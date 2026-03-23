“La dictadura implicó una articulación militar-empresarial”, explicó Victoria Basualdo en “QR!”

En el programa “QR!”, emitido por Canal E, el conductor Pablo Caruso dialogó con la historiadora e investigadora del CONICET Victoria Basualdo, quien analizó la vinculación entre el terrorismo de Estado y el modelo económico implementado durante la última dictadura en Argentina.

Basualdo sostuvo que uno de los aspectos centrales del período fue "una articulación militar-empresarial”, afirmó, y explicó que esta relación se manifestó tanto en la incorporación de cuadros provenientes de grupos económicos en funciones clave del Estado como en beneficios económicos otorgados a grandes empresas.

En esa línea, detalló que existieron múltiples mecanismos de transferencia de recursos desde el Estado hacia el capital concentrado, incluyendo programas de promoción industrial y la estatización de deudas privadas. Según señaló, estas políticas se inscribieron en un proceso más amplio de transformación económica que implicó el paso de un modelo industrial sustitutivo a otro basado en la valorización financiera.

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La investigadora también remarcó que la represión tuvo un fuerte componente de clase. Indicó que una proporción significativa de las víctimas eran trabajadores, especialmente aquellos con roles de organización sindical en sus lugares de trabajo. “La ofensiva fue contra la clase trabajadora en su conjunto”, afirmó, destacando el ataque a delegados y comisiones internas.

Consultada sobre la relación concreta entre empresas y represión, Basualdo describió casos documentados en investigaciones académicas y judiciales donde se evidencian prácticas empresariales que incluyeron provisión de información, recursos logísticos, vehículos e incluso participación directa en secuestros. También mencionó la existencia de centros clandestinos de detención dentro de predios fabriles en algunos casos.

Entre los antecedentes judiciales, destacó el juicio a la empresa Ford, donde se condenó a directivos por su participación en delitos de lesa humanidad, en un proceso considerado pionero a nivel internacional por establecer responsabilidades empresariales en el marco del terrorismo de Estado.

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En relación con el impacto histórico del modelo instaurado durante la dictadura, Basualdo señaló que sus efectos aún persisten. Mencionó cambios estructurales en la legislación laboral, procesos de concentración económica y una reconfiguración del poder de determinados grupos económicos. En ese sentido, advirtió que muchos de esos actores continúan teniendo influencia en la actualidad.

Finalmente, la historiadora subrayó la importancia de abordar estos procesos desde una perspectiva histórica amplia, evitando interpretaciones lineales. Para Basualdo, el análisis del pasado reciente permite comprender mejor las dinámicas actuales y los desafíos en torno a la memoria, la economía y los derechos humanos.

LB