En el marco conmemorativo por los 50 años del Golpe de Estado en Argentina, se esperan marchas multitudinarias en distintos puntos del país durante el feriado del 24 de marzo, especialmente en distintos puntos neurálgicos de la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense. En ese contexto, el estado del tiempo se convierte en un factor clave para quienes planean asistir a los actos. El Servicio Meteorológico Nacional prevé chaparrones aislados y temperaturas templadas que rondarán los 20 grados durante las primeras horas de la mañana.

Organismos de derechos humanos, como Madres de Plaza de Mayo y Abuelas de Plaza de Mayo, han sostenido históricamente la importancia de la fecha, priorizando la movilización más allá de las condiciones del tiempo.

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Sin embargo, en casos de alertas más severas, como tormentas fuertes o actividad eléctrica intensa, se han registrado modificaciones en horarios o recorridos, en coordinación con autoridades locales.Se recomienda que los concurrentes a las movilizaciones masivas en todo el país por el quincuagésimo aniversario de la dictadura cívico militar, lleven paraguas o piloto liviano. El SMN anticipa un aumento de la nubosidad y no descarta probables lluvias.

Clima para el feriado del 24 de marzo: cómo estará el tiempo a la hora de las marchas por los 50 años del Golpe de Estado

“El escenario es de inestabilidad leve, no se trata de un evento severo, pero sí podría haber precipitaciones intermitentes”, señalaron desde el Servicio Meteorológico Nacional.

Así, entre nubes, posibles lluvias y una temperatura que acompañará buena parte del día, el clima será un elemento más en una jornada cargada de significado histórico y social en la Argentina.

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Antecedentes del 24 de marzo: ¿Qué pasará con las marchas por el 50 aniversario del Golpe de Estado si hay alerta meteorológica?



A lo largo de los años, las movilizaciones han demostrado una fuerte capacidad de convocatoria, incluso bajo condiciones climáticas adversas. En varias ocasiones, lluvias persistentes o alertas meteorológicas no impidieron la realización de las marchas, que forman parte central de la memoria colectiva argentina por el Golpe de Estado en nuestro país.

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El 24 de marzo no es solo un feriado: es una jornada de reflexión, memoria y presencia en el espacio público. Por eso, más allá del clima, se espera una masiva participación en todo el país, con miles de personas movilizándose para recordar a las víctimas del terrorismo de Estado y reafirmar el compromiso con los derechos humanos.

PM