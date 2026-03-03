Este martes 3 de marzo, el santoral católico conmemora a San Marino de Cesarea, un centurión romano estacionado en Palestina durante el reinado del emperador Galieno. Su historia, recogida por el historiador Eusebio, narra el dilema de un hombre de honor que, en el momento de ser ascendido al rango de centurión, fue denunciado por un rival envidioso por su fe cristiana. Marino se vio obligado a elegir entre su brillante carrera militar y su lealtad absoluta a Jesucristo.

San Marino y la elección definitiva entre la espada y la cruz

La hagiografía italiana destaca la intervención del obispo Teotecno, quien llevó a Marino a la iglesia, colocó ante él una espada y los Evangelios, y le pidió que eligiera. Fuentes relatan que el soldado, sin vacilar, extendió su mano derecha y tomó el libro sagrado. Este gesto selló su destino terrenal. Tras recibir un plazo de tres horas para reflexionar, Marino regresó ante el juez con una determinación inquebrantable, reafirmando que su único y verdadero capitán era el Señor.

Los milagros atribuidos a su memoria se centran en la fortaleza sobrenatural que demostró durante su ejecución. Los registros históricos mencionan que su martirio fue acompañado por el testimonio de San Asterio, un senador romano que, al ver la fe de Marino, recogió su cuerpo con sus propias vestiduras para darle sepultura cristiana, sufriendo él también el martirio poco después. Esta unión de fe entre un soldado y un noble subraya la universalidad del mensaje evangélico que rompe todas las barreras sociales de la época.

La devoción actual a San Marino de Cesarea lo posiciona como el patrono de los militares cristianos y de quienes enfrentan dilemas éticos en su vida profesional. En la liturgia se resalta su integridad, pues no permitió que la ambición de poder nublara su visión espiritual. Los fieles recurren a él para pedir claridad en la toma de decisiones difíciles y para obtener la valentía necesaria para defender sus convicciones religiosas en ambientes donde la fe es cuestionada o marginada por el éxito material.

La oración dedicada a este santo suele pedir la gracia de la coherencia de vida y el desapego de los honores efímeros. Los devotos suelen rezar: "Señor, que por la intercesión de San Marino, sepamos elegir siempre tu Palabra sobre las promesas del mundo". Es común invocarlo para pedir protección sobre los jóvenes que sirven en las fuerzas armadas y para que los líderes mantengan siempre la rectitud de conciencia frente a las tentaciones de la corrupción y el prestigio personal.

Junto a este mártir, el santoral católico recuerda hoy a San Asterio, su compañero de gloria, y a San Emeterio y San Celedonio. Esta semana ha sido marcada por la humildad de San Ceada ayer y continuará mañana con San Casimiro de Polonia. El próximo 7 de marzo, la Iglesia celebrará la solemnidad de las Santas Perpetua y Felicidad, uniendo los testimonios de valentía de los primeros siglos con la fe de las naciones europeas medievales.

En la Ciudad de Buenos Aires, puedes recordar su legado y pedir su intercesión en la Parroquia Nuestra Señora de las Victorias, en el barrio de Retiro (calle Paraguay 1204). Este templo, vinculado históricamente a la espiritualidad de los que luchan por la fe, ofrece un espacio de silencio ideal para meditar sobre el sacrificio de San Marino. Allí, los fieles encuentran consuelo y fuerza para enfrentar sus propias batallas diarias con la misma integridad que el centurión de Cesarea.