hombre que se sentía ya ciudadano del cielo.

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La hagiografía italiana destaca la crueldad particular de su martirio: para intentar desgastar su fe y utilizarlo como escarmiento público, el juez Marciano lo hizo desfilar encadenado durante un año entero por todas las ciudades de Cilicia. Fuentes relatan cómo, en cada parada, Julián era sometido a nuevos interrogatorios y tormentos, pero él respondía a cada oferta de libertad a cambio de apostasía con la misma frase: "Soy cristiano". Su madre, que lo seguía de cerca, en lugar de pedirle que cediera, lo alentaba a mantenerse firme para ganar la corona eterna.

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El momento final de su vida fue tan poético como aterrador. Los registros históricos de San Juan Crisóstomo mencionan que Julián fue metido en un saco de cuero lleno de arena y serpientes venenosas, y arrojado al mar. Este método de ejecución, reservado para los parricidas, pretendía borrar su memoria, pero el mar devolvió su cuerpo a la orilla en Alejandría, donde fue recogido por los fieles. Su tumba en Antioquía se convirtió en un centro de milagros, donde se decía que incluso los demonios temblaban ante la sola mención de su nombre.

La devoción actual a San Julián de Anazarbo lo posiciona como el patrono contra las calumnias y protector de quienes enfrentan largos procesos de sufrimiento físico o psicológico. En la liturgia se resalta la fuerza de su testimonio, que no fue un acto impulsivo, sino una decisión ratificada día tras día durante su largo cautiverio. Los fieles recurren a él para pedir la gracia de la constancia en la vida de oración y para obtener la valentía de no ocultar su identidad cristiana en ambientes hostiles.

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La oración dedicada a este santo suele pedir la fortaleza necesaria para las pruebas prolongadas. Los devotos suelen rezar: "Señor, que diste a San Julián la victoria sobre el miedo y el dolor, concédenos permanecer fieles a tu amor en medio de las tempestades del mundo". Es común invocarlo para pedir protección en los viajes por mar y para que las familias encuentren consuelo ante la pérdida de hijos jóvenes, viendo en Julián un modelo de entrega total a la voluntad divina.

Junto a este mártir de Cilicia, el santoral católico recuerda hoy a San Juan de Brébeuf y a San Heriberto de Colonia. Durante esta semana hemos transitado por la tenacidad de San Clemente María Hofbauer ayer y nos encontramos en las vísperas de la gran fiesta de San Patricio mañana, 17 de marzo. El próximo jueves 19 de marzo celebraremos la solemnidad de San José, Esposo de la Virgen, marcando una semana de profundas raíces en la tradición cristiana.

En la Ciudad de Buenos Aires, puedes honrar su memoria en la Parroquia de San Juan Evangelista, en el barrio de La Boca. En este templo, tan ligado a la historia de los inmigrantes y al río, los fieles pueden meditar sobre el sacrificio de San Julián en las aguas y pedir su intercesión por la seguridad de quienes trabajan en el puerto y por la fortaleza de la juventud argentina ante los desafíos éticos de nuestro tiempo.