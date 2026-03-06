Este viernes 6 de marzo, el santoral católico celebra la fiesta de Santa Coleta (Nicolette Boylet), una figura monumental de la reforma religiosa medieval. Nacida en Picardía tras años de oraciones de sus padres ancianos a San Nicolás, Coleta pasó de una vida de absoluta reclusión como anacoreta a convertirse en la reformadora de las "Pobres Clarisas". Bajo su guía, surgieron las "Coletinas", una rama de la orden dedicada a la pobreza extrema, el ayuno y la oración incesante por la unidad de la Iglesia.

Santa Coleta y el llamado de San Francisco en la soledad

La hagiografía italiana destaca que Coleta vivió tres años emparedada en una celda junto a la iglesia de Corbie, buscando solo a Dios. Fuentes relatan que durante este tiempo recibió visiones de San Francisco de Asís, quien le ordenó salir de su encierro para restaurar la pureza de su regla. A pesar de su resistencia inicial y de sufrir una ceguera y mudez temporales como señal divina, Coleta obedeció, recorriendo Francia, Saboya y Flandes para fundar o reformar 17 conventos bajo un régimen de austeridad que asombró a sus contemporáneos.

Los milagros atribuidos a su intercesión son célebres, especialmente aquellos relacionados con la vida y la provisión. Los registros históricos mencionan que en varias ocasiones multiplicó el pan para sus hermanas y convirtió el agua en vino para los enfermos. Uno de los prodigios más recordados narra cómo devolvió la vida a un niño que había nacido muerto para que pudiera recibir el bautismo, lo que la convirtió en una protectora especial de las madres en dificultades y de los niños recién nacidos.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

San Casimiro de Polonia: el príncipe que cambió la púrpura real por el cilicio de la humildad

La devoción actual a Santa Coleta de Corbie la posiciona como la patrona de las mujeres que desean concebir y de los artesanos. En la liturgia, se resalta su papel crucial durante el Cisma de Occidente, donde su intercesión y consejo fueron buscados por papas y reyes para sanar las divisiones de la cristiandad. Los fieles recurren a ella para pedir la gracia de la perseverancia en los votos espirituales y para obtener fortaleza ante las reformas necesarias en la propia vida, recordando que la verdadera renovación comienza siempre en la humildad del corazón.

La oración dedicada a esta santa suele pedir la capacidad de desprenderse de las seguridades materiales para confiar solo en Dios. Los devotos suelen rezar: "Señor, que por la intercesión de Santa Coleta, aprendamos a amar la pobreza evangélica como camino hacia la verdadera libertad". Es común invocarla para pedir por la paz en las familias y por la santidad de las órdenes contemplativas, buscando imitar su espíritu de sacrificio y su alegría inalterable a pesar de las rigurosas penitencias que se imponía por el bien del mundo.

San Marino de Cesarea: el soldado mártir que eligió la corona del cielo sobre el mando militar

Junto a esta gran reformadora, el santoral católico recuerda hoy a San Marciano de Tortona y a San Evagrio de Constantinopla. Durante esta semana hemos transitado por la humildad de San Juan José de la Cruz ayer y nos preparamos para la gran solemnidad de las Santas Perpetua y Felicidad mañana, 7 de marzo. El domingo 8 se celebrará a San Juan de Dios, cerrando una semana de testimonios sobre la caridad heroica y la reforma espiritual.

En la Ciudad de Buenos Aires, puedes recordar su legado y pedir su intercesión en el Monasterio de Santa Clara, ubicado en el barrio de Flores. En este espacio de clausura, las hermanas mantienen viva la espiritualidad de pobreza y oración que Santa Coleta defendió con tanto celo. Los fieles pueden acercarse al torno o a la capilla para pedir oraciones por sus necesidades más urgentes, encontrando en la figura de la santa francesa un modelo de confianza absoluta en la Divina Providencia.