Este viernes 13 de marzo, el santoral católico celebra la fiesta de San Leandro de Sevilla, obispo y confesor de la fe en el siglo VI. Hermano mayor de otros tres santos (Isidoro, Fulgencio y Florentina), Leandro fue el guía espiritual y político que logró la transición del arrianismo al catolicismo en la península ibérica. Su vida estuvo marcada por el exilio, la diplomacia y una profunda amistad con el Papa San Gregorio Magno, a quien conoció durante su estancia en Constantinopla.

San Leandro y el histórico III Concilio de Toledo

La hagiografía italiana destaca su incansable labor para atraer al rey Recaredo hacia la fe ortodoxa, tras el trágico martirio de su hermano San Hermenegildo. Fuentes relatan cómo Leandro, con una oratoria brillante y una paciencia pedagógica, presidió el III Concilio de Toledo en el año 589. En este evento, el pueblo visigodo abjuró de la herejía arriana, unificando a España bajo una misma creencia y cultura, un hito que cambió el rumbo de la historia europea.

Los milagros atribuidos a su intercesión se centran en la unidad familiar y la iluminación del intelecto. Los registros históricos mencionan que su sola presencia inspiraba paz en tiempos de guerra civil y que sus escritos litúrgicos ayudaron a consolidar el rito mozárabe. Se le atribuyen curaciones de personas con problemas de garganta y de comunicación, reflejando su don de la palabra. Su tumba en la Catedral de Sevilla ha sido, durante siglos, un lugar de veneración para quienes buscan sabiduría para resolver conflictos imposibles.

La devoción actual a San Leandro lo posiciona como el patrono de los catequistas y de quienes trabajan por la unidad de los cristianos. En la liturgia, se resalta su papel como "apóstol de los visigodos", recordándonos que el diálogo y la instrucción son las mejores herramientas contra el error. Los fieles recurren a él para pedir por la armonía en las familias con diferencias ideológicas y para que los líderes religiosos tengan la prudencia necesaria para guiar a sus comunidades en tiempos de incertidumbre.

La oración dedicada a este santo suele pedir la gracia de la elocuencia y la firmeza en la fe. Los devotos suelen rezar: "Señor, que por la intercesión de San Leandro, sepamos comunicar tu verdad con caridad y mansedumbre". Es común invocarlo para pedir éxito en los estudios de teología y para que las naciones encuentren caminos de reconciliación, siguiendo el ejemplo del obispo sevillano que prefirió los puentes del entendimiento por sobre las murallas de la división.

Junto a este gran obispo, el santoral católico recuerda hoy a San Rodrigo de Córdoba y a San Salomón, mártires que dieron su vida bajo el dominio musulmán. Durante esta semana hemos transitado por la caridad de San Luis Orione ayer y nos preparamos para la memoria de Santa Matilde mañana, 14 de marzo. El próximo martes 17 de marzo celebraremos a San Patricio, manteniendo una secuencia de santos que fueron fundamentales en la evangelización de Europa.

En la Ciudad de Buenos Aires, puedes recordar su legado y pedir su intercesión en la Iglesia del Salvador, ubicada en el barrio de San Nicolás (calle Tucumán 520). En este templo, de profunda tradición hispana, los fieles pueden meditar sobre el valor de la unidad que San Leandro promovió. Es un lugar ideal para elevar una plegaria por la concordia entre los argentinos y para pedir la sabiduría necesaria para defender la propia fe con argumentos sólidos y un corazón abierto.