El analista internacional, Gabriel Ventasgal, aseguró en Canal E que las declaraciones de Donald Trump buscan “calmar los mercados”, y advirtió sobre una posible intervención terrestre de Estados Unidos y explicó las raíces religiosas y geopolíticas detrás de la escalada entre Irán e Israel.

“Cuando declara Donald Trump parece un niñito de 10 años que cambia de opinión cada 5 segundos, pero hace declaraciones que da a entender que les da 5 días de tregua. Y de esa forma calma los mercados”, explicó Gabriel Ben Tasgal.

El objetivo detrás de las declaraciones de Trump

Según desarrolló, las condiciones que plantea Irán para una eventual negociación resultan inaceptables para Estados Unidos, lo que reduce las posibilidades de un acuerdo rápido. “Estas condiciones son inaceptables para Estados Unidos. Y como son inaceptables es probable que todas las declaraciones de Trump sean algo táctico, intentando justamente calmar los mercados”, afirmó.

Ben Tasgal también remarcó que el país más afectado por la guerra sería Irán, más allá de la narrativa oficial difundida por sus voceros. “El que está sufriendo más en toda esta guerra es Irán”, señaló, y agregó: “Entonces, el que está sufriendo especialmente es Irán”.

Un nuevo gobierno en Irán

En esa línea, subrayó los cambios en la estructura de poder interna del país persa: “Ahora, lo que ocurre dentro de Irán es que los clérigos que gobernaban el país ya no gobiernan más, sino que está gobernando de facto la Guardia Revolucionaria”.

Sobre la duración del conflicto, el entrevistado descartó que se extienda durante todo el año, aunque advirtió sobre posibles nuevas acciones militares. “No va a ser hasta fin de año. Es probable que sea unas cuantas semanas más”, aseguró.

Además, planteó un posible escenario de intervención directa: “Es probable que Estados Unidos intervenga por tierra para asegurar cierto flujo de petróleo”.