Este martes 24 de febrero, el santoral católico celebra la fiesta de San Matías, el apóstol que fue incorporado al grupo de los doce tras la Ascensión de Jesús. Según el libro de los Hechos de los Apóstoles, su elección fue necesaria para restaurar el número simbólico de las tribus de Israel dentro de la jerarquía eclesial. Matías, que había seguido a Cristo desde el bautismo de Juan, fue seleccionado mediante el sorteo y la oración comunitaria.

San Matías y la misión de llevar el Evangelio a los confines del mundo

La hagiografía italiana destaca que Matías fue uno de los 72 discípulos enviados originalmente por Jesús antes de su pasión. Fuentes relatan que, tras recibir el Espíritu Santo en Pentecostés, el apóstol emprendió una ardua misión evangelizadora en Etiopía y las regiones cercanas al Mar Caspio. Se le describe como un hombre de profunda humildad, cuya mayor gloria no fue su nombre, sino la fidelidad al mensaje de Cristo que transmitió incansablemente.

Los milagros atribuidos a su intercesión se centran en la protección contra el veneno y la curación de enfermedades raras durante sus viajes misioneros. Los registros históricos mencionan que, en una ocasión, salvó a un grupo de prisioneros cristianos de morir cegados por sus captores mediante la imposición de manos. Su martirio, ocurrido en Jerusalén o en Cólquida según diversas tradiciones, fue el sello final de una vida dedicada a la verdad, siendo ejecutado por su defensa de la fe.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

San Pedro Damián: el monje austero que reformó la Iglesia con la fuerza de la verdad

La devoción actual a San Matías lo posiciona como el patrono de los alcohólicos rehabilitados y de quienes luchan contra las adicciones. En la liturgia, su figura nos recuerda que Dios siempre provee los medios necesarios para la continuidad de su obra en la tierra. Los fieles recurren a él para pedir claridad en la toma de decisiones importantes y para encontrar reemplazos dignos en puestos de gran responsabilidad dentro de las comunidades parroquiales y sociales.

La oración dedicada a este apóstol suele pedir la gracia de ser contados entre los elegidos de Dios por nuestras obras de amor. Los devotos rezan: "Señor, que asociaste a San Matías al colegio de los apóstoles, concédenos por su intercesión que podamos sentir siempre la alegría de tu misericordia". Es común invocarlo para pedir protección en los viajes largos y para obtener la constancia necesaria en el seguimiento de Cristo, evitando las tentaciones de la traición espiritual.

San Conrado de Piacenza: el noble que halló la santidad en la penitencia y el fuego

Junto a San Matías, el santoral católico recuerda hoy a San Modesto de Tréveris y a San Sergio de Cesarea. Esta semana ha sido marcada por el testimonio de San Policarpo ayer y continuará mañana con San Cesáreo de Nazianzo el 25 de febrero. El próximo viernes 27 de febrero será el turno de San Gabriel de la Dolorosa, conformando una semana donde la entrega total de los apóstoles y los jóvenes santos ilumina el calendario.

En la Ciudad de Buenos Aires, puedes venerar su memoria en la Basílica de San José de Flores, frente a la plaza homónima. En este templo de gran relevancia histórica para la arquidiócesis, se conservan espacios de oración donde los fieles pueden pedir la intercesión de San Matías por la unidad de la Iglesia. Es un sitio ideal para meditar sobre cómo Dios elige a los humildes para completar sus grandes planes de salvación en la historia.