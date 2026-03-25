El cuerpo de Charles de Batz de Castelmore, conocido mundialmente como D’Artagnan, fue localizado en la iglesia de San Pedro, en las afueras de Maastricht. El hallazgo puso fin a una búsqueda de 350 años iniciada tras su fallecimiento en combate el 25 de junio de 1673.

La historiadora Odile Bordaz lideró la investigación que situó los restos del mosquetero en este templo católico. El estudio de documentos militares del siglo XVII y registros parroquiales permitió descartar otras hipótesis sobre el destino del cadáver del noble gascón.

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D’Artagnan murió por una herida de mosquete en la garganta mientras lideraba un asalto contra las fortificaciones de la ciudad. El ataque formó parte de la guerra franco-holandesa, un conflicto donde el monarca francés buscó expandir sus fronteras hacia el norte.

El registro de la época indicó que el oficial fue enterrado cerca del campo de batalla debido a las altas temperaturas del verano. "Lo sepultaron con honores en la iglesia más cercana a la brecha de la muralla", confirmó Bordaz en su informe técnico.

La ubicación permaneció oculta porque la iglesia de San Pedro sufrió reconstrucciones totales después de varios incendios. Los cimientos originales, sin embargo, conservaron las criptas donde los oficiales franceses de alto rango recibieron sepultura tras la caída de Maastricht.

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El equipo arqueológico utilizó radares de penetración terrestre para identificar anomalías en el suelo de la nave central. Las excavaciones revelaron una serie de tumbas individuales alineadas según la jerarquía militar descrita en los archivos de guerra de Vincennes.

¿Cómo confirmaron que los restos pertenecen a D’Artagnan?

La identificación se basó en el análisis de ADN de los restos óseos comparados con descendientes directos de la familia Montesquiou. Los científicos detectaron traumas óseos compatibles con las heridas de guerra reportadas por los médicos de Luis XIV.

El esqueleto presentó una fractura en la zona cervical que coincide con el impacto del proyectil de plomo. "La balística y la anatomía forense validaron el relato de los testigos presenciales", señaló el equipo de especialistas que trabajó en el sitio arqueológico.

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La vestimenta recuperada en la fosa incluyó fragmentos de seda y botones de metal que correspondían al uniforme de los Mosqueteros de la Guardia. Estas piezas textiles mantuvieron el color azul característico de la unidad de élite del ejército francés.

El rey de Francia lamentó la pérdida de su capitán y ordenó una misa en su honor poco después del deceso. "Perdí a D’Artagnan, en quien tenía la mayor confianza", escribió el monarca en una carta personal enviada a la reina María Teresa.

¿Qué impacto tiene el hallazgo en la historia de Francia y los Países Bajos?

El descubrimiento transforma un mito literario basado en la obra de Alexandre Dumas en una realidad arqueológica tangible. La ciudad de Maastricht planea la construcción de un memorial para señalar el sitio exacto de la sepultura definitiva del héroe.

El esqueleto que, según los arqueólogos, podría pertenecer a Charles de Batz de Castelmore

Las autoridades neerlandesas y francesas iniciaron trámites para declarar la iglesia como patrimonio binacional. El sitio atraerá a miles de turistas interesados en la figura que inspiró las novelas de capa y espada más famosas de la literatura universal.

Los historiadores destacaron que el personaje real fue mucho más influyente en la política de su tiempo que la versión de ficción. D’Artagnan actuó como agente de confianza del cardenal Mazarino y custodió a prisioneros de Estado como Nicolas Fouquet.

La tumba no contenía tesoros ni objetos de valor, cumpliendo con la austeridad de los entierros militares de campaña. El valor del hallazgo reside en la resolución de un enigma histórico que persistió durante más de tres siglos en Europa.

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El ayuntamiento de la ciudad donde ocurrió el hallazgo confirmó que los restos no serán repatriados a Francia por el momento. El acuerdo preliminar establece que el mosquetero debe descansar donde cayó defendiendo el estandarte real.

La investigación técnica continuará durante los próximos seis meses para limpiar y catalogar cada fragmento óseo. Se espera un informe final que detalle las condiciones de salud del militar antes de su última batalla en suelo holandés.