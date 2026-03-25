Riesgo de recesión en EE.UU. sube por impacto de guerra con Irán

Wall Street está revisando a la baja sus previsiones para la economía estadounidense este año, elevando sus estimaciones sobre la inflación y el desempleo y aumentando ligeramente las probabilidades de una recesión, a medida que comienza a hacerse evidente el impacto de la guerra con Irán.

Goldman Sachs Group Inc. señala que el riesgo de una recesión en los próximos 12 meses ha aumentado hasta el 30% como consecuencia del repunte de los precios del petróleo, y prevé que la tasa de desempleo suba al 4,6% a finales de 2026, desde el 4,4% registrado en febrero. Varias firmas estiman que la inflación se ubicará este año más cerca del 3% que del 2%, lo que reducirá la renta disponible y frenará la contratación.

Esto marca un giro frente a lo que se esperaba que fuera un año sólido en 2026, a medida que el impacto de los aranceles del presidente Donald Trump pasara a un segundo plano y comenzaran a sentirse los estímulos derivados de los recortes fiscales. Incluso si el conflicto termina pronto, los economistas advierten que el daño ya causado mantendrá a la economía estadounidense en una situación frágil, y que tanto los solicitantes de empleo como los consumidores de menores ingresos seguirán bajo presión.

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“Muchos elementos de la economía se verán debilitados a causa de esta guerra”, afirmó Nancy Vanden Houten, economista principal para EE.UU. de Oxford Economics.

“El impacto se siente muy rápidamente”, añadió Vanden Houten. “Basta con pasar por la gasolinera de tu barrio”.

Las devoluciones de impuestos, impulsadas por la ley One Big Beautiful Bill de Trump, han ayudado a amortiguar el golpe. Sin embargo, los analistas comienzan a prever que el aumento de estas devoluciones —un factor clave en las previsiones optimistas sobre el gasto de los consumidores en 2026— quedará prácticamente neutralizado por el alza de los costos energéticos.

El precio de la gasolina ha subido más de 30% en lo que va del mes hasta situarse en alrededor de US$4 por galón, según la Asociación Americana del Automóvil, lo que representa el mayor aumento desde que el huracán Katrina interrumpió la producción petrolera en la costa del Golfo en 2005.

Mientras tanto, los primeros datos sobre devoluciones de impuestos están por debajo de las expectativas. En un informe del 23 de marzo, economistas de Morgan Stanley estimaron que las devoluciones aumentan un 12% respecto al año pasado, por debajo del rango previsto de entre 15% y 25%. El banco redujo su previsión de gasto de los consumidores, proyectando un incremento del 1,7% en 2026 en lugar del 2%.

“La crisis del petróleo, en esencia, anula ese impulso que esperábamos”, afirmó Arunima Sinha, de Morgan Stanley, en una entrevista.

Esto deja a EE.UU. encaminado a un crecimiento de alrededor del 2% en 2026, según la mayoría de las previsiones, impulsado en gran medida por inversiones en centros de datos, considerados relativamente protegidos del encarecimiento de la energía importada gracias a la abundancia de gas natural barato en EE.UU.

Sin embargo, también mantiene a la economía dependiente del optimismo de los inversionistas en torno a la inteligencia artificial, así como del gasto de los hogares de mayores ingresos, respaldado por carteras en expansión que ayudaron a sostener el crecimiento en 2025 pese a un mercado laboral prácticamente estancado.

Los precios del petróleo se han moderado ligeramente en medio de esfuerzos diplomáticos de EE.UU. para poner fin a la guerra con Irán, aunque el crudo Brent se mantiene en torno a los US$100 por barril. Incluso si ambas partes logran un acuerdo pronto, los analistas advierten que la reanudación de los envíos de petróleo a través del estrecho de Ormuz tomará tiempo. Los daños a la infraestructura y el aumento de la demanda global tras el conflicto también mantendrán los precios elevados.

El impacto en los consumidores

Los consumidores estadounidenses ya perciben el impacto al pagar gasolina o boletos de avión. Además, la escasez de fertilizantes derivada del conflicto impulsará los precios de los alimentos conforme avance el año. El encarecimiento del diésel —que ha subido incluso más rápido que la gasolina— incrementará los costos de transporte, lo que podría trasladarse a una amplia gama de bienes de consumo que ya enfrentaban presiones por los aranceles.

“Todo el mundo está muy preocupado por cuánto tiempo tardará en resolverse la situación”, señaló Jennifer Lee, economista sénior de BMO Capital Markets. “Incluso si se resolviera hoy, tomará tiempo recuperar la capacidad de producción. Reiniciar todo llevará tiempo”.

Muchos economistas consideran que un menor gasto se traduce en menos contratación, lo que anticipa otro año de avances limitados en el empleo tras un 2025 con crecimiento laboral casi nulo en una fase avanzada del ciclo económico.

LM