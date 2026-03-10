Este martes 10 de marzo, el santoral católico conmemora a los Cuarenta Mártires de Sebaste, un grupo de valientes soldados de la Legión XII Fulminata que entregaron su vida en el año 320. Durante la persecución del emperador Licinio en el Este, estos hombres se negaron a ofrecer sacrificios a los dioses paganos. Su martirio es uno de los relatos más impactantes de la antigüedad cristiana, destacando no solo la resistencia física, sino la inquebrantable unidad de una comunidad que decidió entrar al cielo como un solo cuerpo.

El estanque de hielo y la corona del cuadragésimo soldado

La hagiografía italiana relata con detalle el suplicio al que fueron sometidos: fueron obligados a permanecer desnudos sobre un estanque congelado durante una noche gélida. Fuentes destacan un elemento dramático de la historia: para tentarlos, los perseguidores colocaron baños de agua caliente en la orilla. Uno de los soldados, flaqueando ante el dolor, salió del hielo hacia el calor, pero murió instantáneamente por el choque térmico. Al ver esto, uno de los guardias, conmovido por la fe de los restantes, se despojó de sus ropas y se unió a ellos en el estanque para completar nuevamente el número de cuarenta.

San Casimiro de Polonia: el príncipe que cambió la púrpura real por el cilicio de la humildad

Los milagros atribuidos a su intercesión se vinculan históricamente con la fortaleza en la adversidad y la protección de los soldados en combate. Los registros de San Basilio y San Gregorio de Nisa mencionan que, tras su muerte, sus cenizas fueron arrojadas al río, pero los fieles lograron rescatar fragmentos que se convirtieron en reliquias taumatúrgicas. Se dice que su presencia espiritual infundía un valor sobrenatural a quienes debían enfrentar pruebas extremas, convirtiéndose en símbolos de la victoria del espíritu sobre la materia.

La devoción actual a los Cuarenta Mártires de Sebaste los posiciona como patronos de quienes enfrentan persecución ideológica o religiosa y de los que sufren el frío extremo. En la liturgia, se resalta su oración final: "Cuarenta entramos en el combate, cuarenta coronas te pedimos, Señor". Los fieles recurren a ellos para pedir la gracia de la perseverancia final y para obtener la valentía de no traicionar sus principios ante las comodidades o presiones del mundo moderno.

La oración dedicada a estos mártires suele pedir la unidad entre los cristianos. Los devotos suelen rezar: "Señor, que por la intercesión de los Cuarenta Mártires, nos mantengamos firmes en la fe ante cualquier tormenta". Es común invocar su protección sobre las comunidades que viven en climas hostiles y para que los grupos de trabajo o familias se mantengan unidos en los momentos de mayor dificultad, recordando que la corona de la gloria se alcanza a menudo compartiendo el peso de la cruz.

San Juan José de la Cruz: el maestro de la humildad que unió la mística con el servicio

Junto a estos soldados, el santoral católico recuerda hoy a San Macario de Jerusalén y a Santa María Eugenia de Jesús. Durante esta semana hemos transitado por la mística de Santa Francisca Romana ayer y nos preparamos para la memoria de San Eulogio de Córdoba mañana, 11 de marzo. El próximo 14 de marzo se celebrará a Santa Matilde, continuando una secuencia de testimonios que refuerzan la esperanza y el compromiso con la verdad.

En la Ciudad de Buenos Aires, puedes honrar su memoria en la Catedral Metropolitana, donde el recuerdo de los mártires de la Iglesia primitiva siempre tiene un lugar de honor. En este templo mayor, los fieles pueden meditar sobre el valor de la coherencia de vida y pedir la intercesión de los Cuarenta de Sebaste para que en la Argentina nunca falte el testimonio de ciudadanos íntegros que, por amor a Dios, busquen el bien común por encima de sus propios intereses.