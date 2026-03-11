Este miércoles 11 de marzo, el santoral católico celebra la fiesta de San Eulogio de Córdoba, una de las figuras más prominentes del cristianismo mozárabe. Sacerdote, erudito y finalmente arzobispo electo de Toledo, Eulogio vivió en una época de gran tensión religiosa bajo el emirato de Córdoba. Su vida fue un testimonio de resistencia espiritual, dedicándose a consolar a quienes flaqueaban en su fe y a documentar las actas de los mártires cordobeses, antes de entregar él mismo su vida por el Evangelio.

San Eulogio y el "Memorial de los Santos" bajo el Califato

La hagiografía italiana destaca su vasta cultura y su papel como líder de la resistencia pacífica. Fuentes relatan cómo Eulogio, durante sus estancias en prisión, escribió el Memorialis Sanctorum, una obra fundamental para entender el valor de los cristianos que se negaban a renunciar a su identidad frente a las presiones sociales y políticas. Su arresto final se produjo por haber dado refugio y catequizado a Santa Leocricia, una joven de familia musulmana que se había convertido al cristianismo, un acto que el tribunal consideró una ofensa directa a las leyes del emirato.

Los milagros atribuidos a su intercesión se vinculan históricamente con la protección de los perseguidos y la iluminación del intelecto. Los registros históricos mencionan que, en el momento de su ejecución en el año 859, Eulogio mostró una serenidad que dejó mudos a sus verdugos; incluso, tras ser golpeado en una mejilla, ofreció la otra con humildad evangélica. Tras su muerte, sus restos fueron trasladados a Oviedo, donde se reportaron curaciones y favores espirituales para quienes buscaban la libertad de conciencia y la fortaleza ante las injusticias.

La devoción actual a San Eulogio de Córdoba lo posiciona como el patrono de los escritores cristianos y de quienes defienden los derechos de las minorías religiosas. En la liturgia, se resalta su elocuencia y su caridad, recordándonos que la cultura y la erudición deben estar siempre al servicio de la verdad y de la dignidad humana. Los fieles recurren a él para pedir claridad en la exposición de la fe y para obtener la valentía de vivir coherentemente en sociedades que a menudo se muestran hostiles a los valores del Evangelio.

La oración dedicada a este santo suele pedir la gracia de la perseverancia. Los devotos suelen rezar: "Señor, que por la intercesión de San Eulogio sepamos dar razón de nuestra esperanza con mansedumbre y firmeza". Es común invocarlo para pedir por los cristianos que sufren persecución en el mundo actual y para que el diálogo entre culturas se fundamente siempre en el respeto a la libertad religiosa, siguiendo el ejemplo del santo cordobés que prefirió la muerte antes que el silencio cómplice.

Junto a este mártir español, el santoral católico recuerda hoy a San Sofronio de Jerusalén y a San Benito de Milán. Durante esta semana hemos transitado por el sacrificio de los Cuarenta Mártires de Sebaste ayer y nos preparamos para la memoria de Santa Matilde el próximo 14 de marzo. El 17 de marzo se celebrará a San Patricio, continuando una secuencia de grandes evangelizadores y defensores de la Iglesia en tiempos de cambio.

En la Ciudad de Buenos Aires, puedes honrar su memoria y pedir su intercesión en la Basílica de Nuestra Señora de la Merced, en el barrio de San Nicolás. En este templo, profundamente ligado a la historia de la redención de cautivos y la defensa de la fe, los fieles pueden encontrar un espacio de silencio para meditar sobre la vida de San Eulogio. Es un lugar ideal para pedir por la paz en los lugares de conflicto religioso y por la fortaleza de todos los que sufren por sus convicciones en la Argentina y el mundo.