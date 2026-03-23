Plaza de Mayo custodia la Memoria: vigilia masiva a 50 años del golpe militar

Bajo el lema "Porque la memoria no se nos pasa, 50 gargantas en la Plaza", la Plaza de Mayo volvió a convertirse este lunes en el epicentro de la reflexión colectiva. La "Vigilia por la Identidad" comenzó a las 16 como un espacio de encuentro para reivindicar a los 30.000 detenidos-desaparecidos a 50 años del golpe de Estado cívico-militar. La actividad, que propuso una mezcla de testimonios y expresiones artísticas, buscó sostener la memoria activa antes de la gran marcha del martes.

El despliegue musical de la jornada contó con figuras de peso como el Indio Solari, León Gieco, Ricardo Mollo y Wos, quienes se sumaron a bandas como La Delio Valdez, Las Pastillas del Abuelo y El Plan de la Mariposa. También dijeron presente Tete Iglesias de La Renga, Emiliano Brancciari, Peteco Carabajal y Willy Bronca. La diversidad de estilos marcó el ritmo de una tarde donde la música se transformó en una herramienta de lucha y resistencia cultural.

La Garganta Poderosa fue la encargada de organizar la vigilia

Vigilia en Plaza de Mayo este lunes por la tarde

La convocatoria no se limitó al escenario musical, sino que integró a personalidades del cine y la actuación como Natalia Oreiro, Cecilia Roth, Griselda Siciliani y la directora Lucrecia Martel. Desde el sector de la comunicación, periodistas y pensadores como Darío Sztajnszrajber, Gustavo Sylvestre, Julia Mengolini, Juan Amorín y Flavio Azzaro aportaron sus miradas en distintos espacios de intercambio. La consigna en las redes fue clara: llegar al 24 de marzo con el grito de "Presentes, ahora y siempre" replicándose en todas partes.

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El evento contó con el respaldo y acompañamiento de los principales organismos de derechos humanos, entre ellos Abuelas de Plaza de Mayo, Madres de Plaza de Mayo, HIJOS, CELS y el SERPAJ. También se sumaron entidades internacionales y académicas como CLACSO y las fundaciones Rosa Luxemburgo, Heinrich Böll y Friedrich Ebert. Este amplio arco de apoyo reafirmó el compromiso institucional y social con el proceso de Memoria, Verdad y Justicia en una fecha conmemorativa clave.

Hacia la noche, la Plaza se mantenía a tope de gente

Como cada año, la vigilia funcionó como el motor de arranque para la movilización del 24 de marzo, donde se espera una participación masiva con la presencia de organizaciones sociales y políticas. Las columnas comenzarán a concentrarse este martes desde las 14 en diversos puntos de la ciudad para confluir en el acto central. La jornada de hoy sirvió para calentar motores y demostrar que, a cinco décadas del horror, el reclamo por los derechos humanos siguió vigente y con un fuerte relevo generacional.

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El rol de la cultura y la logística del 24

La participación de figuras de la cultura en la plaza subrayó la importancia del arte como vehículo para mantener viva la historia reciente. Para los organizadores, que 50 voces referentes se unieran en este espacio permitió amplificar un mensaje que busca llegar a las juventudes que no vivieron la dictadura, pero que hoy levantan las mismas banderas. La vigilia, que se extenderá hasta la medianoche, cerrará con un clima de mística y preparación para la marcha del día siguiente.

En cuanto a la movilización de mañana, el esquema logístico ya quedó definido con las organizaciones sociales y políticas que marcharán hacia la histórica plaza. El compromiso colectivo se notó en cada charla y en cada canción de esta tarde, dejando en claro que el 50° aniversario del golpe encontró a la sociedad argentina movilizada. La jornada de este lunes fue el testimonio vivo de una memoria que, según el lema del encuentro, "no se nos pasa".

Finalmente, el acto central del martes pondrá el cierre a una semana de actividades conmemorativas en todo el país. Los organizadores de la vigilia destacaron que la gran afluencia de gente desde temprano vaticinó una de las marchas más importantes de los últimos años. Con la identidad como eje central, la plaza confirmó una vez más ser el lugar de resguardo para la democracia y el recuerdo de quienes ya no están.

TC/ML