Horacio Pietragalla anticipó: “La marcha por el 24 de marzo será masiva como repudio a la dictadura y a las políticas de Milei”

La Argentina conmemora este martes el 50° aniversario del golpe militar de 1976 con movilizaciones masivas en todo el país, especialmente en Plaza de Mayo, donde organizaciones de derechos humanos, sindicatos, partidos políticos y movimientos sociales marchan bajo consignas como "Memoria, Verdad y Justicia" y "Que digan dónde están". A través de una entrevista en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190), Horacio Pietragalla, político y activista, anticipa: “La marcha será masiva como repudio a la dictadura y a las políticas de Milei”, destacando la importancia histórica y social de esta movilización y su vínculo con la lucha de los organismos de derechos humanos.

El político y dirigente, Horacio Pietragalla, fue el nieto número 75 recuperado por las Abuelas de Plaza de Mayo, tras haber sido apropiado cuando tenía cinco meses y luego restituido a su familia biológica en 2003. Se desempeña como diputado nacional por la provincia de Buenos Aires y fue presidente del Archivo Nacional de la Memoria, secretario de Derechos Humanos en la provincia de Santa Cruz y, más recientemente, secretario de Derechos Humanos de la Nación.

Estamos a horas de la marcha que se realizará este martes por los 50 años del golpe militar. ¿Qué imaginas? ¿Cómo crees que será? ¿Cuán multitudinaria esperás que sea la movilización?

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La verdad es que estamos entusiasmados porque se espera una marcha masiva, surgida, a partir de los 50 años del golpe, de una espontaneidad reflejada en la cantidad de actividades organizadas en este marco. Obviamente, creo que la mirada y la voz del gobierno nacional, en su posición negacionista y relativista sobre lo ocurrido aquel 24 de marzo, contribuyen a generar más rechazo y no acompañamiento a los organismos.

Podemos decir que la marcha no será solo por los 50 años del golpe, sino también, de manera indirecta, un acto de crítica al gobierno y, particularmente, a su postura frente a las políticas de Memoria, Verdad y Justicia. Lamentablemente, existe un retroceso discursivo que no refleja lo que sucede en la sociedad. Por ejemplo, se observa la cantidad de charlas realizadas en colegios primarios y secundarios, fábricas, gremios y universidades. Esta semana, se movilizó gran parte de los actores sociales, convocando a debatir lo que significó esa dictadura a 50 años de su inicio.

Seguramente habrá un acompañamiento muy fuerte a los organismos de derechos humanos, a la convocatoria de las madres, abuelas y familiares de los detenidos-desaparecidos, reafirmando la memoria de los desaparecidos. Pero también se suman organizaciones políticas, sindicatos, asociaciones civiles y sociales, que acompañan a los organismos y, al mismo tiempo, expresan reclamos frente a este proyecto neoliberal y negacionista. En el mismo documento de los organismos, se incluirá un repudio a ciertas políticas del gobierno actual.

El gobierno preparaba un decreto beneficiando a las personas condenadas por delitos de lesa humanidad. Pareciera ser que luego hubo un retroceso en eso. Ahora, en lugar de un video —vos recordás el del año pasado, que había sido absolutamente provocador— están hablando de reconciliación. ¿Sentís que hay una especie de recalculando por parte del gobierno, que descubre que no tiene la fortaleza que tenía un año y hace dos, cuando recién había asumido, y que entonces empieza a bajar los decibeles de su reivindicación de la dictadura?

Sí, yo creo que también está ver las encuestas y la sensación que hay en parte de la sociedad sobre la mirada del gobierno. No son ingenuos, también digo, avanzan y retroceden según la reacción que va teniendo la población. Para mí, siempre tuvieron una lectura errónea. Yo no soy de los que cree que la sociedad de golpe se volvió fascista. Puede ser que haya momentos de derechización relativos, porque, la verdad, parte de la sociedad fue engañada por este gobierno. Este gobierno no hablaba de un gobierno neoliberal, de tinte neoliberal, ni de todas las políticas que sabemos que conllevan estos procesos económicos en campaña, y nunca lo mencionó.

Yo creo que soy muy positivo respecto al avance de las políticas de Memoria, Verdad, Justicia y sobre los retrocesos. Hoy, el Ejecutivo puede retroceder en acciones presupuestarias en materia de derechos humanos, en lo que se llama “ravioles”, digamos, bajar la Secretaría de Derechos Humanos a subsecretaría o modificar la financiación. Todo eso lo puede hacer. Sin embargo, los juicios de lesa humanidad continúan, se siguen encontrando restos de compañeros detenidos y desaparecidos, continúa la búsqueda de los nietos, y existen estructuras que no son fáciles de revertir.

Citaste a lo largo de estos dos años marchas que fueron multitudinarias y que sorprendieron al gobierno. Una fue en apoyo a la universidad pública y la otra en respuesta al discurso del presidente en Davos. ¿Creés que la marcha de mañana volverá a tener ese punto de inflexión que tuvieron esas dos que mencioné?

Sin dudas, 50 años es un número muy simbólico y que habrá una movilización masiva de la sociedad, de una gran parte de la población. Esta semana salieron encuestas sobre cómo veía la sociedad argentina el tema de la dictadura.

La verdad es que casi un 70% de la población repudia lo que pasó durante la dictadura militar, con mayor o menor conocimiento, pero existe una mayoría que rechaza lo ocurrido. Esto claramente tiene que ver con la lucha de nuestros organismos de derechos humanos, pero también con el respaldo del Estado a esa causa. En un contexto donde se respondía a la demanda de la sociedad y se pudo debatir estos temas, no fue algo especulativo: fue reparatorio.

El grito de las madres y abuelas ante la prensa extranjera que rompió el muro de la dictadura

Se terminó un país de impunidad y se realizaron juicios. Eso no tiene marcha atrás y gran parte de la sociedad celebró este avance en las políticas de derechos humanos. Sin embargo, lo vuelvo a repetir: esto ocurrió en un contexto donde también se estaba respondiendo a la demanda social, durante el periodo de Néstor y Cristina, sin duda.

MV CP