El hijo del fallecido cantante de cumbia santafesina Leo Mattioli, Nicolás “Nico” Mattioli, fue condenado este martes por homicidio culposo tras atropellar y causar la muerte de la ciclista Claudia Laura Decurgez en Santo Tomé, Santa Fe. Accidente que ocurrió en septiembre de 2024, en avenida Richieri, cerca de calle Libertad, cuando Mattioli circulaba en una camioneta Ford Ranger a 53 km/h, dentro del límite permitido de 60 km/h, y embistió por detrás a Decurgez, quien circulaba correctamente por la derecha en bicicleta.

Según un juicio abreviado, la jueza Susana Luna dictó una pena de tres años de prisión condicional —lo que significa que no irá a la cárcel si cumple reglas de conducta—, siete años de inhabilitación para conducir y prohibición de acercarse a 100 metros de los hijos de la víctima y su padre. Además, se le impuso la obligación de realizar un curso de seguridad vial.

Así, el acuerdo fue presentado de manera conjunta por la fiscal Rosana Marcolín, el querellante Diego Martini y los defensores Norberto Berlanga y Facundo Colinas, estableciendo la condena como autor de “homicidio culposo agravado por conducción imprudente de un vehículo automotor”. Al no contar con antecedentes penales, Mattioli cumplirá la pena en libertad.

Mattioli reconoció su culpabilidad y aceptó la pena propuesta por la fiscal Rosana Marcolín

En esta misma línea, según la fiscalía, uno de los elementos determinantes fue que el conductor no advirtió la presencia de la ciclista hasta el momento del impacto, una circunstancia que se consideró especialmente grave. Aun así, la investigación confirmó que no hubo consumo de alcohol ni exceso de velocidad, por lo que la condena se encuadra en la figura de homicidio culposo básica.

Simultáneo la audiencia, la fiscal Marcolín recordó que en etapas previas se había ofrecido un acuerdo similar que no fue aceptado por la defensa anterior, que buscaba una suspensión del juicio a prueba, medida que habría cerrado el caso sin condena. Tras el rechazo de esa alternativa, el expediente avanzó hacia el juicio oral y finalmente se resolvió por la vía abreviada.

Aun, la pena condicional podrá ser revocada si el condenado comete un nuevo delito durante los próximos cuatro años. Por su parte, el querellante valoró especialmente la inhabilitación para conducir, un punto que generaba preocupación en la familia de la víctima, y destacó que la sentencia condenatoria era el objetivo central del Ministerio Público desde el inicio.

Qué pasó en el accidente que llevó a Nicolás Mattioli a juicio

El accidente que derivó en el juicio contra Nicolás “Nico” Mattioli ocurrió alrededor de las 8 de la mañana del 21 de septiembre de 2024 en avenida Richieri, cerca de calle Libertad, en Santo Tomé, Santa Fe. Allí, la víctima, Claudia Laura Decurgez, circulaba correctamente por la margen derecha de la calzada en bicicleta cuando fue embestida por la camioneta Ford Ranger.

Su impacto fue devastador: la ciclista salió despedida de su bicicleta y cayó sobre la calzada, sufriendo un traumatismo craneal grave que le causó la muerte en el lugar. Inmediatamente después del accidente, Mattioli descendió de su vehículo y se entregó a la Policía.

Algunos testigos señalaron que intentó auxiliar a la víctima, aunque según el informe fiscal, inicialmente intentó culparla.

El incidente fue registrado por cámaras de seguridad de la zona, cuyos registros se proyectaron durante el juicio para reconstruir el momento exacto del accidente. Estos videos fueron clave para establecer la dinámica del choque y la responsabilidad de Mattioli.

