Este lunes 9 de marzo, el santoral católico celebra la fiesta de Santa Francisca Romana, una de las figuras más queridas de la Ciudad Eterna. Nacida en la nobleza del siglo XIV, Francisca deseaba ser monja, pero por obediencia a su padre se casó con Lorenzo Ponziani. Durante 40 años fue una esposa y madre ejemplar, demostrando que la santidad no está reñida con los deberes del mundo. Su lema silencioso era que "una mujer casada debe dejar a Dios en el altar para encontrarlo en sus quehaceres domésticos".

Santa Francisca y la visión permanente de su Ángel Custodio

La hagiografía italiana destaca un carisma extraordinario que la acompañó durante la mitad de su vida: la visión sensible y constante de su Ángel Custodio. Fuentes relatan que este ser celestial no solo la protegía, sino que la guiaba y, a veces, la corregía con suavidad cuando cometía alguna falta leve. En una Roma asolada por la peste y las guerras civiles, Francisca convirtió su propio palacio en un hospital, vendiendo sus joyas y vestidos para comprar alimentos y medicinas para los necesitados.

Los milagros atribuidos a su intercesión se vinculan frecuentemente con la sanación y la protección en los viajes. Los registros históricos mencionan que tenía el don de multiplicar los víveres en tiempos de carestía y que podía caminar bajo la lluvia sin mojarse mientras llevaba pan a los hambrientos. Tras la muerte de su esposo, fundó la congregación de las Oblatas de Tor de' Specchi, donde las mujeres podían vivir consagradas a Dios y al servicio social sin los votos de clausura tradicionales, una innovación para su época.

La devoción actual a Santa Francisca Romana la posiciona como la patrona de los conductores y de las amas de casa. En la liturgia, se resalta su papel como "la más romana de las santas", recordándonos que la caridad empieza en el hogar, pero debe extenderse a toda la sociedad. Los fieles recurren a ella para pedir por la armonía matrimonial, por la salud de los hijos y para obtener la gracia de ver la presencia de Dios en medio de las ocupaciones cotidianas más sencillas.

La oración dedicada a esta santa suele pedir la compañía constante de los ángeles. Los devotos suelen rezar: "Señor, que en Santa Francisca Romana nos diste un modelo de vida familiar y de caridad heroica, danos la gracia de servirte con alegría en nuestros hermanos". Es común invocarla para pedir protección en las carreteras y para que las familias encuentren la paz en momentos de crisis económica, siguiendo el ejemplo de la santa que nunca cerró sus puertas a quien golpeaba con hambre o dolor.

Junto a esta gran mística, el santoral católico recuerda hoy a San Paciano de Barcelona y a San Gregorio de Nisa (en algunas tradiciones). Durante esta semana hemos transitado por la hospitalidad de San Juan de Dios ayer y nos preparamos para la memoria de San Eulogio de Córdoba el 11 de marzo. El próximo 14 de marzo se celebrará a Santa Matilde, continuando una secuencia de mujeres fuertes que han dejado una huella imborrable en la historia de la Iglesia.

En la Ciudad de Buenos Aires, puedes recordar su legado y pedir su intercesión en la Basílica de Nuestra Señora del Pilar, en el barrio de Recoleta. En este templo de gran valor histórico, los fieles suelen encomendarse a los santos que, como Francisca, supieron vivir la fe en medio de la ciudad y sus desafíos. Es un lugar propicio para pedir por la paz en los hogares argentinos y por la seguridad de quienes transitan diariamente las calles de la capital.