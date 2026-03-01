Este domingo 1 de marzo, el santoral católico inicia el mes celebrando la memoria de San Rosendo (Rudesindus), una de las figuras más influyentes del siglo X. Nacido en la nobleza gallega, Rosendo desempeñó un papel dual como obispo de Mondoñedo y virrey, combinando la administración de la justicia terrenal con una profunda vida mística. Su legado se consolidó con la fundación del monasterio de Celanova, que se convirtió en el centro espiritual y cultural más importante de su región durante la Alta Edad Media.

San Rosendo y el equilibrio entre el poder civil y la humildad monástica

La hagiografía italiana destaca su capacidad para pacificar los conflictos internos del Reino de León y su valentía al organizar la defensa contra las incursiones normandas y sarracenas. Fuentes en inglés relatan que, a pesar de sus altos cargos, Rosendo siempre anheló la sencillez del claustro. Tras cumplir sus deberes políticos, se retiró a su amada Celanova como un simple monje, sometiéndose a la obediencia de un abad más joven, gesto que simboliza la verdadera humildad del gobernante cristiano ante Dios.

Los milagros atribuidos a su intercesión durante su vida y tras su muerte en 977 incluyen la protección sobrenatural de sus tropas en batalla y curaciones de ciegos y paralíticos en su tumba. Los registros históricos mencionan que su presencia irradiaba una autoridad espiritual que detenía la violencia de los bandidos. Su tumba en Celanova se convirtió rápidamente en un destino de peregrinación, donde los fieles reportaban haber encontrado alivio a sus penas tras encomendarse a la sabiduría y justicia del santo obispo.

La devoción actual a San Rosendo lo sitúa como el patrono de los administradores públicos y de quienes buscan la paz en tiempos de guerra o discordia civil. En la liturgia, se resalta su papel como reformador de la vida monástica, promoviendo la regla de San Benito para dotar de orden y disciplina a las comunidades religiosas. Los fieles recurren a él para pedir integridad en el ejercicio del poder y para fortalecer las instituciones que sostienen el tejido social y espiritual de la comunidad.

La oración dedicada a este santo suele pedir la gracia de saber discernir entre lo transitorio y lo eterno en las responsabilidades diarias. Los devotos suelen rezar: "Oh Dios, que hiciste de San Rosendo un modelo de justicia y oración, concédenos trabajar por la paz con un corazón desapegado de las riquezas mundanas". Es común invocarlo para pedir protección sobre los hogares y éxito en las misiones de mediación, buscando que su ejemplo de unidad entre fe y acción guíe a los líderes contemporáneos.

Junto a este gran obispo, el santoral católico recuerda hoy a San Albino de Angers y a San David de Gales, patrono de su nación. Esta semana ha comenzado con la solidez de San Rosendo, tras haber cerrado febrero con la paz de San Román ayer. En los próximos días, la Iglesia honrará a San Juan de Dios el 8 de marzo y a las Santas Perpetua y Felicidad, manteniendo viva la llama del martirio y la caridad en el calendario cuaresmal.

En la Ciudad de Buenos Aires, puedes recordar su memoria y pedir su intercesión en la Parroquia de San Ignacio de Loyola, en el centro histórico (barrio de Montserrat). En este templo, donde la tradición gallega y española ha tenido históricamente una fuerte impronta, los fieles encuentran un lugar propicio para meditar sobre el servicio al bien común. Es un espacio ideal para elevar una plegaria por la paz social y la justicia, bajo el amparo de quien fue un maestro en ambas virtudes.