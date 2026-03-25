Melania Trump protagonizó este miércoles un hito en la historia de las relaciones institucionales al compartir el estrado de la Casa Blanca con Figure 03, el robot humanoide más avanzado hasta la fecha. El encuentro ocurrió durante la apertura de la cumbre Fostering the Future Together, un evento diseñado para exponer los alcances de la inteligencia artificial.

La presentación, que contó con la supervisión técnica de la empresa Figure AI, mostró al autómata realizando tareas de recepción y diálogo fluido con los asistentes al Salón Este. La unidad empleó un sistema de redes neuronales de punta para responder preguntas sobre políticas de innovación y asistencia social.

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El robot Figure 03 mide 1,70 metros, pesa 60 kilos y posee una estructura de aleación de titanio recubierta por materiales que simulan la flexibilidad muscular humana. Durante la ceremonia, la primera dama caminó junto a la máquina, que mantuvo una distancia constante y ajustó su paso al ritmo de la anfitriona.

"Estamos ante una herramienta que transformará el cuidado de nuestros ciudadanos más vulnerables", afirmó Melania durante su discurso de apertura frente a directivos de Silicon Valley. La primera dama remarcó que la integración de estas máquinas en el hogar es una realidad técnica inmediata.

¿Qué funciones específicas cumplió Figure 03 en la Casa Blanca?

El despliegue del humanoide en un entorno de alta seguridad respondió a la necesidad de probar su fiabilidad en espacios públicos. La máquina detectó obstáculos en tiempo real y gestionó conversaciones simultáneas con tres personas diferentes.

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La arquitectura de Figure 03 utiliza el modelo de lenguaje GPT-6 optimizado para hardware físico, lo que reduce la latencia en la respuesta a 0.2 segundos. Este avance eliminó las pausas artificiales que caracterizaban a las versiones anteriores del prototipo, logrando una interacción casi humana en el trato directo.

La participación de la primera dama en este evento buscó normalizar la presencia de la robótica personificada en la vida civil. Los analistas del sector destacaron que la elección de una figura política de alto perfil sirve para reducir el rechazo social hacia la automatización de servicios personales y domésticos.

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Durante la sesión de preguntas, el robot respondió sobre su propia naturaleza con una frase que sorprendió al auditorio. "Mi propósito es facilitar la vida de quienes necesitan apoyo constante en sus hogares", emitió la voz sintética del Figure 03.

¿Cómo impacta la robótica de Figure AI en la economía de los Estados Unidos?

La incorporación de estos sistemas proyecta un incremento del 15% en la productividad del sector servicios para el cierre del bienio 2026-2027. El gobierno federal evalúa marcos regulatorios para permitir que estos asistentes robóticos operen en hospitales públicos y centros de atención a la tercera edad.

El costo operativo de cada unidad de Figure 03 descendió a los 30.000 dólares, una cifra competitiva frente a modelos industriales previos. Este factor económico aceleró el interés de las corporaciones logísticas que buscan reemplazar tareas de clasificación manual por sistemas con destreza motriz fina.

El dispositivo cuenta con una autonomía de cinco horas

La IA generativa aplicada a la fisonomía permitió que el robot realizara gestos de asentimiento y contacto visual durante las ponencias de los especialistas. Esta robótica personificada utiliza cámaras de alta resolución en las cuencas oculares para mapear las expresiones de sus interlocutores.

El evento cerró con una demostración de coordinación motriz donde el autómata sirvió agua a la primera dama sin derrames ni movimientos bruscos. La precisión de la pinza digital del Figure 03 permite manipular objetos de cristal con una presión medida en gramos de fuerza específicos.