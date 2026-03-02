Este lunes 2 de marzo, el santoral católico celebra la memoria de San Ceada (Chad), una de las personalidades más queridas del cristianismo anglosajón. Formado bajo la tradición de la isla de Lindisfarne y discípulo de San Aidán, Ceada personificó el ideal del monje-obispo que no buscaba honores, sino la salvación de las almas. Su vida se sitúa en un periodo de consolidación de la fe en Gran Bretaña, actuando como un puente de santidad entre las tradiciones celtas y romanas.

San Ceada y la obediencia del pastor que prefería la sencillez

La hagiografía italiana resalta su ejemplar humildad cuando, tras una disputa sobre la validez de su consagración como obispo de York, aceptó retirarse sin queja alguna al monasterio de Lastingham. Fuentes en inglés relatan que su sucesor, San Teodoro de Tarso, quedó tan impresionado por su mansedumbre que lo nombró obispo de los mercios. Ceada se negaba a montar a caballo, prefiriendo recorrer a pie todas las aldeas de su diócesis para predicar el Evangelio a los humildes.

Los milagros atribuidos a su intercesión se asocian frecuentemente con la naturaleza y la protección de los edificios sagrados. Los registros históricos de Beda el Venerable mencionan que, al acercarse su muerte en el año 672, se escucharon cantos angélicos que descendían del cielo hacia su celda en Lichfield. Tras su fallecimiento, se reportaron numerosas curaciones de enfermedades mentales y físicas en su tumba, la cual se convirtió rápidamente en un importante centro de peregrinación para los fieles de toda la isla.

La devoción actual a San Ceada lo posiciona como el patrono de los que sufren enfermedades infecciosas y de quienes buscan la reconciliación dentro de la Iglesia. En la liturgia, se resalta su desapego de los cargos de poder y su capacidad de obedecer con alegría las decisiones de sus superiores. Los fieles recurren a él para pedir un corazón sencillo que sepa reconocer la presencia de Dios en los caminos más difíciles, valorando la predicación constante a través del ejemplo de vida.

La oración dedicada a este santo suele pedir la gracia de la verdadera humildad y el celo apostólico. Los devotos suelen rezar: "Señor, que por la intercesión de San Ceada, aprendamos a caminar tras tus huellas con espíritu de servicio y pobreza". Es común invocarlo para pedir protección sobre los misioneros y para que los líderes eclesiásticos mantengan siempre la cercanía con el pueblo de Dios, evitando las tentaciones del prestigio mundano y centrando sus esfuerzos en la caridad operativa.

Junto a este santo obispo, el santoral católico recuerda hoy a Santa Inés de Praga y a San Jovino. Esta semana ha comenzado con la solidez de San Rosendo ayer y continuará mañana con San Marino y San Asterio. El próximo 7 de marzo, la Iglesia celebrará la memoria de las Santas Perpetua y Felicidad, manteniendo una secuencia de testimonios que abarcan desde el monacato medieval hasta el heroísmo de los mártires de los primeros siglos.

En la Ciudad de Buenos Aires, puedes recordar su legado y pedir su intercesión en la Basílica de Nuestra Señora del Socorro, ubicada en el barrio de Retiro. En este templo de gran elegancia y tradición, el silencio de sus naves permite meditar sobre la humildad de pastores como San Ceada. Los fieles acuden allí para pedir por la unidad de la Iglesia y para encontrar la fortaleza necesaria para vivir su fe con sencillez en medio de la gran ciudad.