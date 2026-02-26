Este jueves 26 de febrero, el santoral católico celebra la memoria de San Porfirio de Gaza, un obispo del siglo V conocido por su incansable labor evangelizadora. Nacido en una familia noble de Tesalónica, Porfirio renunció a su herencia para vivir como ermitaño en Egipto y, más tarde, en los alrededores del río Jordán. Su vida está marcada por una voluntad férrea que le permitió llevar el mensaje cristiano a una de las regiones más hostiles al Evangelio en la Antigüedad.

San Porfirio y el triunfo de la cruz sobre los ídolos de Gaza

La hagiografía italiana destaca la milagrosa recuperación de su salud tras una grave enfermedad que lo dejó paralizado. Fuentes relatan que, mientras oraba en el Calvario de Jerusalén, tuvo una visión de Cristo que lo sanó instantáneamente, dándole la fuerza necesaria para asumir el obispado de Gaza. En aquella ciudad, enfrentó la resistencia de los cultos paganos, logrando finalmente el apoyo imperial para cerrar los templos de los ídolos y erigir en su lugar hermosas basílicas cristianas.

San Matías Apóstol: el elegido para completar el número sagrado de los Doce

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Se atribuyen numerosos milagros a su intercesión, especialmente relacionados con el fin de sequías persistentes que azotaban a la población. Los registros históricos mencionan que, tras una solemne procesión encabezada por el santo, el cielo se abrió para dar paso a lluvias torrenciales, lo que provocó conversiones masivas entre los habitantes de Gaza. Su caridad no conocía límites, vendiendo los últimos bienes que le quedaban para alimentar a los pobres durante las épocas de carestía extrema en la región.

La devoción actual a San Porfirio lo posiciona como el patrono de quienes enfrentan desafíos aparentemente imposibles en la propagación de la fe. Es un modelo para los líderes eclesiásticos que deben actuar con firmeza y diplomacia en contextos sociales adversos. En la liturgia, se resalta su capacidad para transformar el entorno cultural mediante la oración y la persistencia, recordándonos que la gracia divina puede ablandar los corazones más endurecidos y purificar las tradiciones más antiguas.

San Matías Apóstol: el elegido para completar el número sagrado de los Doce

La oración dedicada a este santo suele pedir la gracia de la fortaleza ante la incomprensión y la persecución. Los devotos suelen rezar: "Señor, que por la intercesión de San Porfirio, sepamos ser testigos de tu luz en medio de las tinieblas". Es común invocarlo para pedir protección sobre las comunidades cristianas en Oriente Medio y para que el espíritu de paz prevalezca sobre el odio religioso, siguiendo su ejemplo de reconstrucción espiritual y material de las sociedades.

Junto a este obispo, el santoral católico recuerda hoy a San Alejandro de Alejandría y a Santa Paula Montal. Durante esta semana hemos transitado por la sabiduría de San Cesáreo ayer y nos preparamos para la memoria de San Gabriel de la Dolorosa mañana, 27 de febrero. El próximo sábado 28 se honrará a San Román de Condat, cerrando un mes de febrero que ha recorrido desde el martirio apostólico hasta la mística eremítica.

En la Ciudad de Buenos Aires, puedes recordar su legado y pedir su intercesión en la Parroquia de San Juan Precursor, en el barrio de Guadalupe (Palermo). Este templo, que destaca por su labor misional y su apertura a la comunidad, ofrece un espacio de recogimiento donde los fieles pueden meditar sobre la valentía de San Porfirio. Es un lugar ideal para buscar la inspiración necesaria para defender la propia fe con caridad y coherencia en la vida urbana.