Este miércoles 4 de marzo, el santoral católico celebra la fiesta de San Casimiro, hijo de los reyes de Polonia y gran duque de Lituania. Miembro de la dinastía Jagellón, Casimiro se distinguió desde muy joven por una piedad que contrastaba con los lujos de la corte de Cracovia. A pesar de su linaje real y las presiones políticas de su padre, Casimiro eligió una vida de castidad y penitencia, convirtiéndose en un modelo de santidad para los laicos con altas responsabilidades de gobierno.

San Casimiro y la devoción al "Himno de María" en la corte real

La hagiografía italiana destaca su profunda devoción mariana; se dice que pasaba noches enteras en oración frente a las puertas cerradas de las iglesias. Fuentes relatan un detalle conmovedor: tras su muerte a los 25 años a causa de la tuberculosis, se encontró en su ataúd una copia del himno Omni die dic Mariae (Cada día di a María), el cual rezaba con fervor cotidiano. Su negativa a casarse con la hija del emperador Federico III, por fidelidad a su voto de virginidad, selló su fama de integridad espiritual sobre los intereses dinásticos.

San Ceada de Lichfield: el obispo humilde que caminaba para evangelizar a los sajones

Los milagros atribuidos a su intercesión tras su fallecimiento en 1484 se centran en la protección de su pueblo durante las invasiones extranjeras. Los registros históricos mencionan que, en 1518, durante el asedio de Pólatsk, el santo se apareció vestido de blanco guiando a las tropas lituanas para cruzar un río crecido y derrotar al enemigo. Su tumba en la Catedral de Vilna se convirtió en un lugar de curaciones físicas y espirituales, siendo invocado especialmente por los jóvenes que buscan claridad vocacional y fortaleza contra las tentaciones del mundo.

La devoción actual a San Casimiro lo posiciona como el patrono de la juventud polaca y lituana, y de los gobernantes que buscan la justicia social. En la liturgia se resalta su caridad extrema: Casimiro solía decir que "nada le pertenecía mientras hubiera un pobre necesitado". Los fieles recurren a él para pedir la gracia de la castidad y para obtener la valentía de poner los valores cristianos por encima del prestigio social o el éxito material, siguiendo su lema de servir a Cristo antes que a los hombres.

San Marino de Cesarea: el soldado mártir que eligió la corona del cielo sobre el mando militar

La oración dedicada a este santo suele pedir la fortaleza para resistir las seducciones del poder. Los devotos suelen rezar: "Señor, que por la intercesión de San Casimiro, aprendamos que servirte a Ti es el único y verdadero reinado". Es común invocarlo para pedir por la paz en Europa del Este y para que los líderes políticos actúen con honestidad y compasión hacia los más vulnerables, recordando que el príncipe Casimiro prefería dormir en el suelo antes que en un lecho real mientras su pueblo sufría.

Junto a este joven príncipe, el santoral católico recuerda hoy a San Juan Antonio Farina y al Beato Cristóbal Bales. Esta semana ha sido marcada por el sacrificio de San Marino ayer y continuará mañana con San Juan José de la Cruz. El próximo 7 de marzo, la Iglesia celebrará la solemnidad de las Santas Perpetua y Felicidad, uniendo los testimonios de la realeza medieval con la sangre de los mártires africanos de los primeros siglos.

En la Ciudad de Buenos Aires, puedes honrar su memoria en la Parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe (Palermo), o en la Iglesia de San Estanislao Kostka, que congrega a la comunidad polaca. En estos espacios, los fieles pueden meditar sobre la vida de San Casimiro y pedir su intercesión para que la juventud argentina encuentre en la fe un propósito sólido y una alegría que no dependa de los bienes materiales.